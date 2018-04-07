中美贸易战酣之际南海刀光剑影风云激

图片版权 Reuters Image caption 美海军大黄蜂战机升空。

随着中美贸易战强硬言辞渐趋升级，双方都宣布派遣舰队前往南中国海。这轮经济摩擦会扩大为地缘斗争吗？南海的主权争议和航行自由问题是否又要升温？

中国海军从4月5日开始了为期一周的"实弹""南海军事训练"，其中包括航母"辽宁舰"的立体战斗群的40多艘战舰、潜艇、飞机。有评论人士认为，这是中国要显示其军事实力。

本周，美军"罗斯福"号航母打击群结束在中东地区的部署，进入第七舰队辖区，已经抵达新加坡。在中国举行这次演习之前，美国宣布将有 "罗斯福"、"卡尔·文森"和"里根"号三艘航母带领的战斗群同时部署在亚太地区。

3月22日，美国总统特朗普签署了针对中国多达600亿美元的进口产品加征关税备忘录；次日，美国海军"马斯汀"号驱逐舰便在南中国海海域进行"航行自由"行动，并进入南沙群岛美济礁12海里范围内。

中国称派遣了两艘军舰对于美舰"识别查证、警告驱离"，中国国防部随后做出强硬声明称，美军此举是是"对中方的严重政治和军事挑衅"。

除此外，3月5日，美国卡尔•文森号航母舰队访问了越南的岘港。"罗斯福"号去新加坡前和印度海军举行联合演习。加之其它亚太国家海军近期的演习，有评论人士认为这些举措也显示美越等国有在南海合围中国的政策。

中美两个大国的学者们都说，真正将贸易战进行下去或者贸易战扩大为金融战、能源战甚至热战冲突，对两者来说都是两败俱伤，没有胜利者。但双方能避免掉进"修昔底德陷阱"吗？朝核问题刚刚随着朝鲜领导人金正恩访华有所降温，什么热点和冲突又可能导向这一陷阱呢？

南海争议

在宽阔的南中国海中，除了渔民以外，数千年的人类文明史上很少有人问津的大小岛屿在近两百年现代国家民族概念的冲击下，就南海诸多岛礁主权归属的国际争议开始，一直没有平息，从荷兰、法国、英国的航海探险家、殖民者到后来亚洲进入现代化发展、东南亚各国二战后陆续独立。

图片版权 Xinhua News Agency Image caption 2018年南海军演辽宁号航母首次“参战”。

随着亚太经济和贸易在世界上崛起，南海成为重要的国际能源和运输战略要道。其本身蕴藏的巨大能源、自然资源也不断提升这一过去人烟罕至地区的重要性。

曾在越南工作过的英国记者比尔·海顿经过研究近日对BBC越南语部称，他个人认为中国对南海诸多岛屿主权声称是混乱和错误的，原因是中国官方首次声称对南海主权始于发现日本商人西泽吉次试图占据东沙岛。而对南沙群岛（the Spratly Islands ）的主权依据是"（白眉初）个人所划的U形线，并非官方文件"。

海顿的这一研究似乎与中国官方和学者描述的历史不同：后者称中国早在清朝末期就曾与擅自闯入、占据南海一些岛屿的西方列强发生过外交纠纷，提出过抗议。

中国学者称，在法国与上世纪30年代初占据南沙群岛9小岛事件后，1934年，中华民国"水陆地图审查委员会" 审定了中国南海各岛礁滩的中英文地名，次年出版了《中国南海岛屿图》，"确定了中国南海最南的疆域线至北纬4°，把曾母暗沙标在疆域线之内"。1936年中国北京师范大学历史地理部主任兼地理学教授白眉初据此划出的南海U形实线（即后来的11段线和9段线）成为后来中国的国境线提供了法理依据。

实际占领

2016年，海牙国际法庭就菲律宾请求建立的南海仲裁案仲裁庭做出仲裁，称在中国地图所绘的南海的九段线内，中国没有历史权利宣称主权。中国政府立即重申该裁决是无效的，中国拒绝接受承认。

南海总面积是350万平方公里，包括中国所称的东沙、西沙、中沙和南沙，其中涉及主权争议的区域主要是南沙的部分。因为这一区域不仅自然资源丰富，更是处于世界经济的重心亚太经济的关键通道之上，因此备受国际关注。

图片版权 Getty Images Image caption 近年来各国各方都加强其占领的南海岛礁建设。

约半个多世纪以来，中国（包括台湾）、菲律宾、越南等南海周边国家已经就南海一些岛礁和国界展开多年的外交争议。南海诸岛被各国军事占领，占领岛屿所在区域犬牙交错。中国和越南是占领岛屿最多的两方。双方为此甚至爆发过海战。

近二十年来，在中国和东盟之间、中国和有关东盟国家之间的外交努力下，双方逐渐达成了一些解决分歧的外交共识，使得南海主权争议得到一定程度的化解，区域局势基本稳定。但有关国家和地区都没有停止对各自所占岛屿的强化建设。域外大国也表示对该海域未来航行自由的关注。

今年3月份，台湾南沙太平岛海巡驻军进行 "环岛海域实弹射击"演习，还引起越南官方的抗议，认为其"严重侵犯越南主权"。

崛起和重返

很多国际学者和专家们指出，南海争议的焦点并不在于一些无人居住的岛屿，或者是其周围有限的渔业资源或者深埋海底未开发的石油，实质是不断崛起的中国与传统上主导国际政治经济秩序的美国之间矛盾的一个反映点。

南海仲裁结果公布前夕，中国全国人大外事委员会主任傅莹应邀在英国皇家国际事务研究所发表《失去与秩序再构建》的演讲，认为美国主导的世界秩序从没有完全接纳中国。而这种秩序已经无法适应世界发展客观需要，需要重建新的秩序。

长期关注南海争议的新加坡国立大学东亚研究所所长郑永年在其《中国民族主义的复兴:民族国家向何处去》一书中认为，中国崛起必然构成对现行国际秩序的挑战，以西方民族主义的思路来理解中国民族主义，必然得出中国威胁论的结论，所以围堵中国成了美国为首的西方的自然选择。

他还表示，南海问题的恶化是美国"重返亚太"和中国对美国"重返"的反应两者之间互动的结果。

"修昔底德陷阱"

网络媒体上对中美双方贸易冲突和在南海剑拔弩张的形势关注不少，有些甚至表示了对中美爆发军事热战的担忧。

仅从南海军事形势来看，中国国防大学教授金一南少将近日则对中国媒体表示，中国海军大规模演习在南沙群岛海域北部，而美军只有一个航母在这一海域南方，目前并不存在可能短兵相接、一触即发的危机。

从客观上看，美军的三个久经战火的航母群和中国一个训练性的航母群对比，凸现出目前中美军事实力的差异。

目前，中美双方领导人在贸易战等问题上并未像很多网络媒体文章说得那样陷入你死我活的状态。特朗普在中国方面发动反击后干脆说，"美国没有和中国进行贸易战"。中国方面有关发言人也强调说：谈判的大门仍然敞开。

作为中国加入世界贸易组织谈判的首席代表，龙永图接受中国媒体采访时就中美贸易战表示，“贸易本身就是一种交流、一种对话、一种谈判、一种妥协”。在这个问题上不慎重，“会使全世界感到中国的崛起就是对世界的威胁，特别是对美国的威胁”。

而金一南引述美前国务卿基辛格、美前国家安全顾问布热津斯基等曾就中美冲突发出的多次警告：如果中国被逼与俄罗斯真正形成结盟，将是西方地缘政治最大的灾难。