中国单方面宣布贸易战初战告捷

图片版权 Getty Images Image caption 中国计划向美国征收关税的产品中，包括大豆、小麦等

中美两国因贸易战剑拔弩之时，中国官媒宣布，中国已经初战告捷。

美国周三（4月4日）宣布对中国的1300种产品征收25%的关税后，中国马上也宣称对原产于美国的大豆等农产品、汽车、化工品、飞机等进口商品加征25%的关税。

美国总统特朗普周四（5日）再次公开威胁额外对总值1000亿美元的中国进口商品开征关税，并称已下令美国贸易代表处研究具体细节。

不过，美方的最终产品清单预料须经过公众咨询和审视，约两个月后实行。中方的最终措施及生效时间则尚未公布。

“初战告捷”

中共《人民日报》海外版微信公号“侠客岛”发文称：“中国的精准打击策略对美国国内的触动效果是非常好的，可以说初战告捷。”

美国总统特朗普周三在推特（Twitter）表示，美国并不是与中国进行贸易战，只是不容许继续有贸易逆差及侵权的情况。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump We are not in a trade war with China, that war was lost many years ago by the foolish, or incompetent, people who represented the U.S. Now we have a Trade Deficit of $500 Billion a year, with Intellectual Property Theft of another $300 Billion. We cannot let this continue! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年4月4日

在“侠客岛”看来，特朗普虽然没说要不要与中国打贸易战，但是调门明显有所和缓。

文章分析，特朗普变得缓和是因为中方“打着了特朗普的痛处”。中国公布的加征关税的商品产地主要是特朗普的票仓，比如大豆。

“这些产大豆的美国中部农业州是特朗普的核心支持者，是共和党的票仓。中国选这些州的农产品下手精准反制，相信美国国内的压力会很快聚集到特朗普头上。”

“特朗普在这时降低调门，也有迎合国内舆论的意思，毕竟中期选举和竞选连任才是他的核心关切，”文章称。

“侠客岛”称，特朗普变调并不代表已经退缩，中美之间的交锋还会继续，“对于中国来说，不妨保持‘同等力度同等规模’的回击方式，以不变应万变，毕竟这是美国主动找事，着急的是他们。”

其他官媒也纷纷发声表明态度。《人民日报》认为，美国政府却选择避开世贸组织，单方面威胁进行贸易制裁，无异于冲自己抽了一记耳光。中方决不会屈服于美方的无理施压，美方止损的唯一出路是悬崖勒马。

《环球时报》也发出强硬社评，“美方带着痛苦反思吧”，“贸易战的尽头决不会有美国的凯旋门，关于这个结果，我们现在就可以告诉华盛顿。”

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磋商谈判？

周四（5日），中国就美国232措施在世贸组织争端解决机制项下向美方提出磋商请求。232措施指的是美国在3月23日起对进口钢铁和铝加征关税的措施。

商务部条约法律司负责人认为，美国232措施名为维护“国家安全”，实为实施贸易保护主义，一方面选择性地排除部分国家和地区，另一方面对包括中国在内的部分世贸成员实施了征税措施。

中美双方均表示希望以谈判化解危机。中国驻美大使崔天凯此前对记者表示，中方依然倾向以谈判解决问题，但需要双方参与。

路透社则引述美国经贸官员称，美国亦寻求以谈判解决与中方贸易的深层矛盾，但拒绝透露会否有更高级别的官员会晤。