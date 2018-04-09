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多家美国媒体引述不具名美国政府官员称，美朝双方正进行秘密接触，为历史性首脑会谈做准备，官员称朝鲜领导人金正恩愿意讨论半岛无核化问题，有关接触显示朝鲜对会晤的重视。这是华府官员首次证实双方就首脑会晤一事进行直接接触。

筹备谈判

据报道，美国国务院官员透过驻联合国外交人员以及两国情报部门的秘密渠道，同朝鲜进行了初步沟通。朝美两国情报人员目前已经进行了多次接触，并已经在第三国见面商讨会谈地点。据称，朝鲜建议在平壤或蒙古乌兰巴托举行首脑会谈，但美国政府消息人士没有评论在何时何地举行会谈。

朝鲜至今也没有就首脑会晤表态，此前美国主要依靠韩国去转达朝鲜对两国首脑会晤的想法。

美国派出中情局长蓬佩奥（Mike Pompeo）以及局内一支团队，负责透过情报部门的幕后途径，筹备首脑峰会工作，蓬佩奥预料快将出任国务卿。蓬佩奥属于鹰派人物，曾扬言朝鲜可以改朝换代，由他主导谈判曾让外交界疑惑他对朝美首脑会谈有多大期待。

图片版权 Reuters Image caption 蓬佩奥将主导美国在朝美谈判的工作。

另外，曾担任《华尔街日报》驻华记者的美国国家安全委员会亚洲事务官员博明（Matthew Pottinger）以及周一开始工作的国家安全顾问伯尔顿（John Bolton）都会在谈判筹备工作中有重大角色。伯尔顿同样是鹰派人物，他认为朝鲜问题正对美国构成“迫在眉睫的威胁”，对于那些认为美国有时间以外交途径解决问题的人，他嗤之以鼻，认为美国应先下手为强。

朝鲜虽然表达了谈无核化的意愿，但双方会否对“无核化”定义有一致看法仍是未知数，也不清楚朝鲜会附带什么条件。朝鲜过往会要求美国撤军、并停止在日韩区设立核保护伞。日本《读卖新闻》引述消息称，朝鲜或要求美国保证朝鲜安全、并就弃核提供赔偿，朝鲜可以完全放弃核武。过去谈判中，朝鲜曾暂停导弹或核试，但谈判未果后，很快就会重新有所挑衅。

韩国青瓦台消息人士形容，朝美接触进展顺利，不过韩方称不清楚两国交流到甚么程度。朝韩会谈将于4月27日举行；消息人士表示，正争取朝美会谈在5月底或6月初举行。

图片版权 KCNA VIA KNS Image caption 韩星访朝鲜表演，与金正恩合照。

“纽约管道”

去年9月，当时还未被革除国务卿一职的蒂勒森（Rex Tillerson）公开承认，朝美双方有秘密直接沟通的渠道，不用透过韩国或者中国。有分析认为，这种外交方式就好像奥巴马政府当年处理伊朗、古巴问题般，透过连串秘密协商，争取达成协议。

朝美双方秘密沟通渠道在官员间被称为“纽约管道”，也就是透过在纽约的驻联合国外交人员进行接触。“纽约管道”是自90年代初实行的方法，据《赫芬顿邮报》报道，当年克林顿上台后，朝美外交官在纽约斡旋下取得谈判进展，所以决定设立管道作沟通的方法。

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多年来，双方透过“纽约管道”断断续续进行过沟通对话。“纽约管道”有时亦成为谈判筹码，例如朝鲜不满美国对朝扩大制裁后，曾试过关闭通道，但有时美国亦会透过“纽约管道”争取释放被朝鲜关押的美国人。

特朗普上台后，时任美国国务院朝鲜政策特别代表尹汝尚（Joseph Yun）有份重启“纽约管道”，他形容这是他的一项重大成就。尽管两国仍有争拗，但这条通道仍然在运作，尹汝尚是唯一一名与朝鲜官员有直接沟通的美国官员，他有份协助争取被朝鲜关押的美国大学生瓦姆比尔（Otto Warmbier），但这名大学生获释不久后便去世。

尹汝尚在今年较早前因个人原因退休，当时惹来惴测这条管道会如何运作。据美国有线新闻网络，美国国务院亚太副助卿董云裳（Suan Thornton）以及专门处理朝鲜事务的副特别代表兰伯特（Mark Lambert）正透过“纽约管道”与朝鲜官员对话，商讨首脑会谈的准备工作。