哈里王子婚礼计划 目前已知哪些细节
英国哈里王子与美国女演员梅根·马克尔的婚礼将在5月举行。伴随大婚日期一天天临近，我们为你梳理出关于这场王室婚礼，我们所知道的一切。
何时何地举行？
婚礼将于5月19日星期六英国夏令时12点（东八区时间19点），在温莎城堡的圣乔治教堂举行。圣乔治教堂可以容纳800人，哈利王子曾在这里接受洗礼。
应女王要求，梅根已于今年3月6日在皇家教堂接受洗礼及坚信礼。
5月19日13时许，这对新人将乘坐马车穿越温莎镇。
谁会参加？
已有600名宾客受到邀请，还有包括辣妹组合（Spice Girls）在内的200名客人收到当天晚宴邀请。
据悉，此次婚礼只会邀请哈里、梅根真正熟悉的人，不存在“政治领导人名单”，英国首相特蕾莎·梅、反对党领袖杰里米·科尔宾（Jeremy Corbyn）及美国总统特朗普均不在受邀之列。
肯辛顿宫表示，上述决定已与政府进行讨论，同时也与哈里王子仅为英国王位第五顺位继承人的现实相符。
而哈里王子的另一对好友、美国前总统奥巴马与夫人米歇尔已确认没有接到邀请。
此外还有超过1000名民众受邀前往温莎城堡场地，届时他们可以看到这对新人抵达及离开现场。
受邀宾客穿什么？
婚礼邀请函上的着装要求提到，当天男士需着“礼服或西装”，女士需着“礼服搭配帽子”。
这意味着男士需要衬衫、西装、领带，并可以搭配礼帽及马甲，而女士则需注意裙装过膝，且帽子的选择需与参加皇家赛马会时相似。
目前梅根的婚纱对公众仍是一个谜。
谁会主礼？
坎特伯雷大主教贾斯廷·韦尔比（Justin Welby）将为二人主持婚礼，温莎教长大卫·康纳（David Conner）将负责婚礼的仪式指挥。
婚礼结束后，还会有一个马车车队绕温莎行进一圈。
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关于宴会我们目前知道的
将有600名宾客参加圣乔治大厅举行的午宴，宴会由女王举行。据报道，梅根将打破传统，在午宴时致辞。
而在晚间，这对新人将与200位客人一道，参加在距温莎城堡1英里的浮若阁摩尔宫（Frogmore House）举行的晚宴，晚宴将由查尔斯王子举行。
哈里与梅根二人的订婚照便是以浮若阁摩尔宫为背景。历史上这座17世纪建筑曾是多位王室成员的家。
婚礼的仪式、音乐、花饰、宴会均将由英国王室买单。
婚礼蛋糕什么口味？
哈里与梅根选择在婚礼上采用有机柠檬和接骨木花味蛋糕。
为了配合二人关系跨越大西洋的特色，他们已经邀请加利福尼亚的糕点师及伦敦的美食作家制作这个蛋糕。
选用什么花？
梅根最爱的花，白色花园玫瑰、毛地黄与牡丹将遍布婚礼现场。
伦敦花艺师克拉多克（Philippa Craddock）将负责圣乔治教堂与圣乔治大厅的花艺装饰，她在设计时还将加入当地植物。
在与哈里王子交往后不久，梅根曾在自己的Instagram帐号上传过两张牡丹花图片。其中一张为粉色及白色牡丹花束的图片，另外一张照片中她表示花使她感到"无尽幸福"。目前，她已经删除了她的Instagram帐号。
婚后派对
肯辛顿宫在一份声明中表示，梅根与哈里王子想要让“公众也觉得自己是欢庆的一部分”。
由于婚礼，英格兰与威尔士酒吧的营业时间可以比以往更长。婚礼当天及后一天，这些酒吧可以营业到凌晨1点。
哪些婚礼纪念商品已经上架？
官方的骨瓷纪念商品由皇家收藏协会（Royal Collection Trust）发行，包括马克杯、单柄酒杯及盘子。
同时陶瓷公司绘时光（Halcyon Days）正在制作一批马克杯、盘子及茶壶。
绘时光是14家拥有皇家许可证的公司之一，只有拥有皇家许可才可向王室提供商品及服务。