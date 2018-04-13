MeToo风潮捲到诺贝尔 瑞典学院常任秘书长辞职

图片版权 EPA Image caption 莎拉. 丹妮奥斯请辞

负责评选诺贝尔文学奖的“瑞典学院”爆发性侵丑闻后，常任柲书长莎拉. 丹妮奥斯（Sara Danius）请辞。

瑞典学院一名院士的丈夫被指控性侵、性骚扰多名女性，院方处理丑闻及后续调查的手法遭到外界批评。“事件已严重影响到诺贝尔奖，这是个很大的问题。”丹妮奥斯表示。“学院认为我应该辞去常任秘书长一职，我已作出请辞决定，即时生效。”

去年十一月，在“#MeToo”运动的启发下，18名女性公开指控瑞典学院院士嘉塔莉娜.费洛斯坦逊（Katarina Frostenson）的丈夫尚-克劳德.阿尔诺（Jean-Claude Arnault）曾对其性侵或性骚扰。

上周，瑞典学院否决将费洛斯坦逊从院士名单中除名，导致十八名院士中的三名院士公开退出；虽然他们无法正式辞任，但可拒绝参与学院事务。

阿尔诺曾接受瑞典学院资助，在斯德哥尔摩创立文化机构；事件爆发后，学院己中止了与阿尔诺的所有联系与资金支持。

学院其时表示，院方有可能违反了利益冲突规章，并委托外界法律机构调查学院院士与阿尔诺的连系。

阿尔诺的律师表示，其本人否认所有指控。

图片版权 Getty Images Image caption 阿尔诺是瑞典文化界的著名人物，但在遭到性侵指控后，在去年的诺奖文学奖典礼上缺席。

“尚-克劳德.阿尔诺否认所有刑事行为指控以及其他指控。”律师赫堤格（Bjorn Hurtig）向路透社表示。

丑闻去年爆发至今，未有性侵受害者向警方报案，但当地检察当局已展开有关指控的初步调查。

上个月，检察方表示部份个案调查已经证据不足、或追溯期已过而搁置，但证实仍有一些指控的调查正在进行。