脸书VS苹果：用户隐私引发的论战

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继上周苹果公司首席执行官库克（Tim Cook）批评了脸书创始人扎克伯格（Mark Zuckerberg）后，扎克伯格已经发起了反击。

扎克伯格称，库克所谓的脸书用户因为不用付费所以脸书不关心他们的说法“极其肤浅”。上周库克批评脸书追踪用户私生活“侵犯隐私”。

当库克被问及如果他陷入扎克伯格的处境会怎么做时，他回答称：“我不会陷入那种处境。”

伦敦一家政治咨询公司“剑桥分析”（Cambridge Analytica）被指利用脸书约5000万人的用户数据，这一行为影响了2016年英国脱欧公投及美国大选。“剑桥分析”的高管在媒体秘密摄录的视频中透露，该公司的业务扩展到世界多国，包括中国。

在接受美国Vox网站的一段长采访时，扎克伯格回应了库克的批评。

扎克伯格承认，脸书在面临一些选择时，还不够透明，并提出由第三方机构对其决定做出裁决的可能性。

苹果两次批评脸书

“剑桥分析”丑闻爆光后，库克已两次对脸书提出批评。

图片版权 Getty Images Image caption 库克被问及如果他陷入扎克伯格的处境时，会怎么做时，他回答称：“我不会陷入那种处境。”

三月底在中国举行的“中国发展高层论坛”上，库克就社交媒体面临的问题回答彭博社采访时称：“我认为这种情况非常严峻，而且事件已经变得很大，可能需要一些精心制定的规章制度来规范。”

“从我个人的角度来看，任何人都能了解一个用户常年关注的内容、联系人、联系人的联系人、用户喜欢和不喜欢的事物甚至是生活的方方面面，这个情况本身就不应该存在。”

在3月28日MSNBC和Recode的采访中，库克说：“我认为最好的监管是没有监管，是自我监管。”

在尚未完整播出的第二段采访中，他补充道：“如果我们将客户货币化，如果客户是产品，我们就能赚一大笔钱，我们没有选择这样做......隐私对我们来说是一项人权。”

扎克伯格此前对CNN表示，自己对新的监管法规持“开放”态度。

图片版权 Getty Images Image caption “剑桥分析”的丑闻正让脸书面临外界批评。

他为脸书的商业模式辩护道：“（外界）认为不付钱给我们，我们就不关心用户，这样的指称极其肤浅、根本不符合事实”。扎克伯格并未指名道姓苹果或者库克回应批评。

“事实上如果你想建立一项可以连接全球用户的服务，很多人会无法负担。我认为重要的是，我们并不都会得斯德哥尔摩综合症，让那些努力工作的公司收费让你更加确信他们真的更关心你，因为这听起来很荒谬。”

苹果iCloud落地贵州引隐私争议

苹果的盈利模式与从主要从广告收益中获益的脸书、谷歌和推特等不同，苹果的利润来自于手机、平板电脑和云端以及苹果网上应用商店。

库克表示，iPhone制造商拒绝使用数据对客户定向投放广告：“我们关心用户体验，我们不会拿你的私人生活作交换。”

然而，为了遵守中国于2017年6月开始实施的《网络安全法》规定，苹果将中国内地用户的iCloud全部交由贵州的中国数据服务企业服务。

苹果在声明中表示， “自2018年2月28日起，中国内地客户的 iCloud 服务将转由云上贵州运营。使用这些服务及您通过 iCloud 存储的所有数据（包括照片、视频、文稿和备份等）都将受到 iCloud（由云上贵州运营）条款和条件的约束。”

虽然苹果承诺保护用户的隐私权，但iCloud的备份数据受到中国官方监视和窥探的批评一直未消退。