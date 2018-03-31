BBC中文本周推荐：你不容错过的五个故事

这是2018年的第十三周。这季节春意盎然，有些人终于相逢。金正恩突然访问中国并会见习近平，完成上台后“外交首秀”。56岁的香港演员黄秋生，与前来相认的英国哥哥首度团聚。不过，春天虽到，寒意尚在。中美继续磨刀霍霍，誓要将贸易战“奉陪到底”。

刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 黄秋生：我找到了我的英国家人

Image caption 黄秋生哥哥大卫（中）和约翰（右）在香港团聚

三月天，香港回暖，黄秋生与两个身形高大、满头银发的双胞胎见面了。他们此前从未想过会有这样一场聚会。数十年来，这个在香港家喻户晓的中英混血演员，不时断断续续地找寻他四岁时就移居澳洲的父亲。在BBC中文对他的专访刊登后，他的哥哥出现了。我们独家见证了他们的会面。

2. 时机特殊的快速访问：金正恩访华邀请习近平访朝

图片版权 KCNA/REUTERS Image caption 习近平和夫人彭丽媛（右）同金正恩和夫人李雪主（左）

一趟绿皮专列突然驶入中国，北京街头五步一岗，钓鱼台国宾馆戒备森严。正如外界猜测的，朝鲜领导人金正恩延续了父辈传统，乘火车渡过鸭绿江来到中国，会见习近平。我们的记者与你一起见证这次时机微妙的访问。

3. 观察：从字里行间解读习近平会见金正恩

图片版权 KCNA/Reuter Image caption 金正恩与习近平在北京会面，谈笑风生。中国方面出席的有国家总理李克强。

国家领导人外交活动，却先从网上透出小道消息；一次“非正式访问”，却让中国以高规格接待。这一切都显示了中国和朝鲜之间的特殊关系。我们的记者试图从两国官方报道的字里行间，为您抽丝剥茧，分析“习金会”背后不为人知的潜在涵义。

4. 中美对垒：十问贸易战 输赢且慢论

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到底什么是贸易战，我们应该多担心？贸易战开打后对我们普通人有什么样的影响？特朗普所讨厌的贸易逆差真的是一件坏事吗？我们的记者从十个问题出发，带你一窥中美贸易恩怨，慢论输赢。

5. 挪威之殇——北极圈中震惊世界的性犯罪

Image caption 通往小镇的路标有挪威语、萨米语双语

覆盖在挪威的冰雪之下，是一个60年不见天日的案件。一个人口只有2000的小镇，在过去半世纪内发生了115宗性侵案件，案件施虐者与受害者，都多为当地原住民萨米人。警方一年多的调查后，这份犯罪报告震惊了全球。