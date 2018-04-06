图片版权 EPA Image caption 高畑勋生前曾多次获得国际大奖

日本动漫导演高畑勋5日在东京都内医院去世，享年82岁。

高畑勋执导《萤火虫之墓》、《阿尔卑斯山的少女》等20多部知名影片。

1985年他与动画宫崎骏共同创立传奇的动画工作室——吉卜力工作室。

高畑勋与宫崎骏被媒体描述成“亦敌亦友”关系。

与宫崎骏共创吉卜力

高畑勋是在1968年拍摄处女作《太阳王子·霍尔斯大冒险》时与宫崎骏合作。因此外界认为，是他发现了宫崎骏，也是他最早启用的音乐家久石让。

但高畑勋2014年向中国《南方周末》杂志表示：“人们认为是我发现了他，其实不是这样。确实，只要我当导演就让他担任最核心的主创，这段时间蛮长的，这期间他自己学会了导演技巧，倒不是我教的。”

高畑勋与宫崎骏在1985年进一步加深合作，两人合作创立了著名的吉卜力工作室，高畑勋同年担任了《天空之城》的制作人。

在吉卜力工作室，高畑勋执导了多部享誉全球的动画电影：1988年反战主题的《萤火虫之墓》（港名《再见萤火虫》）讲述二战时两个孤儿的故事，广受赞誉，被认为是他最佳作品；2013年的《辉夜姬物语》获得了奥斯卡最佳动画长片提名；2016年以80岁高龄出任《红海龟》的制作人，这是他参与的吉卜力工作室的最后一部动画电影。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 高畑勋与宫崎骏一同创办吉卜力

亦敌亦友

高畑勋与宫崎骏被媒体描述成“亦敌亦友”关系。

两人多年合作，但在创作理念上有所分歧，高畑勋不同意宫崎骏采取的“代入式情感投射”，只让观众从主人公的视点来观察世界，很难看清整个世界。他则更倾向于“体谅式情感投射”的创作方式，“应该拍摄给观众客观性视点、让观众保持判断力和理性的作品。不是说让观众与主人公同化，而是冷静地明白，自己虽然与主人公不同，但能够体谅他的情感。”

中国美术学者龚念、杨晓林在《当代电影》杂志上曾评价，高畑勋的现实主义作品是深刻自然地讲述日常生活，他的动画更多是面向琐细的生活涓流，相对于宫崎骏的神奇瑰丽，高畑勋动画平实而又生活化。他的作品洞悉人性冷暖、笔调深邃、关注社会现实、哲学意蕴浓厚。他用超现实化的童话手法与现实化的散文式叙事手段编织了一曲平凡而感伤的岁月之歌。

对中国失望

高畑勋在《南方周末》的采访中曾表示他的动画创作受到中国画的影响。

他说，“我喜欢的正是中国水墨画里的留白……大幅留白很符合日本人的审美观，所以我拍《辉夜姬物语》时就学了留白。留白饱含真意。”甚至，中国上海美术电影制片厂早期的作品，“《小蝌蚪找妈妈》，看的时候我都傻了，没想到竟然能做出这样的作品。”

1984年，高畑勋和宫崎骏首次来到中国，并访问上海美术电影制片厂，但后者只关心员工收入分配的问题。

高畑勋说：“宫崎骏对中国的失望无以复加。我在这一点上也是如此。因为我们对上海美术电影制片厂是很尊敬的，没想到上海美术电影制片厂高层却只关心这个。”