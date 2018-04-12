菲总统就香港人质事件道歉：保证没有下次

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菲律宾总统杜特尔特在香港出席活动时，正式就2010年导致8名香港游客死亡的马尼拉人质事件道歉。这是菲律宾在任总统首次就此事进行正式道歉。

“作为菲律宾总统，我想对在座的中国人说，我代表菲律宾人民，向你们发自内心地正式道歉。”他说。

“我们对发生的意外深表歉意，我保证以后再也不会发生类似的事情。”杜特尔特在4月12日晚说。

杜特尔特是在参加了海南博鳌论坛之后，对香港进行访问。

家属：弟弟泉下有知也是好事

图片版权 Reuters Image caption 2010年，抗议者在香港立法会外面摆放鲜花纪念遇难者，要求菲彻查事件真相

2010年菲律宾康泰旅行团人质事件殉职港方导游（领队）谢廷骏兄长谢志坚告诉BBC中文，菲律宾政府在过去8年来一直都在回避这起事件的责任和道歉，现在杜特尔特作为一个总统来道歉，他还是觉得是一件正面的事，“毕竟始终他是因为菲律宾政府连连的失误让他枉死”。

“我也希望他给香港人和遗属们具名道歉，毕竟整件事情是香港的旅行团（遇袭），你笼统的说是中国的，我就觉得有点那个。”谢志坚说。

同时，香港立法会议员涂谨申也在脸书上发声明称：总统杜特尔特的道歉，虽然是迟来的道歉，但总算是正面的，他毕竟是民选的总统，代表菲律宾人民道歉，相信可帮助改善香港和菲律宾的关系。

事件回顾

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2010年8月23日，香港康泰旅行社一行21人在菲律宾首都马尼拉即将结束行程之际，在市中心黎剎公园遭遇劫持，最终以八死七伤告终。

在菲律宾政府最终解救完成，死伤数字开始公布的时候，义愤填膺之言在香港网络上不断涌现。香港媒体对于菲律宾警方的营救手段与效率，几乎是一致的进行了批评。

从电视、电台政论节目到香港民众在网上的留言，要求中国政府出面交涉的声音不绝于耳。北京当局在劫持事件发生之初曾摆出高度介入态度，但其后主要由香港特区政府直接与菲方交涉。

然而，当时的阿基诺政府一直拒绝对此事进行道歉。至2014年，菲律宾政府与香港特区政府就遇难家属赔偿问题达成协议，事件暂告一段落。