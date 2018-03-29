朝韩峰会敲定，金正恩外交攻势一发不可收

图片版权 EPA Image caption 朝美两国周三同意将在4月举行首脑峰会。

继朝鲜最高领导人金正恩本周旋风般访问完北京之后，朝鲜似乎打开了外交大门。各种峰会安排纷至沓来，让人应接不暇。

目前，朝韩两国领导人已经确定朝韩峰会日期，4月27日。

此次会面将是两国最高领导人十几年来的首次峰会，令外界瞩目。

此外，金正恩与美国总统特朗普也将于5月份举行峰会会谈，虽然具体日期仍没有得到正式官方确定。

同时，金正恩访华后，日本朝日新闻周四（3月29日）的消息称，日本已向朝鲜政府发出两国首脑会晤的邀请，平壤已讨论与日本领导人会晤的可能性。

朝日新闻说，朝鲜的简报表明了今年6月初举行日朝首脑峰会的可能性，地点可能会是在平壤。

中国反应

中国外交部发言人陆慷周四在谈到朝韩双方领导人峰会会晤日期时，表示欢迎。

他说，"我们希望，对话的势头能够延续，和平的局面也能够延续。"

板门店会谈

图片版权 EPA Image caption 会谈将在板门店进行

据悉，金正恩将与韩国总统文在寅在板门店休战村会谈。

朝鲜高级官员李善权在新闻发布会上宣布了朝韩两国领袖会面的消息。

李善权说，过去两个多月发生了许多朝韩两国关系史上前所未有的大事。

它将是自1953年朝鲜战争休战后，朝韩两国领导人第三次会晤。

金正恩在北京与中国主席习近平举行会谈时，一再表示可以实现朝鲜半岛无核化。

但根据中国新华社报道，金正恩说前提是如果美国和韩国愿意以"诚意"回应朝鲜。

观察人士说，朝鲜的条件包括取消美国对韩国的核保护伞。

图片版权 AFP Image caption 金正恩与特朗普

在得知金正恩与中国领导人习近平的"成功"会谈后，美国总统特朗普昨天（28日）发表推文表示，Kim(金正恩)也"期待与我见面"。

不可信

但美国驻中国大使特里·布兰斯塔德（Terry Branstad）对BBC表示，他对金正恩取缔核武的说法并不相信。

布兰斯塔德表示，从过去的历史来看，不能相信他们。朝鲜过去曾"背弃"过武器项目的承诺。

他补充道，如果与平壤达成任何协议，将需要对核武项目进行详细检查，以确保它们确实被销毁了。

在谈到金正恩与特朗普之间的会谈时，布兰斯塔德说，“这之前还需要解决许多事情才能使会谈发生"。

特朗普已经表示，他期待与金正恩的会晤，但是对朝鲜最大限度的制裁和压力仍需要维持。