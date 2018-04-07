一对猫狗挚友　捕获万千网友心

图片版权 Cynthia Bennett

亨利与巴路有很多共通点 ── 同样曾经陷入困境最终获救，现在也都同样喜欢在户外活动。然而在粉丝眼中这对好友的特别之处，在于它们竟是一猫一狗。

在美国科罗拉多州的优美山水背景下，这对不寻常的好友的画面，在社交网站上吸引了大批粉丝，数以十万计的人追踪了它们的instagram。

对它们的主人施茜娅（Cynthia Bennett）及安德鲁（Andre Sibilsky）而言，这样的受欢迎程度很不真实。

图片版权 Cynthia Bennett Image caption 巴路总爱伏在亨利的头上。

施茜娅与安德鲁分别来自新罕布什尔州及德克萨斯州，在波士顿相识。这对情侣说，彼此都是热爱大自然，注定要离开市中心的繁忙生活。

“我们想一路往西，靠近更宏伟的山脉，来到了科罗拉多。我们随兴而行，没有什么计划可言。”施茜娅向BBC表示。

他们时常远足，找到住处安定下来后，领养了一只小狗“亨利”，一只高大瘦长的德国牧羊犬、哈士奇、拳师犬、斯塔福郡斗牛犬及澳洲牧羊犬混种。

图片版权 Cynthia Bennett Image caption 宠物受到欢迎，令这对情侣能够追寻他们所喜爱的户外生活。

“它比其他同龄犬只身型大一倍。当我走进领养所一看到它，它就扑入我怀中，舒服地躺着。”施茜娅笑着说。

“我和安德鲁当时就知道，是它了。我觉得是它选择了我们。”

亨利出生在街头，后被动物拯救组织收容，由一些收容机构弃养、人道毁灭机率较高的州份，转移至环境较佳的州份。

具有好动犬种血统的亨利，很快就爱上了长途远足。

收养亨利一年后，施茜娅觉得自己的社交网站帐号全被它的照片占据，决定为亨利开设一个属于它自己的帐号。

图片版权 Cynthia Bennett Image caption 亨利被领养时还是只小狗，从小就被带去远足。

三年过去，亨利的帐号收获了30,000粉丝。后来巴路一加入，粉丝增长就到了失控的地步。

“每当我们离开家，亨利就会陷入严重的不安，压力大到不饮不食。所以我们决定为它找个小伙伴。”施茜娅解释说。

“我喜欢带着我的宠物到处跑。我在Instagram上看到，有些人会带着他们的猫出游，因为猫也很喜欢户外。”

施茜娅与安德鲁花了几个月时间，为亨利找到了合适的伙伴。

“因为呢，”施茜娅笑言：“你实在不能逼迫猫咪做任何事啊！”

非同寻常的羁绊

与亨利一样，巴路也是在街头被救回来的。它有七个兄弟姐妹，其母亲的主人没有为母猫做绝育，却将刚出生的小猫全数遗弃。

“巴路一遇上亨利，就跟它很亲近。巴路明显很喜欢亨利：每当我要让巴路冷静下来，我就将它放到亨利身边，它自己慢慢就会安然睡着。”

图片版权 Cynthia Bennett Image caption 这对非同寻常的朋友成为了Instagram的大热门。

图片版权 Cynthia Bennett Image caption 施茜娅热爱摄影，一对宠物正好成为她的模特。

“我深信，巴路把亨利当成妈妈了。”施茜娅说：“最初几个月，巴路会揉着亨利找奶喝……”

施茜娅甚至认为，巴路可能以为自己是只狗。

“如果它看到其他狗，它也会走向它，但见到猫就会无视。它究竟知不知道自己是什么动物呢？真有趣。”

亨利与巴路在一起、巴路骑在亨利身上、或追在亨利身边跑的照片与影片，在社交网站上大受欢迎。

施茜娅的家人对这对猫狗的人气大感不解。

“我与和我最要好的爷爷说这件事，他也是喜欢户外的人。他说这简单令人难以想像。”

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安德鲁在金融界有一份寻常的办公室工作，但亨利与巴路在网上的人气，令施茜娅减少了对其日常工作（她从事活动市场推广）的投入，进一步投身自己的摄影兴趣中。

与其他网上大热的动物如“不爽猫”一样，亨利与巴路的人气也为主人带来了商机。

“踏出成为艺术家的一步很吓人，长远而言日子也不稳定，但我经常与粉丝说，你们的支持在改变我的人生，让我能投入做自己喜欢的事。”施茜娅说。

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“他们的支持，也令亨利与巴路的生活更好，因为我能有更多时间带它们出游。”

当然，事情并非一面倒地正面。高人气也为这对情侣招来一些针对其户外生活方式的批评。

“一旦出了名，就会有负面的一面 ── 那是很难处理的。我就想，为什么有人会想攻击一对猫狗呢？我真的不明白。”施茜娅说。

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但她说，支持一方还是远远压到反对者。

透过社交网络，他们能与其他俗称“现代游牧民族”（Vanlife）的同好交流。在那个圈子里，大家都面对同样的质疑。

“我们只能无视它，让它们自然淡下来。与此同时，还有好几百个留言说亨利与巴路让他们的一天变得更美好了呢。”施茜娅说。