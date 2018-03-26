俄国誓言报复美欧国家驱逐俄外交官行为

图片版权 Getty Images Image caption 克里姆林宫表示，将对美欧驱逐俄外交官的行动做出反应。

到目前为止，据说已经有21个欧美国家与英国保持一致，共驱逐100多个俄罗斯外交和情报人员，成为历史上最大的一次驱逐行动。

俄罗斯发誓要对这种"挑衅行为"进行报复。

美国总统特朗普周一（26日）下令驱逐60名俄罗斯外交官，其中仅在首都华盛顿就有48名俄国外交官，其他人员则在纽约的联合国总部工作。

美国国务院在一份声明中说："3月4日，俄罗斯使用军用级别的神经毒气企图谋杀在索尔兹伯里（Salisbury）的一名英国公民和他女儿"。

声明还表示，该袭击是"公然违反国际法和联合国化学武器公约"。

德国、法国、乌克兰、加拿大以及其他一些欧洲国家也采取类似行动。

德国外交部证实，将驱逐4名俄罗斯外交官。

乌克兰总统波罗申科表示，本着与英国、欧盟及跨大西洋盟友团结一致的原则，决定驱逐13名俄国外交人员。

图片版权 REX/SHUTTERSTOCK Image caption 3月4日，受英国庇护的前"双面间谍"谢尔盖·斯克里帕尔和女儿尤利娅，被发现昏迷在英国索尔兹伯里一个餐馆外路边长凳上。

英国早先时候宣布驱逐23名俄国外交官。美欧各国周一（26日）协调一致，纷纷驱逐俄罗斯外交官。

这些国家包括：

美国：驱逐60名俄罗斯外交官

欧盟：法国（4名）；德国（4名）；波兰（4名）；捷克（3名）；立陶宛（3名）；丹麦（2名）；荷兰（2名）；意大利（2名）；西班牙（2名）；爱沙尼亚（1名）；克罗地亚（1名）；芬兰（1名）；匈牙利（1名）；拉脱维亚（1名）；罗马尼亚（1名）；瑞典（1名）；

乌克兰：（13名）

加拿大：（4名）

阿尔巴尼亚：（2名）

挪威：（1名）

俄罗斯反应

俄国否认任何与谢尔盖·斯克里帕尔和女儿尤利娅有关的袭击活动。

俄国外交部说，西方此举证明他们继续走"对抗之路"。

声明说，"毫无疑问，俄国不会对这些国家不友好的行为置之不理。我们将会作出回应。"

俄国大使馆已经让俄国网民投票，建议希望关闭美国的哪一个领事馆。

欧盟理事会主席图斯克上周表示，欧盟国家领导人峰会同意伦敦的立场，即俄罗斯可能为中毒事件负责。

他说，"欧盟理事会同意英国政府，即有极大可能俄罗斯要为索尔兹伯里袭击负责，没有其他合理的解释"。

3月4日，受英国庇护的前"双面间谍"谢尔盖·斯克里帕尔和女儿尤利娅，被发现昏迷在英国索尔兹伯里一个餐馆外路边长凳上。

目前，两人虽然病情稳定，但仍处于危急状态。

美国立场转变

BBC驻美国华盛顿记者巴克勒说，美国强硬了其立场。

上周，美国总统特朗普在与俄罗斯总统普京通电话时没有提及袭击事件。他不听美国官员的建议向普京赢得大选胜利表示祝贺。

但现在美国故意转变立场也显示，美国对俄国在美国以及其他国家的一些活动的真正担忧。

1986年，美国时任总统里根曾驱逐80名冷战时期的俄国外交人员。

2016年，奥巴马政府也曾因为俄国干涉美国大选指称而驱逐35名俄国外交官。

美国指称俄国干扰2年前美国总统大选，以及对美国的间谍和网络攻击等。

美国还下令关闭俄罗斯驻西雅图领事馆。俄国在西雅图领事馆距离美国潜艇和波音基地都很近，关闭西雅图领事馆是美国担心的具体体现。

团结一致

图片版权 AFP Image caption 撤离俄罗斯外交官的车辆离开俄罗斯驻伦敦使馆

据信，欧盟多个国家领导人决定驱逐俄罗斯外交官是上周峰会的直接结果。

欧盟理事会主席图斯克表示，不排除在未来的几天以及几周内在欧盟框架内可能采取进一步的驱逐行动。

BBC外交事务记者马库斯认为，本次行动显示了欧美国家非同寻常地与英国保持一致行动。尤其是在英国与欧盟就脱欧谈判导致关系紧张之际。

他说，这也是自从莫斯科侵吞克里米亚以来俄国与西方国家最严重的外交危机。

无论俄国斯怎样否认，但英国及其盟友明确同意，在索尔兹伯里使用军用神经毒气"非常有可能"是俄国斯政府所为。

图斯克暗示，还可能会采取"额外的措施"。显然有回应莫斯科正在考虑如何对付西方之意。

而对英国首相特里莎·梅来说，这无疑是一次重要的外交胜利。英国盟友已经用实际行动支持英国。

梅说，"普京政权侵犯了我们国土乃至更广范围所共享的价值观和利益。

作为欧洲主权民主国家，英国将与欧盟以及北约肩并肩站在一道，共同面对这些威胁"。

此外，英国外相约翰逊发表推文说，"今日英国国际同盟非同小可的反应是历史上最大一次联合驱逐俄国情报官员的行动。它将有助于捍卫我们共同分享的安全阵线。俄国不能违反国际原则而不受惩罚"。