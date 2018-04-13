如果世界大战爆发，去哪些国家最安全？

图片版权 coris Image caption 冰岛多次排在“全球和平指数”世界最安全的国家之首。

西方国家正在考虑对叙利亚化武攻击的指称做出强硬反应，准备对叙利亚发动导弹攻击。特朗普周三说要俄罗斯准备迎接美国的导弹。

叙利亚内战似乎越来越可能成为美俄两个核大国兵戎相见的战场，引发对发生“末日战争”的恐惧。媒体再次像以前朝鲜核/导弹危机的时候一样，开始讨论如果世界大战来临，世界上哪些国家最安全的问题。

这些被认为在大战中最安全的地方一般都是偏远的岛国，或政治中立国家。排列这些乱世宜去之处的主要依据是所谓的“全球和平指数”，即由总部在悉尼的智库“经济和平研究所”每年根据163个独立国家和地区的和平和安全程度所作的排名。当然社会安全和远离战乱是两个概念，因此世界战乱中最安全的国家和“全球和平指数”的排名并不完全相同。

图片版权 US Navy via Science Photo Library Image caption 发生热核大战世界上还能有安居之所吗？ （1956年比基尼岛的氢弹爆炸）

英国《每日快报》在3月底的报道设想，在俄罗斯或朝鲜引发的紧张局势令英国面临第三次世界大战威胁的情况下，世界上最安全的去处有哪些？报道作了以下排名：冰岛、芬兰、斯洛文尼亚、瑞士、新西兰和新加坡。

冰岛和丹麦

冰岛多次排在“全球和平指数”世界最安全的国家之首。因为冰岛不和任何其他国家接壤，因此有利于防守。另外冰岛人拥枪率很高，但购枪管制很严格，因此犯罪率很低。所以冰岛被《每日快报》排在安全国家榜首。

但是冰岛自1949年以后就加入了北约军事同盟。二战和冷战期间那里有美军的海空军基地。几年前美军又重新开始使用那里的军事基地。北约在冰岛也有军事基地。

有评论说，冰岛的地理位置使其能够监视俄罗斯北部港口出入的舰船和潜艇，对北约具有重要的战略意义。这种战略要地在热核战争中，特别是涉及俄罗斯的大战中，免受攻击的可能性不大。

图片版权 Getty Images Image caption 芬兰虽然是中立国，但同波罗的海这些前苏联国家一样，也感受到来自俄罗斯的威胁。

去年朝鲜导弹危机引发朝美对峙时，英语媒体也排列过世界大战爆发世界上最安全的国家。当时丹麦因为在去年“全球和平指数”排列前茅而入选。但丹麦也因其北约成员国的身份而很难置身于欧洲冲突之外，特别是涉及俄罗斯的冲突。

俄罗斯威胁

芬兰被列为世界最幸福的国家，被认为是治理良好，腐败程度最低，警察受信任度最高，最稳定的国家。因此《每日快报》的报道认为芬兰这样的国家在危机中卷入国际阴谋的可能性很低。

芬兰虽然是中立国，但同波罗的海这些前苏联国家一样，一直不能摆脱对俄罗斯的恐惧。芬兰在19世纪曾被沙俄帝国兼并，在二战中许多地方被苏联占领。

美国期刊《外交政策》文章说，赫尔辛基投巨资加强防御，维持28万人的武装部队，而且不断加强同北约已经十分密切的关系。去年10月芬兰总理说，动用枪炮的战争的可能性不大，因为“那意味着第三次世界大战”，但是静悄悄的战争已经开始。芬兰总理这里指来自俄罗斯的网络和信息战。

去年的“全球和平指数”把日本列入最安全的前十个国家之内。不过日本是美国在亚洲最大的军事同盟，有众多美国海空军基地。日本也是朝鲜声称的报复打击目标。日本还同俄罗斯和中国有领土争端。

中立国和孤立

Image caption 1939年苏联红军在芬兰遇到芬兰军队的顽强抵抗，二战中芬兰许多地方被苏联占领。

斯洛文尼亚在一战和二战中都是中立国，充裕的热电和太阳能使斯洛文尼亚被列为最安全的国家。但是该国同欧洲多国接壤，因此也就有了遭遇陆地入侵的可能性。

另外一个中立国是被多国包围的瑞士。瑞士出现在许多“最安全国家”的排名上，在今年的“全球和平指数”被排名第八。

孤悬太平洋南部，远离欧亚大陆的新西兰的煤炭和石油能够做到自给自足，也名列许多最安全国家名单前列。

《每日快报》这次还把新加坡列入战乱时最安全的国家之一。报道说，新加坡为公民提供最有效的护照，城市治理良好。另外新加坡有监视犯罪活动良好的录像监控系统，能够减少犯罪和暴力攻击。

去年朝鲜危机后，西方媒体把葡萄牙排在战乱中最安全的10国之一。葡萄牙在二战中保持中立，历史上一直没有卷入外国冲突。