图片版权 AFP Image caption 再次成为最好的朋友？

当地时间周三（3月28日）早上，中国官方媒体确认，那位乘坐着一列装甲列车穿越鸭绿江，在北京获得了盛大招待的神秘访客，就是朝鲜领导人金正恩。

2011年金正日去世后，金正恩掌权。此次访华是他自那时起首次已知的海外访问。

经历了六年的清洗、内部权力巩固以及核导技术突破后，金正恩在中国国家主席习近平的邀请下离开了隐士王国。

在正常情况下，这样的访问将被视为他自信的标志，因为朝鲜的政权已经被他牢牢控制，他已经可以离开国家。一个不那么有安全感的领导人可能会担心，如果他贸然离国，会出现对其地位的挑战，甚至出现政变。

金正恩不只足够自信离开朝鲜，他也以政治家的角色，与习近平站在了一起。

像金正恩一样，中国修宪后习近平几乎肯定能终身执政，所以他们的个人关系也很重要。

据报道，中国在金正恩访华后，告知了美国，再次强调了金正恩作为东北亚地区亮眼人物的地位。这名朝鲜领导人认为核武器赋予了他的国家一定的地位和声望，他的访华之行也是为了强调这点。

中国的明显缺席

但是观察金正恩的访问，我们不能将非同寻常的国际环境置于一旁。

从金正恩的新年致辞宣布完成核导计划开始，金正恩开启了长达数月的外交攻势。

此事目前仍在进行中。

周四，朝韩两国的特使将再次会面，讨论四月底第三次朝韩首脑会议的议程，届时金正恩将与韩国总统文在寅在板门店休战村会谈。

同时，我们似乎将看到美朝两国首次峰会。美国总统特朗普接受了韩国特使转达的金正恩的邀请，双方将会面讨论朝鲜半岛无核化。

在这中间，中国显然缺席。

图片版权 AFP Image caption 金正恩与特朗普

作为地区主导力量、朝鲜唯一的盟友以及主要贸易大国，中国在物质和政治上对朝鲜有相当大的影响力。这种关系曾被中国领导人毛泽东称为“唇齿相依”，意在描绘亲密与依赖。

2013年开始，大多数分析者看见中朝之间关系破裂的迹象。金正恩处决了他的姑父张成泽，张成泽被视为处理中朝双边关系朝鲜方面的关键人物，而且在经济问题上十分有影响力。

2016和2017年，朝鲜在中国的一些重要时刻发射弹道导弹，包括中国2016年G20会议、“一带一路”国际合作高峰论坛和2017年厦门金砖峰会时。

2017年，中国在联合国安理会投票，赞成对朝鲜实施新制裁。

尽管一些制裁尤其是针对非法海上贸易和金融机构的制裁执行力度还有待观察，但中国显然已经记下了美国的“极限施压”政策，正在积极配合特朗普的行动。

朝鲜抨击这些制裁，认为这是不公正的侵犯。

然而，无论这两名老盟友存在什么嫌隙，都不足以让金正恩将文在寅和特朗普作为他上任以来首次会见的两名外国领导人。

金正恩像他的父亲和祖父一样，已经表明北京是他外访的首个目的地。

图片版权 KCNA Image caption 习近平与金正恩

接下来的几个月，东北亚的潘多拉魔盒将打开。朝鲜和中国官员都引述金正恩称他愿意讨论无核化问题，但是，如往常一样，这对朝鲜和华盛顿的意味不同。朝鲜对一个无核化的“半岛”的想象是，韩国没有美国的核保障。

当朝韩峰会的准备工作已经开始，吵闹的白宫跌跌撞撞地朝着美朝峰会前进时，中国已经表明，他们绝不是无关紧要的一方。

尽管韩国总统文在寅在2月和3月与朝鲜的交往中处于控制地位，但这可能将结束了。