观察：从字里行间解读习近平会见金正恩

图片版权 KCNA/Reuter Image caption 金正日访问北京，与习近平会谈。

朝鲜领导人金正恩乘专列到北京访问的传言甚嚣尘上几天后，中朝官方终于加以证实，从一个侧面说明网络时代小道消息往往能揭示重大新闻。

中国网民们从丹东到北京发出的照片和视频都让外界知道朝鲜有重要人物来访，引起全世界各大媒体的高度重视。

而中国官方各大媒体周三（3月28日）发出的最高领导人习近平会见金正恩的视频报道与新闻通稿，才终于让外界看到金正恩这场“说走就走旅行”的深意。

在此，先不谈中国官方新闻通稿中提及的“朝鲜半岛无核化”、传承中朝关系“传统友谊”等会谈承诺，我们来看看新闻稿中营造的中、朝领导人的长幼之分，以及由此传达的弦外之音。

非正式访问

中国官方新华社报道说，金正恩是应中共中央总书记、国家主席习近平邀请来的非正式访问。

用通俗的话来说，这是出于双方沟通需要，灵活安排的一次访问，不过礼仪标准和接待规格都很高，并不亚于正式访问的安排。

图片版权 KCNA/Reuter Image caption 金正恩与习近平在北京会面，谈笑风生。中国方面出席的有国家总理李克强。

的确，中国本次应该说是给足了金正恩面子：习近平为他举行了欢迎宴会，陪同他检阅仪仗队，共同观看文艺演出，然后在人民大会堂举行会谈。

然而，观察人士认为，在这些官式礼仪之外，中国方面其实已经透过其他细节表现出访问的"非正式"。习近平和夫人彭丽媛的着装是其中一个看点。

从官方报道来看，这是一次双方互称“同志”的会谈，但习近平会见金正恩期间，一直穿的是西装，而并不是堪称国共两党党服的“中山装”，与金正恩的穿着形成对比。

而从两位夫人的着装来看，金正恩夫人李雪主的套装显得非常正式，而彭丽媛的外套则较为休闲。

难怪有人评论说，金正恩夫妇看着是来工作述职的，而习近平夫妇则像是会客。

如果这样的评论只能算如此重要会面的花边新闻，那么中、朝领导人在会面时的不对等其实还体现在中国官方报道的字里行间。

你来您往

在中国官方的报道中，习近平向金正恩表示：“你在中共十九大后电贺我再次当选……”，“前些天又第一时间电贺我再次当选国家主席…..”，而金正恩则在讲话中说：“我理应来中国向您当面致贺。”

“你”和“您”之分，在有敬语的语境中凸显了双方互称时的不对等。

以金正恩的80后年轻人身份和东亚文化中的敬语传统，虽然他使用“您”的可能性很高，但在朝鲜语的报道中，金正恩在讲话中对习近平的称呼是“尊敬的总书记同志”。

在中央电视台的报道画面中，习近平讲话期间，金正恩在做笔记。要知道，金正恩在朝鲜国内视察时，都是下属们拿着小本本做笔记啊。

习近平提出未来中朝关系发展的四大“重要意见”后，中国媒体报道称，金正恩说这些意见“令我受到极大鼓舞和启发”。

如果金正恩果真说了此番讲话，那么习近平在他眼中一定是一位睿智的长辈。

图片版权 KCNA/EPA Image caption 据中国媒体报道，金正恩说“从情义上和道义上，应该及时向习近平总书记同志当面通报情况”。

另外值得一提的是，习近平还在会面时希望“朝鲜政治稳定、经济发展、人民幸福”。

“希望”一词，被新华社英文稿翻译成了expect，而不是hope。在牛津字典中，expect一词，除了有“期待看见”的意思之外，还有“要求某人完成职责”等含义，是一个比hope更能体现权威的词。

走亲戚

习近平在讲话中透露，金正恩此次访华，是“双方基于历史和现实，立足于国际地区格局和中朝关系大局，作出的战略选择，也是唯一正确选择，不应也不会因一时一事而变化。”

所谓“一时一事”，指的是朝鲜此前与韩国和美国之间的紧密来往以及金正恩原定将在5月与美国总统特朗普的会面。

金正恩此次北京之行，可谓打破了外界有关中国在朝鲜核问题上“被边缘化”的论断，同时应该也证实了一直以来外界的另一个论断：中国对朝鲜的影响力深不可测。

正如习近平本次所说，“中朝几代领导人一直保持着密切交往，像走亲戚一样常来常往。”

中国的报道，有意透露中朝之间怎样的“亲戚”关系呢？