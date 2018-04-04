YouTube总部枪击案：女疑犯枪伤三人后自杀

你的器材不支持播放多媒体材料 持械警员进入YouTube总部大楼。

美国加尼福尼亚州当地警方表示，一名女士在加州北部的视频网站YouTube总部枪伤三人，然后自杀。

CBS报道，一名相信是疑犯男朋友的36岁男子目前情况危殆，另有两名分别32及37岁的女子中枪，情况分别为严重及轻伤，另有一人在逃走期间伤及脚踝。

路透社引述一名华府安全官员表示，目前无发现事件与恐怖主义有关。

YouTube总部位于加州北部三藩市以南的城市布鲁诺，该市警察总长艾德.巴贝里尼（Ed Barberini）公布称，警方于当地时间12:48到场，发现现场陷入混乱，“大批民众在逃跑”。警方在YouTube总部大楼门前发现一名中枪伤者。

数分钟后，警方再发现一名怀疑向自己开枪的女子。

该女子的身份及动机目前仍未公布。警方指，疑犯使用的是一枝手枪。

过去，枪击案一般由男性发动，女枪手较为罕见—根据美国联邦调查局的数字，2000-2013年间160宗枪击案中，只有六名枪手是女性。

案发经过

NBC报道称，当地的午饭时间，疑犯走近YouTube总部大楼的门前开枪。

当地电视台的片段显示，YouTube雇员高举双手离开大厦，另有片段显示员工须排队由警员搜身。

图片版权 TWITTER/@ERINJEANC/via REUTERS Image caption 人们高举双手离开大楼

附近一间快餐店的职员向当地电视台表示，他曾为一名腿部中枪的女子急救。在等待救援时为她止血。

属于Google旗下的YouTube，总部有约1,700人工作，是该地区最大的雇主。

YouTube发言人克里斯.戴尔（Chris Dale）对警方的迅捷行动表示赞赏。

“今日，YouTube社群与所有雇员都是这宗罪行的受害者。我们向在事件中受伤者致以慰问。”

美国总统特朗普在推特表示，已听取有关事件的汇报。