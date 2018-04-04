陈香梅去世：斡旋于中美台的“政治掮客”

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据《华盛顿邮报》报道，飞虎队将军陈纳德（Claire Lee Chennault）遗孀陈香梅3月30日在华盛顿家中过世，享年94岁。

女儿陈美丽称，陈香梅因去年12月中风后出现的并发症而过世。

二战期间，陈香梅与在中国支援抗日的飞虎队指挥官陈纳德将军结识并于1947年结婚，后移居美国。1958年陈纳德去世后，陈香梅逐渐步入政坛，在美国共和党中担任要职，并担任过八届共和党政府的顾问。

1981年，陈香梅作为当选总统里根的特使访问中国，受到中国领导人邓小平的招待。

战乱中的爱情

“他进入我的生命中，像春日的和风吹醒了百花，像四月的阵雨润泽了大地。”陈香梅在回忆录中深情地回忆自己与丈夫陈纳德的相遇。这次相遇发生在1944年的昆明。

彼时，19岁的陈香梅刚从岭南大学毕业，成为中央通讯社记者。她被派往昆明分社，采访战功赫赫的“飞虎队”将军陈纳德。

图片版权 Getty Images Image caption ”飞虎队“老兵展示陈纳德的照片

陈纳德来中国之前，日军正在对中国后方城市进行狂轰滥炸，陪都重庆受损尤其严重，半壁山城已被炸毁，而中国空军实力薄弱，几乎没有还手之力。

1940年，刚刚退役的美国空军上尉陈纳德，受蒋介石和宋美龄邀请，赴华组建美国志愿航空队。在他的斡旋下，美国政府同意预备役和退役军官参加航空队。

陈纳德在美国招募了112名飞行员和机械师，国民政府随即委任这批人马组成中国空军美国志愿航空队，由陈纳德担任指挥官兼大队长，总部就设在昆明。

第一次见到陈纳德，陈香梅回忆，“他脸孔布满深刻的皱纹，有着一个倔强的下颚，看起来强忍而果决，一堆深沉的棕色眸子却流露着坚忍的深色。”在随后的几次采访中，两人的关系越来越近。相识后第二年，抗战结束。陈纳德回到美国迅速与当时的妻子办理离婚手续，然后启程返回中国，抵达的第一天就向陈香梅求婚。

但是两人的年龄差了三十岁，婚事遭到陈香梅父亲的反对，最终抵不过女儿的坚持，还是同意了婚事。两人这才在上海举行婚礼。

图片版权 CNS Image caption 2016年，陈香梅在纽约出席91岁寿辰图片展

美国政坛的华人面孔

婚后，夫妇两人迁居美国生活，养育了两个女儿，陈美华和陈美丽，两个女儿的名字是在台湾时宋美龄所取，也被宋美龄认作干女儿。

这期间，陈香梅还协助陈纳德将军完成了回忆录《一个斗士的自述》，但好景不长，1956年，陈纳德被查出患有肺癌，手术后也并未好转。

1958年，时任美国总统艾森豪威尔将陈纳德晋升为中将，几个月后，他就病重逝世。

陈香梅也迎来人生较为艰难的一段，她陷入了和陈纳德和前妻所生子女的财产纠纷中。生活所迫，年仅33岁陈香梅把家搬到了华盛顿，独自扶养两个女儿。她找了份翻译的工作，并开始进行写书、巡回演讲。她先后出版数十部中英文作品，其中回忆录《一千个春天》被《纽约时报》列为全美十大畅销书之一。此后，她还涉足商界，成为飞虎航空公司副总裁。

对于在美国最初的时光，陈香梅在给蒋经国夫人蒋方良的一封信中说，“我初来美国时年纪轻，我的丈夫虽然爱我，但他是美国人，无论如何无法了解一个中国少女异乡异客的心情，虽然我曾随着陈纳德将军领略了很多民众对英雄的崇拜与喝彩，但我总觉得自己只是一个影子，阳光西落时，影子也不知飘落何处。”

陈香梅不甘于做“影子”，她开始在美国政坛崭露头角。1963年，陈香梅初涉政坛，接受时任总统肯尼迪委任，成为第一位进入白宫工作的华人，此后，先后被八位总统委以重任，为尼克松、里根等政府工作。1989年，在老布什政府，她再次担任总统核心顾问职位。

陈香梅成为了华盛顿政治圈最有影响力的华人女性。有外界评论称，她在冷战的特殊时期，成为中美沟通的“掮客”，只担任有职无薪的顾问角色。

成功斡旋于中美台

图片版权 CNS Image caption 习近平向陈香梅颁发中国人民抗日战争胜利70周年纪念章

1981年，陈香梅回到自己的出生地北京，但有了新身份：美国总统里根特使。这次出访，是陈香梅阔别33年后首次回到中国。时任中国领导人邓小平与代表团会面，将陈香梅放到接待主座，并说“陈香梅坐第一，参议员史蒂文斯先生坐第二，因为参议员在美国有100个，而陈香梅嘛，不要说美国，就是全世界也只有一个。”

陈香梅刚离开北京，就转道台湾，会见政要。在台湾期间，她称自己“不做信差，亦不代人传话”，但蒋介石、蒋经国、李登辉，甚至陈水扁都与她保持联系，使外界加深了她两岸密使的身份。

这种猜测并非没有根据。陈香梅不仅是陈纳德妻子，当时中国负责侨务的廖承志还是她的堂舅父，而陈香梅又与蒋介石、宋美龄私交甚笃，再加上她在华盛顿的影响力，因此具有沟通“中、美、台”三地的人脉和能力。

冷战结束后，陈香梅的主要精力都放在中美交流事务，曾多次率领美国企业代表来华投资、交流。2015年，中国国家主席习近平向陈香梅颁发抗战胜利70周年纪念章。