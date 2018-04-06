韩国总统是否注定难善终？

图片版权 AFP Image caption 朴槿惠于2017年5月首次出庭。

首尔中央地方法院4月6日对韩国前总统朴槿惠案进行一审宣判，朴槿惠因涉嫌滥用权力及胁迫等罪名被判有期徒刑24年，并被处以180亿韩元（相当于1700万美元）罚款。

朴槿惠本人并未出庭。在检方提出的18项指控中，朴槿惠被判16项有罪，其中大多数罪名与受贿及胁迫有关，此前，她曾否认所有指控。

如果服满刑期，朴槿惠出狱时将是90岁。朴槿惠可在7天内提出上诉。

图片版权 AFP/Getty Image caption 韩国民众观看审判直播。

受“亲信干政”风波影响，朴槿惠于2017年3月10日下台，是韩国第一位被弹劾下台的总统。同年3月31日，朴槿惠被批捕。

“亲信干政门”的另一主角、朴槿惠密友崔顺实已于2月18日被判处20年有期徒刑及180亿韩元（相当于1700万美元）罚款。

朴槿惠为韩国第18任总统，也是第11位韩国总统。在她之前的10位总统中，有1位遇刺身亡，1位自杀，3人被迫下台，2人被判刑，2人近亲被判刑，1人尚在羁押中，可以说很少有人得以“全身而退”。

多位学者向BBC中文表示，出现这种现象的原因与韩国政治制度架构及政治环境有很大关系。

历任韩国总统的政治结局

第1-3任：李承晚，结局：被迫辞职，流亡美国。

第4任：尹潽善，结局：朴正熙发动军事政变，被迫下台。

第5-9任：朴正熙，结局：遇刺身亡。

第10任：崔圭夏，结局：军事政变后被迫辞职。

第11-12任：全斗焕，结局：卸任后被判无期徒刑，后被特赦。

第13任：卢泰愚，结局：卸任后被判17年有期徒刑，后被特赦。

第14任：金泳三，结局：任期内因97年亚洲金融危机接受检方调查。其子在其任期尾声因受贿被判刑。

第15任：金大中，结局：三个儿子因受贿或逃税被判刑。

第16任：卢武铉，结局：涉嫌腐败、自杀。

第17任：李明博，结局：羁押中。

第18任：朴槿惠，结局：一审被判有期徒刑24年。

总统权力缺乏制衡

图片版权 Getty Images Image caption 朴槿惠一审获罪同时，支持朴槿惠的民众在法院外集会，声援朴槿惠。

韩国首尔大学政治外交系教授康元泽称，韩国总统权力高度集中，缺乏制衡，导致他们在位时权力很大，可以“为所欲为”。

根据韩国法律，总统是国家元首，同时也是政府首脑，可以任命国务总理及各行政部门长官。

康元泽认为，由于韩国总统享有很大程度的人事任命权，作为最重要的政治领袖，所有人都需为总统“尽心尽力”，因此容易导致权力滥用及腐败。“有时即使并非其本意，其亲属及周边人也会遇到同样问题”，他说。

总统单一任期制

韩国宪法规定，韩国总统任期5年，不得连任。康元泽表示，正是由于这种制度，韩国总统总是无法避免“强力开始，跛脚鸭结束”的命运。

“跛脚鸭（lame duck）”多用于形容因任期即将届满而失去政治影响力的政治人物。康元泽称，对于有问题的总统，韩国检方往往在其任期中便掌握一些证据，但只有在其执政后期、权力式微之际才会开始调查，此前“则一直要看总统眼色行事”。

中国政治学者吴强认为，韩国司法的相对独立也是使得这些政治人物的非法行为浮出水面的重要因素。但他强调，虽然韩国检方的行动“可圈可点”，但对于民主政治来说，更重要的是议会与立法体系的制衡。

裙带资本主义

图片版权 Getty Images Image caption 检方提出的18项指控中朴槿惠被判16项有罪，其中大多数罪名与受贿及胁迫有关。图为朴槿惠支持者在宣判当天参加集会。

吴强称，民主基础不够牢固也是韩国政治变动较频繁的重要原因。“如果没有美国式民主传统，很多国家实行集权式总统制时往往容易滋生腐败问题”，他称。

吴强指出，韩国政治体制带有很强的“裙带资本主义（Cronycapitalism）”色彩。在这种情景中，政商之间往往关系密切。他认为，裙带资本主义曾一度支撑韩国经济的高速发展，但也掩盖其政治、社会很多问题，民主制度因此没有充分变革。而历任韩国总统们往往都是是裙带资本主义的“代理人和牺牲品”。

在朴槿惠的16项罪名中，便包括其向三星、乐天、现代汽车等韩国财阀集团索贿、受贿等内容。

朝韩关系阴影下不完善的党派政治

吴强还提到，在朝鲜半岛南北分裂情况下，由于南北关系的紧张与和解给左右翼政党带来的利益千差万别，因此韩国国内政治容易形成“你死我活”的状态。

朝鲜问题一向是韩国国内的主要政治话题，分裂状态也给韩国政坛带来很强的不安全感。朴槿惠所属的韩国右翼保守势力对朝对立情绪较强，文在寅所在的左翼进步势力则主张与朝对话。

吴强认为，右翼势力此前长期在韩国政坛占优势，左翼进步势力在很长一段时间内没有机会得到成长，因此韩国的民主政治也一度很难长足发展。