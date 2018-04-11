哈里王子婚礼计划 目前已知哪些细节

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英国哈里王子与美国女演员梅根·马克尔的婚礼将在5月举行。伴随大婚日期一天天临近，我们为你梳理出关于这场王室婚礼，我们所知道的一切。

何时何地举行？

图片版权 Getty Images Image caption 梅根将穿过温莎城堡圣乔治教堂的长廊。

婚礼将于5月19日星期六英国夏令时12点（东八区时间19点），在温莎城堡的圣乔治教堂举行。圣乔治教堂可以容纳800人，哈利王子曾在这里接受洗礼。

应女王要求，梅根已于今年3月6日在皇家教堂接受洗礼及坚信礼。

5月19日13时许，这对新人将乘坐马车穿越温莎镇。

谁会参加？

图片版权 EPA Image caption 边缘镀金的请柬已经发出。

已有600名宾客受到邀请，还有包括辣妹组合（Spice Girls）在内的200名客人收到当天晚宴邀请。

据悉，此次婚礼只会邀请哈里、梅根真正熟悉的人，不存在“政治领导人名单”，英国首相特蕾莎·梅、反对党领袖杰里米·科尔宾（Jeremy Corbyn）及美国总统特朗普均不在受邀之列。

肯辛顿宫表示，上述决定已与政府进行讨论，同时也与哈里王子仅为英国王位第五顺位继承人的现实相符。

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而哈里王子的另一对好友、美国前总统奥巴马与夫人米歇尔已确认没有接到邀请。

此外还有超过1000名民众受邀前往温莎城堡场地，届时他们可以看到这对新人抵达及离开现场。

受邀宾客穿什么？

婚礼邀请函上的着装要求提到，当天男士需着“礼服或西装”，女士需着“礼服搭配帽子”。

这意味着男士需要衬衫、西装、领带，并可以搭配礼帽及马甲，而女士则需注意裙装过膝，且帽子的选择需与参加皇家赛马会时相似。

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目前梅根的婚纱对公众仍是一个谜。

谁会主礼？

图片版权 PA Image caption 坎特伯雷大主教贾斯廷·韦尔比

坎特伯雷大主教贾斯廷·韦尔比（Justin Welby）将为二人主持婚礼，温莎教长大卫·康纳（David Conner）将负责婚礼的仪式指挥。

婚礼结束后，还会有一个马车车队绕温莎行进一圈。

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关于宴会我们目前知道的

图片版权 Alexi Lubomirski Image caption 二人的订婚照便是在浮若阁摩尔宫拍摄。

将有600名宾客参加圣乔治大厅举行的午宴，宴会由女王举行。据报道，梅根将打破传统，在午宴时致辞。

而在晚间，这对新人将与200位客人一道，参加在距温莎城堡1英里的浮若阁摩尔宫（Frogmore House）举行的晚宴，晚宴将由查尔斯王子举行。

哈里与梅根二人的订婚照便是以浮若阁摩尔宫为背景。历史上这座17世纪建筑曾是多位王室成员的家。

婚礼的仪式、音乐、花饰、宴会均将由英国王室买单。

婚礼蛋糕什么口味？

图片版权 Getty Images Image caption 肯辛顿宫表示，哈里与梅根“非常期待”与宾客分享蛋糕。

哈里与梅根选择在婚礼上采用有机柠檬和接骨木花味蛋糕。

为了配合二人关系跨越大西洋的特色，他们已经邀请加利福尼亚的糕点师及伦敦的美食作家制作这个蛋糕。

选用什么花？

图片版权 PA Image caption 伦敦花艺师克拉多克将负责婚礼的花艺布置。

梅根最爱的花，白色花园玫瑰、毛地黄与牡丹将遍布婚礼现场。

伦敦花艺师克拉多克（Philippa Craddock）将负责圣乔治教堂与圣乔治大厅的花艺装饰，她在设计时还将加入当地植物。

在与哈里王子交往后不久，梅根曾在自己的Instagram帐号上传过两张牡丹花图片。其中一张为粉色及白色牡丹花束的图片，另外一张照片中她表示花使她感到"无尽幸福"。目前，她已经删除了她的Instagram帐号。

婚后派对

肯辛顿宫在一份声明中表示，梅根与哈里王子想要让“公众也觉得自己是欢庆的一部分”。

由于婚礼，英格兰与威尔士酒吧的营业时间可以比以往更长。婚礼当天及后一天，这些酒吧可以营业到凌晨1点。

哪些婚礼纪念商品已经上架？

图片版权 EPA Image caption 纪念二人婚礼的马克杯已经出现在不少伦敦的纪念品商店里。

官方的骨瓷纪念商品由皇家收藏协会（Royal Collection Trust）发行，包括马克杯、单柄酒杯及盘子。

同时陶瓷公司绘时光（Halcyon Days）正在制作一批马克杯、盘子及茶壶。

绘时光是14家拥有皇家许可证的公司之一，只有拥有皇家许可才可向王室提供商品及服务。