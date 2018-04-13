图片版权 Getty Images Image caption 美国总统特朗普暗示，可能在近期采取军事行动。

叙利亚反叛力量控制的城市杜马（Douma）传出毒气攻击的报道后，美国和英国政府讨论做何反应之际，来看看军事干涉能达到什么目的？

对美国及其盟国来说，突袭叙利亚军事设施能带来的奇袭效果，早已消失殆尽。

实际上，叙利亚军队已经有两天多的时间转移战机和其他军事物资到拉塔奇亚（Latakia）的两个俄罗斯空军基地：塔图斯（Tartus）和和赫梅明（Khmeimim）。在这两个基地内，这些军事装备位于俄军S-400地对空导弹的保护伞下。

为了准备西方导弹来袭，叙利亚已经彻底撤空了陆军基地，武装部队也已经尽可能地化整为零。

俄罗斯方面，如果受到攻击，俄方毫无疑问将力保他们的基地。随着超级大国威胁采取极端手段，随时有擦枪走火的危险，目前局势令人相当担忧。

两大问题

对筹划军事干涉的西方盟军来说，两个最大的问题在于：一）在这种局势下军事行动究竟能取得什么结果？二）对战略究竟能起到什么作用？

在叙利亚军队预先收到警告、已经分散和处于俄罗斯保护伞的情况下，西方的军事打击将只能集中在叙利亚无法隐蔽分散的固定军事设施，如轰炸机跑道，摧毁建筑物或保留在地的建筑设施和设备。

西方的军事攻击可能摧毁叙利亚的军事指挥和控制系统，或使用掩体炸弹和深层穿透弹。他们会力争摧毁叙利亚自2015年以来重建的军事基础设施。

更大胆并更具风险的一种可能是，美国或许会宣布一个更长期的军事政策，反复袭击直至彻底摧毁这些军事打击目标，并迫使叙利亚战机困在俄罗斯的基地内。 这实际上等同于在一段时间内，在叙利亚划出一个准“禁飞区”。

去年，当美国为报复在汗谢洪（Khan Sheikhoun）的化学武器使用，袭击叙利亚总统阿萨德的沙伊拉特（Shayrat）空军基地时，叙利亚空军在一天时间内就重新恢复行动能力。美国这次应该会决意避免类似情况。也因此，我们预期本次的军事行动将会时间更长，将会对关键地点反复进行空袭。

这么做的战略目的是什么呢？肯定不会让叙利亚的平民立刻感受军事打击对他们日常生活的变化。他们在自己政府的控制之下、在各种各样的反叛力量、恐怖分子和游击队组织的势力范围中，长期饱受痛苦。

叙利亚的阿萨德总统也不大可能改变初衷，从而放松对国家政权的掌控。

战略战术

那么，面对与俄罗斯紧张关系升级的威胁，和随之而出现的种种后果，西方此次行动的战略目的是什么呢？

图片版权 EPA Image caption 2017年4月，美国向叙利亚空军基地发射59枚导弹，作为对叙利亚使用化学武器的回应。

军事行动，就其本身来说是毫无意义的，它必须是政治战略的一部分。而在叙利亚问题上，其政治战略显著性比叙利亚问题本身要大得多，因此军事行动给叙利亚人民带来的只能是非常遥远的希望。

第一个战略目标是要防止化学武器在战争中越来越成为“常态”。

自第一次世界大战结束，化学武器已成禁忌，世界各方在反对使用化学武器方面，态度出人意料地强硬。1993年的《化学武器公约》已成为现代历史上最有效的裁军措施之一。叙利亚是该公约的签署国之一。

2013年，美国总统奥巴马宣称，将划出“红线”，绝不容忍使用化学武器，但后来并未作出实质动作。尽管阿萨德政府一再否认曾使用化学武器，但有大量的证据证明，在俄罗斯的纵容下，叙利亚军队经常性地对自己的人民使用化学武器。

图片版权 Reuters Image caption 世界卫生组织要求“不受阻挠”进入叙利亚杜马，查证有关化学武器攻击的指称。

很多西方政治人物们认为，尽管在化学武器使用的范围和领域上，仍然有很多道德灰色地带，但他们绝不能轻易放弃自己的立场。这已经成为一个检验面临重重困境和挑战的 “国际法治” 是否仍然存在的一个典型案例。

另外，有人认为军事行动本身表示西方大国们已经回到中东政治的游戏中，而整个中东地缘政治正土崩瓦解。

针对所谓伊斯兰国的行动，一直都是地缘政治的附带事件，从黎巴嫩到也门所发生的情况来看，西方的影响力都在急剧下降。

当然，西方领导人希望中东国家自行处理地缘冲突的态度是可以理解的。不过，虽然他们心不在焉打击伊斯兰国武装，决定这个地区未来的却是伊朗、俄罗斯以及土耳其。

其中的算计，是怎样才更符合自身的长远利益——武装介入好还是对正在失控的强权视而不见更好？

而对叙利亚民众来说，他们希望有效的武装行动有可能迫使阿萨德总统重回谈判，如此一来，战争或许能以更人道的方式而不是惨烈的胜利来结束。

使用武力从来不是一件容易的事，武力行动只有成为一个全盘和现实政治策略的一部分时，才能取得应有的结果。