日本建战后首支海军陆战队准备对付中国

图片版权 Reuters Image caption 日本战后第一支海军陆战部队成立。图为“水陆机动团”总部前的两栖攻击装甲车和美国军人。

昨天（4月7日）日本陆上自卫队下属的"水陆机动团"举行了成立仪式，这是在二战后海军陆战队首次出现在日本。

"水陆机动团"的约1,500军人在日本长崎县佐世保市的相浦基地参加了成立仪式。

日本防卫副大臣山本朋广说，环绕日本安全局势日益严峻，"离岛防卫"至关重要。

日本新成立的海军陆战队约有2100人，包括水陆机动连队、水陆两栖战车部队、特科部队、侦察部队、设施部队、通信部队、后方支持部队、教育部队等单位。

和平宪法

安倍晋三政府2013年根据长期国防政策指针《防卫计划大纲》制定的"中期防"（《日本中期防卫力量整备计划》）里面规定要建立"机动师团和旅团"及水陆两栖部队，以提高在日本西南诸岛方面的机动能力及岛屿防卫能力。

Image caption 日本成立海军陆战队旅极具争议，因为两栖作战部队旨在对外投送兵力，在理论上能够对日本邻国构成威胁。

日本成立海军陆战队极具争议，因为两栖作战部队旨在对外投送兵力，在理论上能够对日本邻国构成威胁。日本二战后在盟军占领下通过的"和平宪法"规定了 "放弃发动战争的权利"。

1946年公布的日本"和平宪法"第九条规定禁止日本行使所谓"集体自卫权"，即军事同盟国遭受攻击时彼此提供军事援助的权利。日本宪法只允许日本受到攻击时行使个别自卫权。

美国支持

美国多次要求日本行使"集体自卫权"，并且认为日本禁止行使集体自卫权会成为妨碍（美日）同盟关系的因素。

不过2014年安倍内阁通过了"解禁集体自卫权"的重要修改，改变了战后70年来的"专守防卫"的基本国策。

同年美国国防部长哈格尔对日本解禁集体自卫权表示"欢迎"，并表示"日美需要建立牢固的关系，美国支持扩大自卫队的作用"。

图片版权 Getty Images Image caption 在1943年太平洋战场上日军在"塔拉瓦环礁战役"作最后抵抗，让美国海军陆战队付出沉重的伤亡代价。

2014年美国总统奥巴马访问日本时表示明确支持安倍政权解禁集体自卫权，这是美国在任总统首次表态支持日本行使集体自卫权。

二战历史

日本海军在上世纪20年代末开始成立"海军特别陆战队"。1932年1月28日晚，日军对上海闸北守军发动突袭，随后进攻江湾和吴淞。在进攻上海的战斗中日本投入了"海军特别陆战队"。

在中日战争中和后来的太平洋战争中日本的"海军特别陆战队"被广泛使用。日军曾经在中国的大连和旅顺港都部署过"海军特别陆战队"。二战期间日本增加了"海军特别陆战队"的数量。

在1943年太平洋战场上的"塔拉瓦环礁战役"中，佐世保第七海军特别陆战队的2619名官兵加上两千基地日军在塔拉瓦岛上面对美军两栖登陆进攻，拼死进行了3天抵抗，让美国海军陆战队付出了3千人伤亡的沉重代价。