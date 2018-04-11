叙利亚战火：杜马镇的“化学攻击”，我们最需要知道的事实

图片版权 Reuters Image caption 医疗救护人员说，大多数受害者是儿童和妇女。

叙利亚反对派活动人士、救援及医疗人员称，有超过40人周六在杜马镇（Douma）发生的疑似化学攻击中丧生。该地是反政府武装在东古塔（Eastern Ghouta）地区的最后据点。

他们声称，叙利亚政府军投放了装有有毒化学品的炸弹。但叙政府称，所谓的袭击是捏造的。

为什么杜马镇遭到轰炸？

今年2月，效忠于叙利亚总统巴沙尔·阿萨德（Bashar al-Assad）的军队对东古塔发起了攻击，有报道指，事件已造成逾1700名平民死亡。

3月，该地被军队一分为三，其中最大的一块区域集中在杜马镇周边，这里预计有8到15万人口。面对失利，另外两地的反对派团体已同意撤离至叙利亚北部。

然而，控制杜马镇的"伊斯兰军"组织（Jaysh al-Islam）坚持抵抗。上周五，在与政府的谈判陷入僵局后，空袭重新展开。

周六发生了什么？

叙政府军的轰炸在周六继续进行。有报道指，数十人在疑似的化学袭击之前，在常规武器的袭击中身亡或受伤。

记录叙利亚地区可能违背国际法行为的"人权侵犯记录中心"（VDC）的活动人士称，叙利亚空军制造了两起独立的事件，他们投放了被认为含有有毒物质的炸弹。

该中心称，第一次袭击发生在当地时间16:00（北京时间21:00），一家位于杜马镇西北部欧麦尔·本·赫塔卜大街（Omar Ibn Al-Khattab street）的面包店被炸弹击中。

该中心援引一名来自"叙利亚民防团体"（Syria Civil Defence）救援人员的话说，空袭后，他在空气中嗅出了氯气，但他无法确定其来源。

"我们后来发现了那些因有毒气体窒息而死的人们的尸体。他们正在密闭的空间里躲避桶装炸弹，而这有可能导致了其迅速死亡，因为没有人听到他们的尖叫声，"他补充道。

该团体称，第二起事件发生在当地时间19:30，离东部不远的烈士广场（Martyrs' Square）遭到了袭击。

图片版权 AFP Image caption 活动人士说，杜马镇在星期六遭到叙利亚政府军飞机的猛烈轰炸。

据"叙利亚民防团体"和向医院提供帮助的救济组织"叙利亚美国医学会"（SAMS）消息，在19:45，有超过500名大多数为妇女和儿童的病患被送往医疗机构，有症状显示他们暴露于化学药剂之中。

周日发表的一份联合声明称，这些患者出现了"呼吸窘迫、中枢性紫绀（皮肤或嘴唇发蓝）、口吐白沫、角膜灼伤，并发出和氯气相似的气味"的迹象。一名死去的女性出现抽搐，瞳孔呈针尖状。

声明补充说，负责搜索被影响地区住宅的救援人员也发现了口吐白沫、发绀和角膜灼伤的尸体。

向反对派控制区内的医院提供支持的"医疗护理和救济组织联盟"（UOSSM）也表示，它们收到了关于两起事件的报告。

该组织称，在第一次袭击后，接受治疗的患者主要有呼吸困难和眼睛受刺激的症状。在第二次袭击后，被送往医院的患者能闻到强烈的类似氯的气味，并出现了发绀、口吐白沫和角膜受到刺激的症状。

在医院工作的一名医学生告诉BBC，他曾诊断过一名死去的男子。"他的瞳孔扩大了，嘴里有泡沫。他的心跳也很慢，嘴里还咳出了血"，他说。

反对派活动人士团体"杜马革命"（Douma Revolution）发布的视频展示了声称是受影响地区发现的儿童、妇女和男性的尸体。有些人嘴和鼻子里冒出泡沫。

有多少人死亡？

"人权侵犯记录中心"称，有25人在第一次针对面包店的袭击中身亡，另有20人死于第二次针对烈士广场的袭击。

"叙利亚民防团体"和"叙利亚美国医学会"称，救援人员发现有42人死于家中。它补充表示，有1人在送抵医院时被宣布死亡，其余6人在接受救治时死亡。由于强烈的气味导致呼吸困难，救援人员无法寻找更多的尸体。

