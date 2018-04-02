父母吵架伤害的不止是感情 还有孩子的健康

图片版权 Getty Images Image caption 如何吵架才能少给孩子带来坏影响？

父母有时意见不一，引发分歧或争吵都是很正常的。但是父母争执的方式却能给孩子带来极大的影响。

教育专家表示，家里发生的一切都潜移默化地影响孩子的心理健康与发展，而且这种影响是长期的。

父母是否合得来对孩子的成长起到很大的作用，它可能潜在地影响孩子的方方面面：从心理健康到学习成绩以及未来的各种人际关系等等。

大多数情况下，父母拌嘴不会对孩子产生多大负面影响，甚至有时还会有好的结果。

但是，当父母大吵，令对方大怒；还有当父母冷战，相互不理睬对方时，可能就会有问题了。

国际教育专家经过几十年的研究、试验、观察与跟踪发现，父母吵架对从小到6个月大的婴儿、 儿童及青少年都会有影响。如果让他们见证家庭冲突，可以让他们的心跳加速，体内的压力荷尔蒙上升。

如果长期生活在父母关系紧张的环境中，婴儿会出现大脑早期发育不良，睡眠受到干扰；儿童会出现焦虑；青少年则会出现抑郁等一些列问题。

先天还是后天？

人们经常认为，如果父母离婚或分居才会对孩子产生长期负面影响和伤害。

图片版权 PA Image caption 父母经常吵架会影响孩子学习成绩

然而，在某些情况下有可能是父母在离婚或分居前、期间以及之后的各种争吵对孩子产生伤害，并不是离婚或是分居事件本身。

对孩子的心理健康来说，"先天"很关键，特别是在焦虑、抑郁以及精神病方面的影响。

但是，家庭环境以及"后天的调教"也非常重要。

图片版权 Getty Images Image caption 家庭环境对孩子至关重要

为孩子争吵

那么，做父母的应该怎么做呢？

首先，要承认父母相互之间意见不一，甚至争吵都是非常正常的。

但是，如果父母经常闹矛盾，而且冲突剧烈不能解决就会影响到孩子了。特别是当父母之间的矛盾是围绕孩子时，就会更糟。例如，孩子可能会自责，觉得这一切都是自己的过错。

如果是婴儿的话，会干扰他们的睡眠，以及影响大脑的早期发育。对小学生来说，则会出现焦虑以及各种问题；对青少年来说，则会出现抑郁、学习成绩不好甚至自残等更严重的问题。

人们早就知道家庭暴力对儿童伤害尤其大。但是，即使父母之间不动手、不吵嘴，只要他们之间冷战，关系不好也会增加孩子情感、行为等方面的负面风险。

图片版权 Getty Images Image caption 经常目睹父母吵架的孩子将来在处理情感关系上会很吃力。

这还不算，这不仅会影响孩子本身的生活，研究发现父母关系不好还会"遗传到下一代"。

因此，如果想要今天的孩子幸福积极的成长就需要打破这种恶性循环，因为今天的孩子会成为下一代的父母，代代相传。

"偷偷"吵架

研究显示，孩子从很小的时候（大约2岁或更小）就把父母的一切看在眼里。

他们经常注意到父母之间的争吵，甚至当父母为了保护孩子"偷偷吵架"，认为孩子根本不知道时。

关键看孩子怎么诠释和理解父母争吵的原因，以及可能产生的后果。

孩子会根据以往的经验来判断，此次吵架会不会升级，有没有可能会波及到他们，或是影响到家庭稳定。这一点对年纪尚小的孩子尤其重要，因为他们担心自己与父母的关系有恶化的可能。

研究还发现，男孩和女孩对此反应也有所不同。女孩可能会经受情感方面更大的影响；男孩子则表现在行为方面。

图片版权 Getty Images Image caption 父母吵架对男孩和女孩的影响不一样。

为了改善年轻人的精神健康，人们过去往往把注意力放在为儿童提供支持方面。

但是，现在也许应该考虑为他们父母之间的关系提供帮助。这可能会给儿童的心理健康带来巨大的不同。无论是从短期效果，还是从长期效果来看。

此外，如果儿童有亲属、兄弟姐妹或是朋友、师长的帮助和支持，对他们长期的健康成长也很重要。

所有这些都表明，家庭环境对孩子成长的影响有多么重大。

争吵与分歧都是正常的。但父母最好用适当的方式跟孩子解释争吵的原因，以及解决办法。

如果父母能够成功地化解争执，孩子不但能从中学到积极的经验，对他们将来如何处理自己在家内外的情感也会有好处。

如果能让父母明白他们的行为与关系给孩子成长带来的影响，不但可以培养出今天的健康儿童，同时也为未来的健康家庭打下了坚实的基础。