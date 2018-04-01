政治解冻歌舞先行 金正恩观看韩国文艺演出

图片版权 AFP Image caption 朝鲜领导人金正恩与韩国文化体育观光部长官都钟焕在东平壤大剧院观看了韩国文艺代表团的首场演出。

周日（4月1日），韩国艺术团在朝鲜首都平壤首场演出，朝鲜最高领导人金正恩出席，为即将举行的朝鲜韩国高峰会营造更加和谐浓厚的友好气氛。

这是朝鲜最高领导人金正恩首次现场观看韩国艺术团在平壤的演出。此前，在平昌冬奥会期间朝鲜艺术团访问韩国首都首尔时，韩国总统文在寅也到现场观看了演出。

朝鲜半岛局势最近一段时间可谓相当戏剧化：先是朝鲜掀开铁幕，派出体育代表团参加在韩国平昌举行的冬季奥运会；后有金正恩在朝鲜会见了韩国代表团；再有朝鲜与美国可能举行高峰会消息的传出，又有金正恩前往北京会见中国领导人的火车之旅，接着是南北高峰会日期的确定。

套用中国的古话，这是“来而不往非礼也”，另外也让人联想中国现代领袖的一句名言：文艺是为政治服务的。

双方文艺代表团的互访，是过去十几年来的第一次。

图片版权 Getty Images Image caption 韩国目前最有人气的女子乐团“红丝绒”是本次到朝鲜演出的艺术团体之一。

本次访问朝鲜的韩国代表团，除了艺术团之外，还有跆拳道示范团。

据韩联社报道，韩国艺术团除了周日在东平壤大剧场单独演出之外，还将在周二（3日）与朝鲜方面联合演出。

率领韩国艺术团和跆拳道示范团访问朝鲜的韩国文化体育观光部长官都钟焕希望，韩朝首脑高峰会谈能取得圆满成功，“从而推动构建半岛和平共存体制，搞活双方文化、体育、艺术、宗教、社会团体间的交流，恢复民族同质性”。

图片版权 Getty Images Image caption 朝鲜首都平壤的东平壤大剧院。来自韩国的艺术团在这里首场演出。

军事演习

就在韩国文艺、体育代表团访问朝鲜的同时，美国和韩国的代号为“鹞鹰”的年度军事演习开始。

以往的美韩“鹞鹰”演习通常于3月初启动，韩国方面表示，今年演习因与平昌冬奥会和冬残奥会时间重叠而被延后。

为顺应南北双方关系解冻，为4月底举行的南北朝鲜高峰会营造和谐气氛，本次的美韩军事演习，时间减半至4周，参加演习的美军也减少出动核潜艇等战略武器。

往年，美韩这样的军事演习通常让朝鲜非常愤怒，不过今年朝鲜方面的反应相对平和。

图片版权 Reuters Image caption 2018年2月，韩国举行冬奥会期间朝鲜三池渊乐团前往演出，西方音乐与民族歌曲搭配。

据报，朝鲜领导人金正日向韩国到访的官员表示，他理解他们必须搞演习。

音乐外交

本次参加韩国文艺代表团前往平壤演出的包括不少风靡韩国内外的流行歌手和摇滚歌手。

以往，朝鲜对绝大多数西方音乐基本持抵制态度。但金正恩上台后组建了与西方古典以及流行音乐接轨的乐团。

2018年2月，韩国派出三池渊乐团前往韩国演出，无论是乐团的表演还是演员的着装都给韩国民众留下深刻的印象。

实际上，韩朝之间每次关系和解，都伴随文化和艺术团体的交流来往。

2000年朝韩关系转暖时，朝鲜国家交响乐团(State Symphony Orchestra)与韩国广播爱乐乐团(Korean Broadcasting System Philharmonic)也曾在首尔举办联合音乐会。