图片版权 Reuters Image caption 扎克伯格到国会出席听证会的同一天，有组织在国会大楼外示威，戏称脸书为"假书"。

社交媒体“脸书”（Facebook）创始人马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）出席美国国会听证会时称，经常都有俄罗斯组织尝试滥用脸书散布虚假消息，策略也经常改变，形容情况就像“军备竞赛”。

他又透露，负责领导调查俄罗斯涉嫌干预美国大选、以及总统特朗普阵营与莫斯科是否有关联的特别检察官罗伯特·米勒（Robert Mueller）曾向一些“脸书”员工问话，但不包括他自己。

有议员在听证会上声言不排除要订立法例，让政府能更严格地规管脸书。扎克伯格回应说他欢迎这个做法，但强调那必须是一些“正确的规定”。他又再次就脸书早前资料外泄的丑闻道歉。

脸书投资者似乎十足满意他在听证会上的表现。脸书股价在美国股市周二（4月10日）结束交易时，上升了差不多5%，是过去三周以来最高的水平。扎克伯格的个人资产因而增加约30亿美元。

图片版权 Getty Images Image caption 扎克伯格穿着整齐西服出席美国国会听证会，与平日T恤牛仔裤示人的形象完全不同。

妙语连珠的听证会

BBC Newsbeat记者卡梅伦·维克（Kameron Virk）：

扎克伯格周二出现在美国的参议员面前，有些时候看上去，他似乎心不在焉。

当然，社交媒体都盯上了这些事。

这位Facebook总裁不时露出尴尬的表情，让人把他跟《星际迷航》（Star Trek）里头，无力展示人类行为与情感的机器人Data做比较。

那些针对Facebook在剑桥分析丑闻中的角色，对扎克伯格连番拷问的参议员们自己也成为被公众开涮的对象，有些问题还真难以置信。

继续阅读：“别忘了喝水哦！人都像水一样”（英文内容）

路透社引述分析员形容，扎克伯格在听证会上摆出“愿意让步”的姿态，而且穿着整齐西服，与平日经常以T恤牛仔裤示人的形象十分不同，大概令投资者受落。

脸书去年九月透露，有俄罗斯组织利用虚构的身份在脸书网站开设帐号，传播假消息，包括一个称为“网络研究社”（Internet Research Agency）的组织，影响2016年美国总统选举选民的投票意向。这个组织据报与俄国政府有联系。

上月，外界又揭发英国一家政治咨询公司“剑桥分析”（Cambridge Analytica）滥用脸书使用者的个人资料，估计8700万名使用者受影响。脸书的股价应声下滑。

扎克伯格还说了甚么？

他承认，脸书不应单凭“剑桥分析”的讲法，便相信“剑桥分析”已经删除所有从脸书取得的个人资料

他不认为脸书垄断了社交平台的市场

他认为，以电脑程式自动侦测社交平台上散播仇恨言语的效果“未如理想”

他声言会调查“上万个”手机应用程式，防止这些程式模仿“剑桥分析”，滥用用户的资料

Image caption 美国当局早前委任特别检察官米勒，调查包括特朗普阵营有没有跟俄国当局在2016年大选期间联络（俗称"通俄门"）。

扎克伯格在听证会上透露，脸书正在研发技术，让它能侦查在平台上的假帐号。他又说，除了脸书，其他网络系统也是一些俄罗斯组织的滥用目标，美国必须“加强防范”。

他又认为，“剑桥分析”搜集得的数据“完全可能”跟“网络研究社”在2016年美国总统选举前夕发布的虚假帖文有关。

扎克伯格上周表示，他会支持美国政府立法，要求所有社交网站向用户透露谁在平台上打政治广告，但在听证会期间却他拒绝正面回应还有哪些方面需要规管，只表示回应之前会把这个问交给“相关同事跟进”。