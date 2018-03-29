前俄国间谍女儿尤利娅苏醒并能讲话

图片版权 EPA/ YULIA SKRIPAL/FACEBOOK Image caption 斯克里帕尔和女儿尤利娅

前俄罗斯间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）的女儿尤利娅（Yulia Skripal）据报目前神志清醒，并可以讲话。

据BBC了解，尤利娅病情迅速好转，但仍需要24小时全日护理。

现年33岁的尤利娅是谢尔盖·斯克里帕尔（66岁）的女儿。

两人在3月4日疑遭神经毒气谋杀，情况危急。两人被送进当地的索尔兹伯里（Salisbury）医院接受抢救和治疗。

斯克里帕尔目前仍情况严重，但病情稳定。

英国警方认定这对父女遭神经毒剂袭击。英国政府称，俄罗斯"极有可能"与此事有关。

外交危机

英国与俄国就俄国前间谍毒杀事件出现外交危机。包括北约在内的英国以及其西方盟友纷纷驱逐俄国外交官以示抗议。

图片版权 EPA Image caption 警察把守据信是斯克里帕尔的家。

俄国则否认任何与毒杀事件有关的一切指控。

到目前为止，已有26个欧美国家与英国保持一致，驱逐143名俄罗斯外交和情报人员，这是冷战高峰期以来西方国家最大规模的驱逐俄外交官行动。

北约周二（27日）宣布，驱逐俄罗斯常驻北约代表处的7名外交官，同时把俄代表处人员顶限从30人缩减至20人，以作为对俄前间谍在英国遭毒杀事件的回应。

美国国务院在一份声明中说："3月4日，俄罗斯使用军用级别的神经毒气企图谋杀在索尔兹伯里（Salisbury）的一名英国公民和他女儿"。

声明还表示，该袭击是"公然违反国际法和联合国化学武器公约"。

俄罗斯指责华盛顿向一些国家施加压力，针对在英国发生的神经毒剂攻击事件采取大规模驱逐俄外交官行动。

俄外长拉夫罗夫指责美国"采取"巨大的讹诈行动"，并说在当代欧洲"独立国家所剩无几"。

俄罗斯发誓要对这种"挑衅行为"进行报复。