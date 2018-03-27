大量外交官被逐 俄罗斯重回冷战时代？

图片版权 Getty Images Image caption 60名俄罗斯外交官被驱逐出美国后，致使美俄紧张局势升级。

正在上演的这出大戏加剧升级了俄罗斯与西方之间长期存在的紧张关系。本周一（3月26日），英国境内发生前俄罗斯间谍毒害案后，美国及其盟友驱逐了数十名俄罗斯外交官。

这是冷战高峰过后最大规模的驱逐行为。现在人们担心会出现严重的外交危机，甚至出现莫斯科与西方之间的关系冻结，冷战将再次爆发的观点开始出现。

冷战是什么？

这个词描述了从1945年到1989年间美国和苏联的紧张关系。因为担心核战争爆发，任何一方都不会与另一方直接对抗。在当时，核战争令人恐惧而无法思考。

相反，历史学家认为这是两个对立的政府体制之间的战争。美国和西方代表资本主义，苏联代表共产主义。 双方对于如何治理国家的想法截然不同，都相信自己的系统更加优秀。引发紧张关系的一个主要原因是，他们都相信对方正试图在世界各地扩张自己的信仰体系。

冷战怎么发生的？

图片版权 NASA Image caption 美国宇航员尼尔·阿姆斯特朗在月球上。太空是冷战时期激烈竞争的焦点。

对此没有单一的答案，但历史学家通常认为1945年第二次世界大战的结束是一个关键的转折点。

因为在战争期间，美国和苏联是盟友，但是这种关系是在纳粹德国的共同敌人面前形成的，并未持久。

图片版权 Getty Images Image caption 1986年美国总统里根驱逐了几十名俄罗斯外交官。

战争让欧洲分裂，双方成为世界上最主要的大国。鉴于他们对立的信仰体系，对于如何制定战后世界格局以及如何划分欧洲存在着分歧。

为了争夺霸主地位，双方激烈竞争，导致两个大国关系冻结。

发生了什么？

双方组成了主要的阵营和联盟。美国和西方组成了北约（NATO），苏联与波兰和匈牙利等东欧国家形成了华约（华沙公约组织）。

至关重要的是，双方都担心对方对自己造成威胁，因此他们开始迅速建造和储存武器。

到20世纪60年代，美国和苏联拥有高速洲际核导弹。到20世纪70年代，双方都开发了反弹道导弹系统来保卫自己。

1962年古巴导弹危机之后，核战争的威胁出现了转向。

美国和苏联不直接参与而选择支持一方的代理战争司空见惯。

"冷战其实从来不冷，"利物浦约翰摩尔斯大学美国历史高级讲师马尔科姆·克雷格（Malcolm Craig）说。

"数以百万计的人死于代理冲突，或者超级大国积极参与并不承认本地化特征的战争中。对于柬埔寨人，刚果人，朝鲜/韩国人，埃塞俄比亚人，索马里人以及许多其他人来说，冷战是非常非常热门的战争。"

目前局势有可比性吗？

俄罗斯外交官最近被驱逐，当然有冷战的影子。例如，1986年美国和苏联在几个星期内两国争锋相对。美国总统里根驱逐了80名俄罗斯外交官，其中五人涉嫌从事间谍活动。

在冷战时期，前俄罗斯间谍中毒和苏联的行为之间也有过比较。

"苏联显然确实试图杀死他们不喜欢的人，"伦敦政经学院国际关系荣誉教授迈克尔·考克斯（Michael Cox）说， "所以俄罗斯在这方面并没有做什么新鲜事。"

图片版权 Getty Images Image caption 俄罗斯与欧盟有着重要的经济联系，这可能会使制裁更加有效。

但俄罗斯的这种行为的历史比冷战历史还要遥远。

"比如制造暗杀，这种策略的历史比冷战的历史要深得多，"马尔科姆·克雷格说。 "由于这种策略，我们面对新的冷战的感觉有点不真实。"

"我们仍然拥有核武器，这仍然是一个重要的威慑力量，俄罗斯和欧盟之间的重要经济关系重要，还有很多俄罗斯人生活在西方，"迈克尔·考克斯说。

苏联和现代俄罗斯之间也存在着根本性差异，这使目前的紧张局势不那么令人担忧。

"俄罗斯不是苏联，其国际地位相当不同，"马尔科姆·克雷格说， "它比苏联更加紧密地融入全球经济体系，使其更容易受到经济压力的影响。"

"我无法想象普京会想要长期冻结关系和越来越多的制裁，"迈克尔·考克斯补充说。

但他警告说，目前的紧张局势是不可预测的。

"至少在1989年之前，冷战所能做到的一件事就是把双方隔离开来，大家接受各自划分的势力范围，"他说。

"但隔离区有时突然间就坍塌了。"