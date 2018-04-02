金正恩观看韩流演出：满怀欣喜，感动不已

你的器材不支持播放多媒体材料 金正恩与朝鲜观众一起，为参与演出的韩国艺人献上掌声

朝鲜中央通讯社报道称，4月1日在平壤举行的韩流演唱会感动了朝鲜领导人金正恩。

报道指出，当金正恩看到朝鲜观众热情回应台上韩流团体的表演时，他“满怀欣喜，感动不已”。他同时表示，希望这次表演成为展示统一民族形象的重要机会。

此次演出以“春来到”为主题，在东平壤大剧院举行。韩国媒体称，金正恩在演出后提议，要在秋天收获硕果之际于首尔再举办一次演出。韩国官方尚未对此作出明确表态。

除上周日的首场演出外，这些韩国艺人还将于周二进行一次表演。这支代表团由韩流、摇滚及其它流派艺人组成，是十多年来首次访朝的韩国音乐代表团。

今年平昌冬奥会期间，朝鲜曾派演出团体赴韩表演，本月27日，韩朝两国领导人还将在板门店举行首脑会谈。

图片版权 EPA Image caption 演出结束后金正恩与夫人李雪主同演出人员合影留念。

韩联社称，金正恩是首位欣赏韩国艺术团体表演的朝鲜领导人。金正恩夫人李雪主、妹妹金与正、朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南等人一同出席演出。

出席活动的韩国文体观光部长官都钟焕向记者表示，金正恩“在演出过程中表现出极大的兴趣，还问了一些关于歌曲和歌词的问题”。

朝鲜罕见道歉

图片版权 AFP Image caption 演出开始前韩国歌手进行彩排。

韩联社援引韩政府高官称，金正恩原计划出席3日举行的朝韩联合演出，但"由于其他日程"决定出席1日活动。演出时间也在当天经过两次变更，先由下午五点半改到7点半，最终于6点半开始。

韩联社同时报道称，朝鲜劳动党中央委员会副委员长金英哲对演出当天报道受阻的韩国记者表示歉意。据悉当时除一名摄像记者外，韩国记者团成员均被禁止进入大剧场。

主管朝鲜对韩事务及国内情报机构的金英哲表示，活动当天“负责委员长安保工作的人员及活动组织者之间可能合作不够充分”。

“限制采访及妨碍自由摄像的做法是错误的，”他说。韩联社则称这是“一次罕见的道歉”。

韩联社还提到，金英哲代表朝鲜当局作出道歉，称这此限制“并非故意而为”。

美韩军演

金正恩已经同意与韩国总统文在寅及美国总统特朗普举行会谈。

上周他在北京完成了自己作为领导人的首次出访，与中国主席习近平会面。

4月27日朝韩将举行第三次领导人会谈，而美朝首脑会谈的日期尚未公布。

与此同时，一年一度的美韩联合军演已经开始。由于美韩两国正在准备与朝鲜会谈，此次演习规模较往年有所缩减。

今年的军演将有近30万名韩国官兵和2万4千名美国军人参与，时间比往常缩短一个月，且没有核潜艇参加。

以往朝鲜总会对韩美军演作出愤怒回应，但此次平壤反应相对平静。此前金正恩曾对访朝的韩国官员表示，他对韩美必须进行军演表示理解。