特朗普期待与金正恩会面，变数有多大

图片版权 xinhua Image caption 金正恩和习近平

在朝鲜最高领导人金正恩与中国领导人习近平的"成功"会谈后，美国总统特朗普发表推文表示，他期待着与金正恩的会面。

但特朗普表示，在5月份建议的会谈之前，美国会继续对朝鲜实行最大限度的制裁与压力。

他还补充说，朝鲜半岛无核化现在成为一种可能。

特朗普是在金正恩与习近平的会谈后作出上述表示的。

此次访问是金正恩2011年上台以来首度外访。虽然，金正恩对中国进行了"快速访问"，但中国给与了高规格的接待与安排。

金正恩说，本次访问是本着"推动半岛和平稳定、继承和发展朝中友谊的良好愿望"，他说首次出访就来到中国，是表达其"继承朝中友好传统、珍视朝中友谊的心意"。

他说当前，朝鲜半岛局势急速前进，发生不少重要变化，"从情义上和道义上，也应该及时向习近平当面通报"。

欢迎

星期三（28日）， 特朗普对金正恩访问北京的消息表示了欢迎。

特朗普在推特中说，现在是金正恩对他的国家和人民作出正确选择的大好时机。

随后，特朗普又发表推文说，Kim(金正恩)也"期待与我见面"。

如此说来，金正恩和特朗普的峰会能如期举行吗？

变数与条件

图片版权 Reuters Image caption 两名刚结束访朝的韩国官员将金正恩的口信转达给特朗普

果真如此，特朗普将成为会见朝鲜领导人的第一位美国总统。

但具体见面的时间和地点还没有正式的官方确定。

尽管如此，仍会有一些因素会影响特朗普和金正恩的会面。

中国新华社报道说，金正恩一再告诉中国和韩国，他愿意有条件地放弃核武器。

根据新华社报道，金正恩说如果美国和韩国以"诚意"回应朝鲜，"朝鲜半岛去核化是可以解决的"。

观察人士说，朝鲜的条件包括取消美国对韩国的核保障。

此外，有卫星图像显示，上个月朝鲜的核反应堆已经准备就绪。

有报道称，它每年有生产20公斤核武级别钚的能力。

与此同时，美国和韩国一年一度的军演也可能成为美朝两国领导人见面的障碍。朝鲜视其为挑衅。

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倒计时开始

BBC白宫记者分析说，白宫幕僚长凯利正在为峰会而紧张筹备。

凯利表示对特朗普和金正恩的会面以及未来有高度的期待。

但是同时，美国中央情报局负责人正在五角大楼与国防部长讨论预备方案。

两人峰会的细节仍在紧张筹划当中。凯利以及其他白宫助手仍有数周的时间进行准备。

也许，倒计时已经开始。

特朗普总统喜欢让人们猜测他将如何与金正恩谈判和斡旋，他的底线在哪里，正像他所做的任何其他事情一样。