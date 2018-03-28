金正恩突然访华：试图安抚中国争筹码的一步

图片版权 KCNA Image caption 李雪主、金正恩、习近平与彭丽媛（从左至右）

朝鲜高层官员访华的消息在媒体、公众间流传数日后，周三（3月28日）清晨中国官方终于确认，朝鲜领导人金正恩近日对中国进行了非正式访问。

此次访华在朝韩、朝美会谈之前，在学者们看来，此次访问符合朝鲜方面的需要，能为会谈增加筹码。但是，金正恩“半岛无核化”的表态是否真心诚意，仍然要看他在未来会谈时的态度。

时机“绝妙”

新华社报道，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩在3月25日至28日访问中国，国家主席习近平与其举行会谈。

习近平称，此次金正恩来华访问，“时机特殊、意义重大，充分体现了委员长同志和朝党中央对中朝两党两国关系的高度重视”。

消息公布后，白宫发布声明称，中国已经告知了特朗普金正恩访华一事。

韩国方面则对金正恩访华表示欢迎。韩联社报道，韩国政府周三以外交部发言人的名义发表评论称，欢迎金正恩访华并会晤中国领导人，期待此行能为实现半岛无核化、半岛永久和平做出贡献。

金正恩在2011年开始掌权，此次出访前，他并未被披露有过任何海外访问。为什么他此时会访问中国？

图片版权 KCNA Image caption 金正恩出席习近平举办的午宴

清华大学国际问题研究所教授刘江永对BBC中文表示，金正恩访华的时机“绝妙”。

他分析，从朝鲜方面看，在朝韩、朝美会谈之前跟中国领导人进行直接面对面的交往沟通，符合朝鲜的国家利益，也符合中国、朝鲜和本地区所有国家的利益。

南京大学国际关系研究院院长朱锋则认为：“金正恩选择这个时间来北京，意味着朝鲜不想失去来自中国的理解、支持和帮助。”

“金正恩上台后疯狂的核导开发等举动，已经严重伤害了朝中关系，让北京感到越来越难以忍受金正恩的各种挑衅政策，”他说，“金正恩选择在韩朝首脑会晤之前来北京，既是想要‘安抚’中国，也是为了增强自己在朝韩、朝美接触进程中的筹码。”

法新社也引述韩国世宗研究院(Sejong Institute)的高级研究员郑相昌(Cheong Seong-chang）称：“考虑到朝鲜经济因国际制裁恶化，中国是朝鲜最迫切需要修复关系的国家。”

“中规中矩”

几十年来，中国一直是朝鲜的主要盟友，也是最大的贸易伙伴，但近年因为核试验等问题双方关系有所恶化。

刘江永认为，金正恩此次访问，向世界发出了一个明确的信号，“中朝关系是牢不可破的”。

新华社报道中，金正恩说，“我首次出访就来到中国，表达了我继承朝中友好传统、珍视朝中友谊的心意。”

《环球时报》周三的社评称，尽管历经风雨，但中朝友好关系的一些基本要素十分牢固，不可撼动。“国际上一些力量总想干扰和破坏中朝关系，给北京与平壤之间的友好贴各种标签，散布歪曲中朝关系的谣言。但中朝关系的根深基实远远超过他们的想象，”社评称。

图片版权 KCNA Image caption 金正恩与习近平

朱锋认为，从各方面看，此次访问算“中规中矩”。

他指出，金正恩对习近平重提弃核，“究竟有多大的诚意不知道，但至少是金正恩第一次向中国领导人、向世界表明了金家三代领导人有弃核的政治意愿，这和他上台后'拥核入宪'的各种做法开始拉开差距”。

香港中文大学社会科学院全球研究课程助理讲师钟乐伟也认为，此次金正恩显示出了一些诚意，但朝鲜是否真心愿意弃核仍要看韩朝和美朝首脑会谈时的态度。

在新华社的报道中，金正恩表示：“按照金日成主席和金正日总书记的遗训，致力于实现半岛无核化，是我们始终不变的立场。”但是，朝鲜官方媒体朝中社发布的报道则没有“半岛无核化”的内容。

一位要求匿名的内地学者对BBC中文称，此次访华只是正常的外交活动，跟中朝关系是否回暖无关，“特朗普也来过呀，这能说明什么呢？”

这名学者还说：“他不是这么一来访，说两句亲近的话，中朝关系就变了。它是利益决定的，不是话语决定的。”