特朗普和AV女星的故事为什么重要？

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普否认了丹尼尔斯的所有指控。

美国成人片女星丹尼尔斯（Stormy Daniels）就所谓的"保密协议"正起诉美国总统特朗普。丹尼尔斯称，她和特朗普从2006年开始就有了私情，自那以后他一直试图让此事保持低调。

丹尼尔斯的律师提出事实被掩盖的指称，其他人则提出有关潜在的非法竞选捐赠的问题。美国总统否认了所有指控，他的律师正起诉丹尼尔斯违反了他们之间的协议。

尽管特朗普的支持者连同有关性侵和臭名昭著的好莱坞录像带的指控一样忽视了这个故事，但丹尼尔斯的案子或许可以看到总统出庭作证 ，毕竟2018年的中期选举即将到来。

图片版权 Getty Images Image caption 丹尼尔斯的本名是斯蒂芬妮·克利福德（Stephanie Clifford），她称与特朗普在2006年发生了性关系。

2006年据称发生了什么？

丹尼尔斯是她的艺名，原名叫斯蒂芬妮·克利福德（Stephanie Clifford），1979年出生在路易斯安娜州。2004年开始导戏和写作之前，她是一位成人电影演员。

2010年她也想过在路易斯安娜州竞选议员，但后来取消竞选，说她的参选未被严肃对待。

丹尼尔斯称，在2006年7月加利福利亚太浩湖举办一场名人高尔夫球赛期间，在一家酒店与特朗普发生过一次性关系。而特朗普在2005年已与梅拉尼娅（Melania Trump）结婚。

丹尼尔斯对哥伦比亚广播公司（CBS）称，她与特朗普的唯一一次性关系发生在他邀请她去酒店套房晚餐后。

丹尼尔斯称，特朗普先给她看了一本封面是他的杂志，她开玩笑地用它打了特朗普的屁股。

"他转过身来，把他的裤子拉下了一点，你知道（他）穿着内裤，然我打了他几下，"她说。

丹尼尔斯说，虽然她未被特朗普吸引，但她曾与他发生性关系，"我没有说不，我不是一名受害者"。

她说，特朗普曾暗示她也许能上他的真人秀节目《学徒》(The Apprentice；港译《飞黄腾达》)。丹尼尔斯以为此事是"一次商业交易"。

特朗普强烈否认与丹尼尔斯有婚外情。

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普一家2007年家庭照。

钱是怎么回事？

丹尼尔斯对CBS称，因为担心家人的安全，她收下了特朗普个人律师的"封口费"。

她此前说，2016年大选前，律师科恩（Michael Cohen）曾给她13万美元，要求她对婚外情保持沉默。

今年2月，科恩证实他曾私下给丹尼尔斯钱，但并未说给钱的原因。特朗普的批评者曾指，这笔钱可能是非法的竞选捐赠。

掩盖什么？

丹尼尔斯在3月25日晚间播放的CBS《60分钟》节目上表示，她答应将自己的故事告诉一家杂志后，一名男子在停车场接近了她。

"我当时在停车场，和我年幼的女儿去上健身课，"她说。

"一个男人走过来对我说，'别打扰特朗普，忘掉这个事'，然后他靠过来看着我的女儿说，'这是个漂亮的小姑娘，如果她的母亲发生了什么事，那就不好了'。然后他走了。"

特朗普未回应该指控。

丹尼尔斯和特朗普的故事为什么重要？

科恩在2016年大选前向丹尼尔斯支付的13万美元，可被看作是特朗普总统竞选的非法捐赠。

竞选法律中心（Campaign Legal Center）的主席特雷弗·波特（Trevor Potter）说，如果科恩代表特朗普做了此事，"这是科恩为了影响选举而进行的协调性的非法捐赠"。

加利福尼亚州和纽约州的民主党代表刘云平（Ted Lieu）和凯思琳·赖斯（Kathleen Rice）分别要求FBI调查科恩向丹尼尔斯付费的事。

更重要的是，关于科恩付钱一事还没有清楚的解释。当被问及此事是否重要时，丹尼尔斯的律师说："这事关于掩盖真相。这是因为科恩和总统已经去吓唬这个女人，让她沉默，威胁她，要将其玩弄于手掌间。"

科恩在发给《纽约时报》的一封声明中表示，特朗普竞选团队或者特朗普的组织都对该笔钱毫不知情。那是他自己掏的腰包。他说事后无人付款给他。

他说：”给丹尼尔斯的欠款是合法的。不是任何竞选捐赠或者竞选费用。“

丹尼尔斯的律师阿文那提（Michael Avenatti）在他CBS的《60分钟》采访中表示，丹尼尔斯签署的保密协议被送到了他在川普大厦的办公室。

阿文那提称：“现在要将科恩和特朗普团队分开，或者要把科恩和特朗普区别开是毫无意义的。”

南卡罗来纳州众议员马克桑·福德（Mark Sanford）向少数共和党人发表评论时说， "如果这是一位民主党总统，并且在竞选活动中付钱，会不会有一系列的听证会呢？"桑福德先生问道。 "我想你可能会找出相当数量的指标证明有这个可能。"

特朗普的支持者，甚至是那些有宗教支持者，基本上已经摆脱了他过去的行为和妇女对他的指责。

但越来越多的丑闻可能会影响中期选举，民主党人已经在传统的共和党地区取得了进展，这让共和党人担忧。

丹尼尔斯丑闻可能会让特朗普出庭作证，为案件带来更大的曝光率。