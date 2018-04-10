中国否认将在瓦努阿图建军事基地

图片版权 Getty Images Image caption 中国去年在吉布提建立了一座军事基地

瓦努阿图否认与北京举行会谈，商讨在其领土上建立军事基地。

澳大利亚的费尔法克斯传媒（Fairfax Media）周二（4月10日）报道，中国曾接近瓦努阿图，试图建立一个在南太平洋的永久军事基地。

但是中国和瓦努阿图都否认了该报道。瓦努阿图称，他们对建立外国军事基地并不感兴趣。

“瓦努阿图政府没有人谈过任何中国在瓦努阿图建立军事基地的事情，”瓦努阿图外交部长雷根瓦努（Ralph Regenvanu）对澳大利亚广播公司说。

“我们是一个不结盟国家，我们对军事化不感兴趣。”

报道在澳大利亚引发了中国可能尝试对南太平洋施加影响的讨论，澳大利亚距离瓦努阿图2000公里。

中国外交部发言人耿爽在周二的记者会上回应此事时说：“一句话，fake news（假新闻）。”

中国国防部也在当日表示：“澳媒报道与事实完全不符。”

中国与瓦努阿图关系如何？

瓦努阿图位于斐济和新喀里多尼亚之间，由80多个岛屿组成。该国此前曾支持北京在南海的立场。

这个南太平洋国家的人口大约有25万，贫穷并且天气极端。

费尔法克斯传媒报道，北京给了瓦努阿图“数亿美元发展资金”，并誓言建设或升级三座瓦努阿图政府大楼。

报道说了什么？

报道称，中国很可能寻求初步准入协定，允许其船舶在瓦努阿图进行维修和补给。

费尔法克斯传媒引述若干匿名消息源称，随着时间推移，北京可能会扩大其存在。

报道称，美国和澳大利亚官员曾讨论此事，但并未详述。

瓦努阿图怎么说？

雷根瓦努否认该报道时说，他"对于澳大利亚媒体的报道标准不是很满意"。

“我希望，澳大利亚对中国高涨的多疑情绪不要用于破坏或诋毁澳大利亚与瓦努阿图的友好关系，”他说。

图片版权 Reuters Image caption 澳大利亚外交部长毕晓普与查尔斯王子周六访问瓦努阿图

其他国家如何回应？

澳大利亚外交部长毕晓普（Julie Bishop）称，她相信澳大利亚仍是“瓦努阿图首选战略合作伙伴”。

然而，她承认，北京在太平洋的活动似乎增多了。

“中国船只去年到了瓦努阿图，是对该地区进行更广泛访问的一部分，但此类访问对世界各地的许多邻国来说都是正常的，”她说。

新西兰总理杰辛达·阿德恩（Jacinda Ardern）则表示，新西兰反对南太平洋的军事化。

为何引发关注？

尽管瓦努阿图否认，但安全专家称，中国试图在瓦努阿图这样的国家建立军事基地是可行的。

亚太专家吉尔（Bates Gill）称，这样的行动将挑战美国和其盟友澳大利亚、新西兰的影响力。

“这样的关系以及美国海军是该区域70年来最重要的军事和安全力量，”麦考瑞大学教授吉尔说。

“（中国）开始转变这样长期的区域动态，这样的方式引起澳大利亚和其他地区的关注。”