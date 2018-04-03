成为母亲后 她们问女人非要生孩子不可吗

Image caption 本篇讲述一些并不想要孩子的女性

为人父母的人都承认生养孩子确实不易。但大多数人会觉得他们得到的回报让一切艰辛都是值得的。

然而，也有极少数的人真的后悔要了小孩。BBC为你讲述3位母亲的真实故事和感受。

雷恰尔（Rachel, 化名）的故事

Image caption 雷恰尔很多时候是单身母亲

雷恰尔今年50多岁，她有3个孩子，最小的17岁。她告诉BBC，如果时间能够倒流，她不会要小孩。

雷恰尔很多时候是单身母亲， 因此一人养育3个孩子非常艰难。

她说，有时候她觉得自己都还不够成熟，如何还要为另外一个小生命负责？

她觉得带孩子就是无穷无尽的伺候他们的吃喝拉撒睡，一点也不好玩。

雷恰尔承认她当时并没有认真想清楚，有了小孩会给她生活带来什么样的影响。

她说，如果她意识到这一点，当初就不会要小孩了。

但是，她说她这样说会感到内疚，因为她非常爱自己的孩子。

"你觉得你自己不是一位好妈妈。你会永远有这种内疚，永远也不会摆脱。你还会想孩子们是否知道呢。"

"但是，生活不应该是你牺牲自己的生命、自由，就是为了他们能过得好。"

能承认这一点很不容易，因为"别人会觉得你这个人不怎么样"。

雷恰尔特别希望有同感的女性不要受到丑化。

"我感到非常孤立。我觉得自己有问题。但如果我能够坦诚地探讨这些问题，而且有人能够理解，也许会让我更容易尽好做母亲的职责。"

像雷恰尔这样想法的女性到底有多普遍很难得知，因为很少有人公开谈论类似的感受。

2016年，德国政府所做的调查发现，在1200名参加调查的人当中，8％的人后悔要小孩。

2015年，以色列社会学家Donath发表一份研究，里面讲述了那些后悔生小孩的女性的故事。

那些后悔要小孩的女性还坚称这与产后抑郁症是两回事。

艾利森（Alison，化名）

Image caption 艾利森说，她不知道如何逗儿子玩

"我刚才看到幸福的一家人，他们的房子和花园。孩子上学去了，就像童话一样，"她说。

艾利森是被领养的。她成长的过程中总是梦想将来有一天也能有自己的家。

但是，直到她生了第一个儿子后才发觉自己并不太母性。

她特想走出家庭，回到工作岗位上以逃避为人之母的新角色。因此不到６个月她就回去上班了。

"我有时会请假，把孩子交给保姆，就是想给自己一天的空闲，"她说。

"我不是不想跟儿子在一起，但我不知道该做什么。我对跟小孩玩游戏不在行。"

为了不让儿子孤独，艾利森和丈夫又生了一个男孩。现在两个孩子都上了大学。

她承认如果当初知道当母亲的责任，她就不会要小孩了。

她解释说："如果别人幸福自己就感到幸福，这太不爽了。"

"也许我的事业会更好。我15年送孩子上学，绝对限制了我事业的发展。"

艾利森强调她非常爱孩子，然而承认回过头来看自己太自私了，不适合要孩子。"我嫌他们侵占了我的时间。"

她说，女性一般不愿意对此敞开心扉，因为担心别人会对此说三道四。她们也不愿意被认为太自私。

但问题是，如果你不想要小孩，那你就不是一个好母亲。

乔伊（Joy，化名）

Image caption 乔伊有个女儿

20年前乔伊生了个女儿，但其实她在更早时就意识到自己并不想当母亲。

"当大家谈论有人把孩子递到你手里，你浑身充满了无尽的爱。我丝毫没有这种感觉，只是觉得巨大的责任感，" 乔伊说。

回忆女儿小时候，乔伊似乎找不到什么喜悦的感觉，每天都如此艰辛，一天一天的熬过去。

"我猜可能每位母亲都经历过这种感觉。但我只能说我找不到彻底享受的时刻，非常不好过。"

乔伊认为她可能没有其他母亲所拥有的母性。

"我一直想知道是否别的母亲都没讲真话。她们把做母亲描述得如何美妙，而实际上有一天她们会坦白向我承认不是这样的，"她说。

我似乎没能力做一位善良、热情与可爱的母亲。

乔伊说，她希望回去上班，继续自己的事业。

乔伊的女儿怀疑过母亲对她的爱。但乔伊坚持说自己绝对爱女儿，只不过两人之间的关系不是如胶似漆而已。

乔伊说，如果更多的女性能够敞开心扉，也许对女性一定要成为母亲的压力会小一些。

"如果女性能够诚实地面对自己该有多好。如果生小孩，组建家庭对你来说非常重要，那么就全心全意地去做。"

"但是，如果你强烈感觉'自己对此无感觉'，那么不要畏惧或是感到耻辱。你可以站出来，大声说'我就是那个不想当妈妈的人，我不想要孩子'。"