德国高速公路不限速 何以事故率不高

图片版权 Reuters Image caption 德国高速公路被许多人认为是世界上驾车旅行最好的高速公路系统之一

世界最早的封闭高速公路系统诞生于德国，但是现在世界上规模最大的高速公路系统在中国。德国高速公路以没有限速而闻名。

截至2016年底，中国大陆高速公路的通车总里程突破13万公里（超过了美国），是世界上规模最大的高速公路系统。2016年，德国高速公路网的总长度为12,996公里，考虑到德国面积只相当于中国的1/30，因此德国是世界上高速公路最稠密和最长的国家之一。

虽然德国高速公路没有法定限速，但根据每10万人为单位统计的交通事故死亡率，德国的交通死亡率为6.8，远低于美国的12.9。而中国以10万人为统计单位的交通死亡率高达18.8，不仅高于中等收入国家18.5的水平，而且达到高收入国家9.3比例的两倍。

平均时速142公里

英国《独立报》记者布朗把德国的高速公路同美国做了比较，他认为德国高速公路是世界上驾车旅行最好的高速公路系统之一，同美国公路相比，德国公路上的靓车更多。他认为德国高速公路没有限速，高速公路上很少看到警察/警车也是德国系统优越的方面。

准确地说，德国高速公路对一些车辆并没有联邦规定的限速，但是在城市，和标准低的公路，事故多发段和施工地区仍然有临时或常设的限速规定。

根据2008年的一个统计，德国高速公路网52%的路段只有建议的最高速度，没有法定限速。15%的路段因为天气和交通情况有临时限速，33%的路段有常设限速规定。2006年德国对6车道高速公路的测量显示，在正常状态下德国高速公路上的平均车速为每小时142公里。

德国高速公路一般都由多层水泥筑成，更适合高速行驶的需要。德国高速公路的路面经常定期经过检测，查看有无不规整或损毁。如果发现了上述情况，整个受影响的路面会被更换。许多美国人认为德国路面质量和公路养护优于美国。

虽然没有法定限速，但德国高速公路的建议最高速度为每小时130公里，虽然超过此限并不违法，但发生交通事故时，超速驾车者要承担更大的事故责任。

现在德国汽车保险公司一般的政策是，当汽车在每小时200公里速度行驶时发生车祸，即使在高速驾车者并无其他过错的情况下，保险公司的赔偿支付会大大减少，甚至完全不予赔偿。

Image caption 截至2016年底，中国大陆高速公路的通车总里程突破13万公里（超过了美国）是世界上规模最大的高速公路系统。

当然现在德国高速公路不限速的路段在减少，一些德国人认为高速公路不限速是德国的弊端，他们责怪德国立法议员不作为，没有规定高速公路限速。

交规和驾考更严格

《独立报》把德国公路系统优于美国的原因总结为8个，除了不限速，德国驾车者更遵守交通规则。德国公路和美国大部分公路一样，超车在左边车道进行，右边车道正常行驶。在不超车的情况下，必须靠右行驶。

《独立报》认为，和美国的主要不同是，德国驾车者都严格遵守以上规则，而美国人则很少遵守。因为德国人更尊重这种规定，高速公路交通就能更顺畅。

英国读者认为，美国人不太受车道约束，美国许多州允许从左或从右超车。

德国汽车严格执行定期检查。定期检车有助于减少潜在危险车辆的数目，减少对驾车者和其他车辆的威胁。《独立报》说，美国一些州的车辆检查同德国的相比就像是开玩笑。德国全国保持统一标准，而美国的车检各州都不一样。

德国驾车水平整体高于美国，是因为德国有更严格的驾照考试系统。

在德国考取驾照，报考者需要上很多驾驶课程，包括在实际高速公路上的驾驶课，体验真实的高速交通。另外驾车者要接受基本的急救训练，另外还要经过难度很高的多项选择笔试和路考。

如果一切顺利，完成这个过程需要6个月事件，考试者要付出2000美元的代价。显然在德国驾车，需要有更多的决心和投入。

德国公路交通倍受赞扬的另外一个原因是行车距离保持得比较好。《独立报》文章说，虽然在德国公路上警察不多，但是如果你没有和前面保持足够车距，就会受到严厉的罚款，罚款可高达450美元。在美国如果发生同样的情况，州警察如果眨一下眼睛就算不错了。

德国公路上的警察比美国少也被认为是德国公路系统的优点。《独立报》文章作者认为，警察会令一些驾车者感到紧张，即使他们没有做违法的事情。而在德国高速公路上，驾车者就很少会因为看到警察而紧张。

另外一个优点是，德国道路系统免费行驶，没有收费站。目前德国唯一要付费的车辆是货车。一般驾车者不需要停车付费，但是这样也就减少了路途停车的次数。

图片版权 Getty Images Image caption 纳粹德国时期德国新修的高速公路被称为"希特勒的公路"，在纳粹宣传中被称为全民就业的典范工程。

高速公路始于德国

德国是世界上最早建设封闭高速公路系统的国家。1932年德国第一条高速公路在科隆和波恩之间修建完成，当时的科隆市长（未来的西德总理）阿登纳主持了高速公路开幕典礼。

早在1920年代中期魏玛共和国就有建设专门供汽车使用的高速公路的计划，但因为缺乏经济支持和政治共识，高速公路项目在纳粹上台以前主要停留在计划阶段。

德国航空界出于担心来自汽车交通的竞争，极力反对建立封闭的高速公路系统，连德国汽车协会对耗资巨大的高速公路也不热心。1933年希特勒上台后才改变了这个局面，因为希特勒认为铁路运输已经过时，公路运输是未来。

当时德国新修的高速公路被称为“希特勒的公路”，在纳粹宣传中被称为全民就业的典范工程。这实际上是德国工程师弗利兹·托特力主通过修建高速公路系统，振兴德国经济。他的主张被纳粹政权采纳，他本人也被任命为“德国公路系统总监”。

德国最初修建的高速公路并没有像现在高速公路中间那样显著的隔离装置。按照许多高速公路设计，在战争中把德国高速公路的间隔离填平可以用做飞机跑道。但在二战期间由于盟军轰炸对德国公路系统的破坏以及德国飞机产量不足，这个设计考虑基本没有成为现实。

历史学者认为，纳粹德国高速公路的军事目的往往被夸大。二战期间德军运输并不依赖于高速公路，特别是战争后期由于燃料缺乏，德军越来越多依靠骡马而非汽车。反而是盟军开进德国后大量使用高速公路系统。