图片版权 Capitol Ministries Image caption 美国牧师德罗林格（图右）跟妻子丹妮尔的合照。他每星期都为美国内阁高级官员举行聚会，研读《圣经》内容。

美国现届的内阁为高层官员设立了一个《圣经》研读小组，这是百多年来的首次。他们在聚会时谈甚么？特朗普如何评价它？为什么女性不能在这个班授课？

这个小组每周的星期三都会在一个秘密地点碰头，在牧师带领下研读《圣经》的章节，每次聚会约60至90分钟。出于安保原因，负责官员保安工作的特勤局甚至拒绝向外界透露他们会面的确实地点。

这个高层的《圣经》研读小组主要为内阁成员而设，“赞助人”包括副总统彭斯、国务卿蓬培奥（Mike Pompeo）、能源部长里克·佩里（Rick Perry）和司法部长塞申斯（Jeff Sessions）等人。

他们都是大忙人，不能每星期都出席讲课，但只要有时间，他们都会尽量去。

主持这些讲课的牧师德罗林格（Ralph Drollinger）认为，给政客讲课跟“政教分家”的原则没有冲突，因为虽然两者体制上分开，双方还是可以“互相影响”的。

德罗林格今年63岁，住在美国加州，每星期都会坐飞机到首都华盛顿主持《圣经》研读课。

德罗林格的《圣经》讲课最初只会开放给众议员，后来这些议员获选为参议员，德罗林格便为这些参议员另开新班。到总统特朗普上任后，许多这些参议员进入内阁，德罗林格又为他们专门开设研读课。

他透露，前总统乔治布什在任时曾设立了一个性质差不多的《圣经》研读小组，但那是为低层官员设立的。他的研读班，是美国政府百多年来，首个专门给内阁高层官员举办的小组。

德罗林格每个星期都会把给内阁官员的讲课内容公开，给公众参阅。他上课时指，在上帝眼中，同性恋行为和同性恋仪式都是非法的，又指《圣经》支持资本主义制度内“私人财产”的概念。“《圣经》不支持共产主义。”他说。

但德罗林格同时指，这并不代表政客要跟随《圣经》的教义，把同性恋者处死。他认为，一些《圣经》旧约的规定是为古代以色列社会而设，不适用于现代社会，也不是教会的想法。

他忆述，曾有一名属民主党的基督徒议员向他求教：民主党支持同性恋婚姻合法化，这与她自己的看法完全不一样。他透露，他向这名议员解释《圣经》中的内容后，让她释怀了许多。

他指，这名议员现时仍不能公开谈论她的看法，因为如果她张口反对同性恋婚姻，选民很可能会离她而去。德罗林格补充，他不会要求她投票支持或反对任何议案，但她自己要考虑会否愿意出卖自己的信仰，让自己能继续留任，赚取议员的薪酬。

图片版权 EPA Image caption 美国能源部长佩里曾称赞德罗林格，形容德罗林格是他的"生命导师"。

德罗林格透露，自己小时候也曾经为信仰问题挣扎许久。

他小时候并不喜欢上教堂，也不喜欢阅读《圣经》，因为他不明白当中许多内容。直至他上高中的最后一年，有学校篮球队的拉拉队队长邀请他上《圣经》研读课。“我回家后，一个晚上把马修福音读了一遍。”

他完成中学后，取得篮球队的奖学金进入大学。毕业后本来可以进入NBA成为职业篮球员，但最后选择加入美国宗教组织Athletes in Action的篮球队，到世界各地参加比赛，在中场休息时向观众宣扬基督教教义。他认为这对他来说是最好的安排，因为他“其实很不喜欢篮球，但对讲道更有兴趣”。

他后来跟太太丹妮尔（Danielle Drollinger）在加州萨克拉门托市（Sacramento）开始每星期讲授《圣经》，最后他在华盛顿成立Capitol Ministries，把这种传道方式传至美国首都和43个州份的首府。德罗林格指，自己会把《圣经》中逐个篇章都解释一遍。他的讲学班可以花上一年去解释《圣经》中一卷书的内容。

这些小组分别都是由男性牧师领导，没有一名女性。德罗林格解释说，《圣经》里禁止由女性领导婚姻以及宗教组织，但这并不代表女性地位比男性低，这只是代表男女扮演不同的角色。

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普去年签署法案前，曾带领多名高层官员一起祷告。

他形容自己是“共和党中的保守派”，又指自己在共和党总统初选早期，已经开始支持特朗普。他透露，特朗普不是研读课的成员，但特朗普每星期都会收到课程笔记，也会给他回复，点评讲课的内容。

他指《圣经》中有教导政治与宗教要分家，但他不认为自己给政客讲课会破坏这个原则。他解释，体制上两者需要分开，但同时它们可以互相影响，因为家庭、商业公司、学校等等的社会组织都需要依靠上帝的话，才能“正确地运作”。

他说，他不会教导听他讲课的政客如何投票，也不会游说他们要制定甚么政策。他说他只希望透过教导《圣经》里的章节，对方能自行决定。

他说，自己就像餐厅里的服务员一样，只是负责把上帝撰写的教义传达给听众。“我只是一个服务员，把厨师煮出来的食物从厨房传递到餐桌期间，我不会对它作任何改变。”

那么，每星期三早上都给世上最有权力的人讲解《圣经》是一种怎样的感觉？

他说，他其中一个感觉在质问自己，凭甚么可以在这个位置给这些官员讲解《圣经》的内容？“上帝啊，我只是一个膝盖有点毛病的男人。为甚么你选择要我来干这种事？”

但他又回想，自己过去21年，都在向美国的公务人员传播上帝的话。“我想，从这个角度看，我还是世上最胜任这工作的人。”