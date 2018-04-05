图片版权 Reuters Image caption 长滩岛一直很受外国及菲律宾本国游客欢迎。

由于担心海岸遭受损坏，未来六个月，菲律宾长滩岛将停止接受游客。

菲律宾总统杜特尔特发言人表示，将从4月26日起关闭长滩岛。今年年初杜特尔特曾表示，长滩岛正在变成“化粪池”，扬言要将其关掉。

长滩岛以白沙滩闻名，去年有接近200万游客前往该地。

关停岛屿的决定公布后，成千上万服务于该地旅游业从业人员的去向也引发外界关注。

共有约500家旅游相关企业入驻长滩岛，去年这些企业创造的年收益达10亿7千万美元。菲律宾政府表示，受影响的相关公司将会获得财政补助。

目前尚不清楚关停行动如何实施，菲律宾贸易工业部此前提议分阶段进行，称彻底停产不利于当地企业经营和居民生活。

破坏引担忧

图片版权 Getty Images Image caption 长滩岛一座山上的垃圾堆

此前这一地区环境卫生持续引来外界担忧，菲政府便是在这种情况下作出如此决定的。

当地企业曾长期将废水排放到周围水域，菲律宾官员已经对他们做出警告。

今年2月，杜特尔特曾批评当地酒店、餐厅及其他观光企业，谴责他们将污水直接排放入海。

“我要告你们玩忽职守，让长滩岛变成了鱼池、污水池，”杜特尔特当时表示。

“要是（你们）不清理干净，我就会永远关掉它。不会再有任何外国人去那里，”他说。