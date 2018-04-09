特朗普谴责使用化学武器 叙利亚再受空袭威胁

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美国总统特朗普就叙利亚疑似发生的化学攻击抨击叙利亚总统巴沙尔·阿萨德(Bashar al-Assad)及其盟友俄罗斯和伊朗，称他们将付出“巨大代价”。

医疗人士说，上周六（4月7日）在反政府武装控制的杜马镇（Douma）发生的袭击事件导致数十人丧生。

联合国安理会预计将在周一（4月9日）讨论此次事件。

叙利亚和俄罗斯都否认化学袭击，并称与反政府武装达成了撤离协议。

外界对于此次化武袭击普遍感到愤怒，教皇弗朗西斯（Pope Francis）说：“没有什么能证明对这些手无寸铁的人使用这种惨绝人寰的手段是正当的。”

欧盟呼吁“国际社会立即作出回应”。

此次袭击我们了解什么？

一部由名为"白头盔"的救援人员拍摄的视频显示，一些无生命特征的男男女女和小孩躺在地上，许多人口吐白沫。其它未经证实的视频资料显示，儿童在临时的医疗站里接受治疗时哭泣。但目前尚无法独立验证实际发生了什么以及实际死亡的人数。

在古塔的医疗组织The Union of Medical Care and Relief Organizations告诉BBC，已证实有70人死亡。

据在美国的叙利亚美国医学协会报道，至少有48人死亡，他们的症状 “表示接触过化学物质”。

他们引述在杜马镇的急诊机构称，超过500个有类似症状的人被送到这个医疗中心。

在叛军控制区域的一家超负荷接收病人的医院里，一位医生告诉BBC的乔尔·冈特（Joel Gunter），外面的气体飘进他们藏身的地下室后，自己的孩子不断咳嗽，他感到惊慌失措。

一位医学院学生描述了拯救一名垂死男性的细节。

这位学生说，大多数患者都是妇女和儿童。有六人死亡，他对其中一位约35岁的男性进行了救治。

“他的瞳孔放大，嘴里有泡沫。他的心跳很慢，然后吐血。我能预见到，他会死的。”

考验决心的时刻

兰德尔（James Landale）BBC外交事务记者

疑似发生在反政府武装控制的杜马镇的化武袭击，提出了一些难以回避的问题。

那里的平民、他们的家人和孩子们，能否继续承受恐怖、流血和非人道的待遇？

对于好战的反叛战士来说，为抵抗叙利亚政府，他们的斗争和持续抵抗是否仍然有效？

对于俄罗斯来说，当它在英国明显使用了神经毒剂受到全球谴责时，它准备好捍卫其盟友使用化学武器了吗？

叙利亚小镇汉谢洪(Khan Sheikhun)遭受化学袭击一年后，国际社会将如何对新的事件进行回应？

对这些仪式上的谴责是否能转化成实实在在的军事行动，以阻止阿萨德总统再次使用化学武器？西方国家是否相信局势的升级只会使这场冲突得以延续？

美国可以采取军事行动吗？

2017年4月，在反对派控制的汉谢洪（Khan Sheikhoun）镇，有至少80人在沙林毒气袭击中丧生。由联合国和禁止化学武器组织的联合调查发现，叙利亚政府对此负责。 对此，特朗普下令对叙利亚空军基地进行巡航导弹袭击。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年4月8日

跳过 Twitter 帖子 2 用户名 @realDonaldTrump ....to pay. Open area immediately for medical help and verification. Another humanitarian disaster for no reason whatsoever. SICK! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年4月8日

当被问到美国是否会在这次化学武器事件后再次发动袭击时，白宫国土安全顾问汤姆·博斯特告诉美国广播公司：“我不会放弃这个选择。”

如果叙利亚政府对平民使用化学武器，法国总统埃马克龙也威胁要对叙利亚空袭。

在特朗普发推之前，美国国务院表示，这起袭击如果得到证实，就要求“国际社会立即作出回应”。

英国外交大臣约翰逊周日（4月9日）表示，必须紧急调查涉嫌化学武器袭击事件。 “我们与这些最新报道后的盟友保持密切联系，”他说， “那些使用化学武器的人已经丧失了所有的道德品质，他们必须对此负责。”

叙利亚和俄国怎么说?

叙利亚国家媒体指责“恐怖主义”的媒体编造了关于化学袭击的报道，来阻碍政府军通过东古塔进军。

俄罗斯外交部称，叙利亚军队对杜马镇发动化学袭击的报道被"栽赃"，以便为在叙利亚进行军事干预提供借口。

俄罗斯称，“这些没有任何根据的虚假猜测目的是为恐怖分子和拒绝政治妥协的激进反对派提供庇护，同时试图证明可能的外部武力。”

周日（4月8日），俄罗斯军方与控制杜马镇的“伊斯兰军”（Jaish al-Islam）反叛分子达成协议：部分撤离以结束战斗。

有人看到巴士进入镇上接走反政府组织成员及其家属。

当地谈判人员告诉路透社，俄罗斯军警将被允许进入该镇，而反政府武装人员将被允许离开或留在叙利亚，不被叙利亚安全部门追捕。

叙利亚国家媒体早些时候表示，与“伊斯兰军”（Jaish al-Islam）达成的协议允许他们在48小时内离开杜马镇，交换条件是释放囚犯。

叙利亚政府发动攻势后，杜马镇是在叙利亚首都大马士革外的东古塔地区的最后一个反政府武装据点。

俄罗斯于2015年9月在叙利亚展开军事行动，称其已被要求介入叙利亚内战。

七年来，这场战争造成超过40万人死亡或失踪，而超过一半的人口流离失所。