图片版权 Reuters Image caption 受害者父母用清水冲刷儿童皮肤上附着的化学物

"医疗护理和救济组织联盟"最初报告说有70人被证实死亡。周一，该组织将数字下调至至少42人，但其同时表示数字预计会上涨。

位于英国的"叙利亚人权观察组织"（The Syrian Observatory for Human Rights）表示，周五和周六的空袭导致将近100人死亡。该组织说，其中包括21名因窒息死亡的人，但目前无法确定原因。

他们可能接触到什么？

禁止化学武器组织（OPCW）周一说，一个真相调查团正在"从所有可用的来源收集更多信息，以便确定是否有化学武器被使用"。

专家说，不可能通过一段视频或一张照片就能判断出一个人是否接触了化学药剂。确认毒性的唯一方法是在实验室提取样本并分析。然而，由于政府军的包围，国际人道组织自3月初以来就被禁止进入杜马镇。

"叙利亚民防团体"和"叙利亚美国医学会"认为，人们窒息而死，是暴露在毒化物中的结果。罪魁祸首很有可能是磷酸酯，一种与杀虫剂和神经毒剂有关的化合物。

"医疗护理和救济组织联盟"亦得出结论，伤亡者的症状与暴露于神经毒剂的症状相一致，因此可能是一种混合氯的物质。该组织的拉斐尔·皮蒂（Raphal Pitti）博士说，他认为"氯是被用来掩盖沙林（神经毒剂）的使用"。

图片版权 AFP Image caption 叙利亚政府军地面部队周六向杜马镇推进

对于反对派持支持态度的美国表示，受害者的症状看上去"和一种窒息剂及某种神经毒剂相一致"。

叙利亚政府怎么说？

已反复否认使用过化学武器的叙利亚政府指责称，该报告是由反对派所"捏造"，是一个妄图阻止政府夺回杜马镇的"失败的企图"。

一名叙利亚外交部信源向官方的阿拉伯叙利亚通讯社（SANA）称："每一次叙利亚军队在对抗恐怖主义的斗争中取得进展时，对我们使用化学武器的指控就冒出来了。"

俄罗斯外交部表示，来自杜马镇的报告是"伪造的"。

俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾（Vassily Nebenzia）周一说，俄罗斯军事专家曾前往杜马，并"确认在地面上没有发现任何化学物质、没有发现尸体、医院里也没有中毒患者"。

"在杜马的医生否认有声称自己遭到化学袭击的人来过医院，"他补充道。

涅边贾说，禁化武组织的专家应立刻飞往叙利亚，"亲眼看看发生了什么事"。俄罗斯军队将提供保护。

国际社会如何反应？

联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）说，来自杜马的报告让他愤怒。他警告说："任何被证实使用化学武器的行为，无论是冲突的哪一方，无论在什么样的情况下，都是可恶的。这也明显违反了国际法。"

美国总统特朗普（Donald Trump）周一称，这是一场"通过禁止的化学武器，针对叙利亚无辜民众的令人发指的袭击"。

特朗普说，他正在与美国军方领导人讨论谁需要对此事负责，并将在24至48小时内作出一些重大决定。他补充说，"没有什么不可能的"。一年前，在反对派城镇汗谢洪（Khan Sheikhoun）遭到沙林毒气袭击并导致80余人死亡后，他下令通过巡航导弹对叙利亚的一个空军基地展开打击。

英国和法国表示，周六的事件具备之前被认为是叙政府制造的化武袭击的所有特点。

以前曾有过化学攻击吗？

2013年8月，含有沙林毒气的火箭弹袭击了数个东、西古塔地区反对派控制的郊区，上百人死亡。联合国专家确认沙林毒气被用于袭击之中，但他们没有被要求确定责任方。

西方多国表示，只有叙利亚政府军有能力实施袭击。但叙总统阿萨德否认这一指控，但他同意签署"化学武器公约"并摧毁叙利亚申报的化学武器。

联合国及禁化武组织联合特派团的专家也表示，他们确信叙利亚政府军是2017年4月汗谢洪沙林毒气袭击事件的幕后黑手。阿萨德驳斥该言论是捏造的。

特派团还发现政府军曾使用氯气作为武器，在叙利亚内战期间至少使用过三次。