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巴基斯坦诺贝尔和平奖得主马拉拉（Malala Yousafzai）被枪伤后首度返回自己的国家。当年离开巴国时，她仅14岁，目前已经20岁。

马拉拉几年前在巴基斯坦争取女性教育权成名，但在2012年被巴基斯坦塔利班枪伤，送到英国接受治疗，6年来没有踏足巴国国土，目前在牛津大学读书，并积极参与女性维权活动。

马拉拉突然回国的行程事前并没有对外公布， 一名官员对法新社说，考虑到事情的敏感度，所以对行程加以保密。当地媒体说，基于安全理由，马拉拉未必会重返家乡、位于巴国西北的斯瓦特山谷地区。

图片版权 PTV/REUTERS Image caption 当地电视台拍摄的片段，马拉拉及其家人在机场，保安严密。

马拉拉抵达的伊斯兰堡机场保安严密。从当地电视台拍摄的片段看到，马拉拉及其家人在机场，由多名保安人员陪同下坐车离开。

马拉拉与巴国总理阿巴西及多名官员会面。巴国外交部发言人费萨尔（Muhammad Faisal）对法新社表示，欢迎马拉拉回家，形容是“正面发展”，称呼她作“年轻聪明的女孩”，认为巴基斯坦人应该尊重女她，

许多巴基斯坦网民在推特（Twitter）上对马拉拉回国表示欢迎，赞扬她是国家英雄。

马拉拉此前多次表达想返回巴基斯坦的意愿，就在早前的巴基斯坦国庆日（23日），她在推特说怀念在学校唱国歌。

马拉拉的维权之路

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马拉拉最先引起公众注意的，是她11岁时开始撰写的匿名日记，记载当时在巴基斯坦塔利班控制下，女孩求学的辛酸，当时女孩上学也不敢穿校服，要不就担心成为被攻击的目标而选择退学。BBC乌尔都语部发表了她的日记。马拉拉在当地愈来愈受到关注。

2012年，塔利班枪手登上马拉拉乘坐的校车向她射击，这宗画面上极其震撼枪击案震惊全球，亦从此改写了马拉拉的命运。

头部受重伤的马拉拉，先在巴基斯坦一间军医院接受手术，之后再到英国接受进一步手术和治疗。

她没有被吓退，继续参与国际性的争取女性教育权运动，并与父亲成立了马拉拉基金，目标是协助全球女孩可以无所畏惧继续读书，目前基金会在全球多个国家有运作，亦在本月初在她家乡附近兴建了新的女子学校。

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马拉拉2014年获得诺贝尔和平奖，以17岁之龄成为历来最年轻的得主，目前除了维权，也在牛津大学攻读学位。

她曾经告诉BBC，自己的理想是从政，希望在巴基斯坦推动全民义务教育，男孩女孩都可以上学。

不过，她在巴基斯坦是受争议的人物，许多保守人士指责马拉拉背叛国家，散播西方思想。例如去年马拉拉被发现穿着牛仔裤与有跟的靴子，在网上惹来抨击，指她穿着西方服饰。