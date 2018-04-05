图片版权 Getty Images

中美之间的贸易摩擦升级，美国宣布或向中国产品征税后，中国随即有所反击，同样计划向对方部分产品征收关税，不过中美双方均表示希望以谈判化解危机。

美国总统特朗普表示，并不是与中国进行贸易战。白宫首席经济顾问库德洛（Larry Kudlow）认为中国会在贸易问题上让步，与美国达成协议。

欧美股市暂时未有受到很大冲击，其中美股4月4日开市时低开，但在库德洛发表上述言论后，反弹以高1%收市。

会否谈判？

北京早前已多次表明不想有贸易战，但也不怕真的打起来。

中国驻美大使崔天凯与美国代理国务卿沙利文（John Sullivan）会面，历时约一小时，就经贸问题等交换意见。双方称有关会面是在华府宣布有关关税措施前已经安排。

中方指，崔天凯重申了中美经贸问题上的立场，要求美方及早摒弃单边主义和贸易保护主义的做法，停止对华301调查，通过对话协商的方式同中方解决有关分歧。

崔天凯对记者表示，中方依然倾向以谈判解决问题，但需要双方参与，会留意美国的做法。

图片版权 Getty Images

路透社引述不具名美国经贸官员指，美国亦寻求以谈判解决与中方贸易的深层矛盾，但拒绝透露会否有更高级别的官员会晤。路透社分析，4月20-22日在华盛顿举行的国际货币基金及世界银行会议，可能是其中一个机会，让中美双方在场边讨论有关争议。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump We are not in a trade war with China, that war was lost many years ago by the foolish, or incompetent, people who represented the U.S. Now we have a Trade Deficit of $500 Billion a year, with Intellectual Property Theft of another $300 Billion. We cannot let this continue! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年4月4日

美国总统特朗普在推特（Twitter）表示，美国并不是与中国进行贸易战，只是不容许继续有贸易逆差及侵权的情况。

白宫首席经济顾问库德洛（Larry Kudlow）认为，最终中国会退下来，与美国合作并达成协议。他的言论让美国股市由低开后反弹。

甚么产品被征收关税？

中国商务部发的公告表示，计划向106种美国产品进口商品征收25%关税，当中包括原产于美国的大豆、小麦、鲜冷肉类等农产品、部分汽车、烟草、威士忌、高粱产品、冷冻橙汁、化学品、部分飞机、塑料产品等。

公告称：“涉及2017年中国自美国进口金额约500亿美元，最终措施及生效时间将另行公告。”

图片版权 CNS Image caption 美国犹他州詹森市的艾斯克兰迪农场正在收割燕麦。评论认为，中国如果采取贸易反制措施，将使美国农业遭受严重打击。

而中国声明中，针对的飞机为“空载重量超过15000公斤，但不超过45000公斤的飞机及其他航空器”，中国媒体进一步说明，这是涉及波音737系列和737 MAX 7，没有提及波音较新、利润较大的的737 MAX 8、9、10系列。不过中国提出的措施已令波音股价受压。

美国则宣称拟向中国1300种中国产品征收25%关税，涉及的层面十分广泛，由焗炉、电视等家庭用品、半导体、通讯卫星、火箭发射台科技产品、医疗器械、药物疫苗、工业机器等等。

美方指责中国窃取知识产权，强迫美国公司与中国企业分享技术，认为目前拟定的关税已考虑到潜在对美国经济的损害，并相信能争取中国撤销其有害的行为、政策与措施。

最终产品清单预料经过公众咨询和审视，约两个月后实行。

真的会爆发贸易战？

美国数字显示，美国去年与中国的货品及服务交易，超过7000亿美元。双方今次拟定的关税措施所针对的产品，均是估计每年约500亿美元的交易额。

美国商务部长威尔伯‧罗斯（Wilbur Ross）表示，中国针对的这批产品，只是占美国国民生产总值（GDP）的0.3% ，并不认为这会危害到美国经济。

美国经济专家认为，相关措施目前规模尚未大到会撼动整体经济，但警告如果摩擦加剧会对商业活动构成更大风险。

标准普尔分析认为，中国近年减少了对出口的依赖，这可以帮助减轻美国加征关税带来的影响。

2016年，中国整体出口货品中，有18.2%是出口至美国。

不过，标普高级经济师潘戴（Satyam Panday）表示，这种以牙还牙式的不稳定性动摇商界信心。

“为甚么我会在未有把握的时候投资呢？”他说。

美国商界组织呼吁两国尝试对话解决问题，忧虑这种威胁性的关税措施会演变成危害美国经济的冲突。