缩小职场男女薪资鸿沟的八种方法

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英国要求2018年4月开始，雇佣人员数量超过280人以上的公共部门和私营公司必须公开披露男女薪资中位数和整体性别收入差距。同时公司有必要制定相应计划以缩小性别收入差距。

英国时间周三晚为交答卷的最后期限。至少有约1万家公司在此前提交了数据，有1000家公司将在最后一天交卷。

公开披露的数据显示，所有公司的平均性别薪资差在9.7%左右。

根据已提交数据的公司现状显示，有78%的公司多付男性薪水，14%多付女性薪水。有8%的公司称他们没有性别薪资差距。

那企业实际可以做些什么来改变现状？

这有八个建议：

1. 提供更好的育儿福利

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许多女性在反社交的工作时间里无法获得适当的托儿服务。薪酬高的管理职位通常需要员工延长或拥有灵活的工作时间，这使许多女性因为从事常规的工作而接受低薪工作。

Equal Pay Portal的创始人希拉·外德（Sheila Wild）说：“提供育儿服务能让你走出去上班，这使你能晋升拿到一份薪水较高的工作”。

2. 企业写更好的招聘广告

许多招聘广告都没有提到它们的工作对女性是友善的。例如，只有不到10％的广告提及灵活工作时间。

英国特许人事发展协会（CIPD）首席执行官彼得·奇斯（Peter Cheese）认为，招聘广告可以写得更好。

“有很多证据表明，用于描述工作的许多词语无意中可能会将女性排除在外，或使她们认为这项工作更适合男性，这就加深了对男性的刻板印象。”

3. 薪酬透明

公布性别工资差距可能是提高薪酬透明度的开始。许多女性很可能不知道男性同事挣得比她们多。

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自2016年8月以来，美国马萨诸塞州的工人在这方面拥有一些权利。而且，她们不必再透露她们上一份工作的报酬。

有证据表明雇主根据女性上一份工作提供现有工作的薪水。

4. 目标

一些公司已经公布了招聘目标。劳埃德银行集团（Lloyds Banking Group）承诺，到2020年，女性担任高级职位的比例将达到40％。

然而，英国女性董事（Women on Boards UK）的总经理菲奥娜·哈索恩（Fiona Hathorn）认为，这样的目标是不现实的。例如，一家试图招女工程师的公司可能会发现市场上的女毕业生太少。

她说：“确定女性担任领导职位的目标是明智的，但我们需要理智的目标，而其中一些目标可能会疏远男性。”

5. 支付女性更多薪水

工资低不是没问题，毕竟同工不同酬是非法的。但支付女性更多薪水有助于解决问题。

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这个问题更多是关于女性的晋升、保持工作热情和进取心的培养。

6. 更好的培训

许多专家提倡为了摆脱管理人员潜在的偏见，应该给员工提供更好的培训。有高级职称的员工可能需要更努力地鼓励女性寻求晋升空间。

CIPD的奇斯说：“很多男性在未准备好时就会争取职位。相反，许多女性不会这么做，她们认为自己还没有准备好，但她们实际已经准备好。”

“我们必须更好地培训直线经理，以便他们能够了解自己如何看待或处理对女性的偏见。”

7. 文化

CIPD称，高级管理人员应该有责任改变工作场所的文化。

奇斯说：“我深信，现在是领导层做出行动的时候了，要搞清楚，高层的论调是什么？领导层对性别薪酬差距有什么看法？他们是否试图对发生在公司的令人不舒服的真相充耳不闻？ 还是他们对此持坦诚和开放的态度？”

8. 运动

鼓励女孩在年轻的时候多运动可以增强她们的自尊心。

图片版权 Getty Images Image caption 和男孩一起踢足球，可以激发女性争取更好的工作吗？

英国女性董事（Women on Boards UK）的哈索恩（Fiona Hathorn）说，12岁前，男孩和女孩应该一起踢足球。

她说：“参加国际级别体育赛事的女性被办公室里男性视为领导者。”

参加运动还可以改变女性对自己的期望。

“四岁的年轻女孩相信她们可以做任何事，但到了六岁，她们就有不同的看法，”她补充道。

“到12岁前，女孩的身体和男孩一样强壮，所以他们应该参加同样的运动。”