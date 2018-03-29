金正恩访华后 日本表示要同朝鲜对话

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路透社引述日本朝日新闻周四（3月29日）的消息称，日本已向朝鲜政府发出两国首脑会晤的邀请，平壤已讨论与日本领导人会晤的可能性。

该报援引朝鲜一名不明身份的消息来源和简报称，金正恩政府已通知朝鲜执政党领导人可能与日本举行峰会。

朝日新闻引述简报称："日本政府表示希望通过驻日本的韩国居民总协会主持召开领导人会议。"该机构也是实际上的朝鲜驻日本大使馆。

一位日本政府消息人士在3月中旬告诉路透社，日本正在考虑首相安倍晋三和朝鲜领袖金正恩之间的高层会议，以讨论几十年前被朝鲜特工绑架的日本公民。

朝日新闻在发自首尔的一篇文章中表示，金正恩政府已透露了同韩国、美国、中国、日本和俄罗斯的按顺序的双边外交计划。

金正恩本周在中国会见了中国国家主席习近平，这是他上任后的第一次出访。金正恩将于今年四月和五月同韩国总统文在寅和美国总统特朗普分别举行会面。

朝日新闻说，朝鲜的简报表明了今年6月初举行日朝首脑峰会的可能性。

日本外务大臣河野太郎（Taro Kono）表明了安倍可能在未来某个时机会见金正恩的可能性。河野太郎本周二在接受路透社采访时说，日本正在密切关注朝韩首脑会议和美朝会议的筹备情况。

朝日新闻援引另一名不愿透露身份的消息人士称，朝鲜"安全问题的对话伙伴是美国"，朝鲜"只能希望得到日本的大规模财政援助"。

该报称，朝鲜希望能从日本获得200亿至500亿美元的援助。但它表示，简报文件没有提供2002年达成的双边关系正常化步骤的具体细节。

这些步骤包括解决被绑架者问题，以及平壤的导弹和核武器发展问题。