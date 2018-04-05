扎克伯格：我才不会从脸书辞职

图片版权 Reuters Image caption 扎克伯格表示自己不会辞职。

围绕脸书（Facebook）的风波还在发酵，脸书创始人马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）周三召开电话记者会时坚称，他仍是领导公司的最佳人选。

会上扎克伯格表示，在打造像脸书这种“史无前例”的事物时，“有些事情是你时会搞砸的”。

“我认为人们应该要求我们负责的是，我们要从自己的错误中吸取教训。”

目前扎克伯格身兼脸书首席执行官与董事会主席职位。被问及公司是否有讨论他的职位变动时，他回答称：“据我所知没有！”

而在一个月前，可能没有几个人会提出这种问题。

但近期关于第三方不当收集数据、假新闻、舆论宣传等问题的报道使得外界开始质疑扎克伯格的领导能力，一些人认为脸书可能已经成长到一定程度，超过他控制范围了。

“根据架构，他不可能被解雇-他只能辞职”

纽约养老基金主管斯科特·斯特林格（Scott Stringer）表示，扎克伯格应于本周辞职。斯特林格主管的基金持有的脸书股票价值约10亿美元。

斯特林格向美国电视频道CNBC指出，脸书拥有20亿用户，但自己却处于未知的环境中，没能为用户提供满意的服务，也没能让用户感到自己的数据是安全的。

他呼吁扎克伯格下台，从而让脸书开启“提高声誉的第二篇章”。

财经记者费里克斯·萨尔蒙（Felix Salmon）日前撰文写道，“他（扎克伯格）领导的不仅仅是一个几乎可以接触到世界上所有人的机构”，“多亏了金融工程，他现在还拥有大股东投票权，并且控制着董事会，因此他可以不对任何人负责。根据架构，他不可能被解雇-他只能辞职。这正是他现在应该做的。”

“一个经常被批评缺乏同理心的男人”

图片版权 AFP/Getty Image caption 扎克伯格说“删除脸书”运动影响有限。

关于负面舆论和“删除脸书”运动带来的真正损失，扎克伯格的回答让我们了解到更多一点信息。目前为止他的回答是：不多。

他说，“据我们观察，目前并没有什么实质性影响”。随即他又补充道，“但你们看，这并不好！”

由于是电话记者会，我们并不能得知，在同一个房间里，扎克伯格的团队给他提供了多大程度的指导。

但对经常被批评缺乏同理心的扎克伯格来说，他在近一小时的记者会上表现得很强劲。记者会刚一结束，脸书的股价便上涨3%。

下周他可能会面临更严峻的情形，他将前往华盛顿在国会作证，这次他需要面对镜头。

这次记者会或许正是一场理想的彩排。

接下来几个月，随着以联邦贸易委员会（FTC）为首的机构对脸书调查逐步展开，以及对脸书如何操作公众数据的调查不断深入，围绕扎克伯格领导权的声音可能会发生戏剧性变化。

如果脸书被认为未尽到应有责任，并被处以巨额罚款，那么该公司将会在人事调整上面临更大压力。

截至目前，除作出道歉及承认判断不当外，扎克伯格还告诉记者，公司并没有因“剑桥分析”事件开除任何员工。

责任在于他，他说。事实上可能也的确如此。