愚人节借宜家开玩笑惹怒市民 法国一市长道歉市民不接受
- 2018年 4月 3日
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法国博韦市（Beauvais）市长的愚人节笑话引来当地市民强烈不满，市长本人作出道歉。
博韦市长卡洛琳娜·卡耶（Caroline Cayeux）在脸书及推特上宣布，著名瑞典家居品牌宜家（IKEA）将入驻自己所辖城市，同时带来4000个工作机会。
消息在社交媒体上不断扩散，不少人相信了这一“好消息”。但几小时后卡耶便作出澄清，指此事并非事实，她对这个“不是非常明智的”玩笑感到抱歉。
卡耶对法国媒体表示，她对“并非所有人都认同自己的幽默感”表示遗憾，同时称该市外缘的新商业发展确实会在未来为当地居民带来4000个工作机会。
然而从社交媒体的反应来看，很多人并没有释怀。一位用户在推特上表示，“下次选举我们会选你……愚人节骗人的”。