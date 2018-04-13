叙利亚冲突：美俄英法武器库揭秘

图片版权 EPA Image caption 美国海军“库克”号（USS Donald Cook）驱逐舰已经在地中海，美军可能命令它向叙利亚境内储存化学武器的设备发射巡航导弹。

叙利亚反对派武装组织控制的城市杜马（Douma）传出毒气攻击的报道后，美国总统特朗普在社交网站上放话，要向这个俄罗斯盟友发动攻击。如果冲突真的爆发，西方国家有甚么武器可供使用？而俄罗斯和叙利亚又会以甚么武器回击？

分析认为，美国将借其盟友英国和法国的帮助，从战舰或潜艇发射长程导弹。如果美国选择从空中发动攻击，战机将在叙利亚防空系统的射程范围以外的地方发射飞弹、或是以无人机发动攻势。

俄罗斯官员回击说，俄方将截击所有导弹，同时向发射导弹的地方发动攻击。

美国：国防预算──6000亿美元

美国海军“库克”号（USS Donald Cook）驱逐舰已经在地中海。美方最有可能利用巡航导弹攻击叙利亚的化学武器设施，因为这样做能减少美军战机被击落的机会。

美军去年曾对叙利亚境内的军事设施发动类似的攻击。当时，叙利亚政府军向一个由反对派武装组织控制的城市发动化武袭击。约72小时后，两艘在地中海东部的美军船舰向位于叙利亚沙伊拉特（Shayrat）的空军基地，发射了59枚“战斧”导弹。美方解释，叙利亚政府军曾用储存在这个基地的化学武器，攻击反对派。

“战斧”导弹幼小，飞行高度也不高，因此不容易被敌方侦测。这种导弹飞行期间，也不会放出太多的热能，因此也不容易被红外线仪器侦察到。

除了导弹，美国在游弋于波斯湾的航空母舰上，也部署了不少战机，但美方大概不会在短时间内冒险派出战机进入叙利亚境内。

美国在中东最大的空军基地位于卡塔尔，美方在这个基地部署了F-16和A10战机，收到命令后能快速地发动攻击。F-16战机最远可连续飞行3220公里（约为台北到新加坡的距离），让它可以长时间在战区内待命。美方同时拥有B-52远程轰炸机。

美国还在叙利亚北部与土耳其的边界之间一个基地部署了C130和C17军事运输机。这些飞机可以运输直升机等武器，也可以为其他战机作空中加油。

你的器材不支持播放多媒体材料 美国海军导弹驱逐舰罗斯号（USS Ross）去年在地中海东部向叙利亚发射战斧巡航导弹的情况。

俄罗斯：国防预算──690亿美元

俄方声言要击落任何进犯的美国战机或导弹，令外界猜测他们会否动用他们最先进的S-400防空系统，但这系统尚未经过实战测试。二月时，有俄罗斯战机在当地被击落，之后俄方安装了这个防空系统，至今未发一炮。

S-400防空系统能发射三种导弹，能快速准确地击落400公里范围内的目标，足够覆盖叙利亚大部份地区。俄罗斯还声称，这个防空系统能破解一般导弹和战机的“隐形”特性，令它们在系统的雷达上无所遁形。

Image caption S-400防空系统运作示意图。

图片版权 Getty Images Image caption 俄罗斯据报在叙利亚境内部署了米-24武装直升机。

伦敦国王学院（King's College London）学者纳维亚（Martin S Navias）认为，一般空袭是为了摧毁敌国的防空系统，但S-400射程范围超出叙利亚本土，可在来犯的导弹或战机进入叙利亚领空前就拦截它们。

俄罗斯据报在叙利亚也部署了苏24轰炸机、苏25战斗机、运输机、武装直升机等多款武器。

俄方也声称，它曾命令部署在地中海的潜艇向叙利亚境内的目标发射飞弹，也曾从里海（Caspian Sea）的战舰发射火箭，攻击在叙利亚境内的“伊斯兰国”目标。

英国：国防预算──500亿美元

BBC记者兰斯代尔（James Lansdale）指，英国国防部已经准备好向叙利亚派兵，包括一些部署在赛普勒斯（Cyprus）的战机。英军在当地的空军基地驻有八架可作超音速飞行的台风战斗机，这种1982年开始服役的战机比较老旧，但英军最近把它进行改装，让它可装配制导飞弹。

英国的武器库里还有“硫磺”导弹，这种导弹配备雷达导航，每枚重49公斤、长1.8米，成本超过142,000美元。

英军在当地还驻有一系列的无人战斗机，包括约十架“收割者”无人机。它最高可升至离地15,240米，最长连续飞行1850公里，并配备“地狱火”导弹。英方之前在伊利克和叙利亚的军事行动中曾派出它执行任务。

另外，英军也可以在叙到亚派出“铆钉”侦察机。英国国防部透露，这种侦察机兼容美军的系统，让两方能联合行动。

英国现时没有在地中海派驻潜艇。

法国：国防预算──340亿美元

法国海军的戴高乐号（Charles de Gaulle）是唯一现役的航空母舰，但正在维修，不能被调至前线。法军现时有派驻水兵和飞行员到美军的乔治布什号（USS George HW Bush ） 进行训练。

图片版权 Getty Images Image caption 法国航空母舰戴高乐号曾参与在叙利亚的军事行动。

法国在约旦和阿联酋驻有一些“幻影”号和“阵风”号战斗机，法军曾派遣它们攻击在叙利亚和伊拉克境内的“伊斯兰国”目标。它们都可以搭载四枚重约250公斤的激光制导炸弹。

法国总统马克龙（Emmanuel Macron）曾说过，对叙利亚的攻势只会针对阿萨德政府发动化学武器的能力，不会针对阿萨德政权或它的盟友，但马克龙没有具体说明会采取哪些行动。

叙利亚：国防预算──20亿美元（估计）

叙利亚的防空系统最近被以色列袭击，损毁严重，但还是有能力发射高速飞弹，对来犯的战机始终有威胁。这个防空系统在二月曾击落一架以色列的F-16战机。

图片版权 Getty Images Image caption 叙利亚的防空系统配备了俄制SA-22地对空导弹。

这个防空系统之前是一个表现十分出色的系统，配备了S-200导弹。这种导弹以雷达导航，最高能以音速八倍飞行，也有一个重217公近的弹头。

叙利亚军方最近把防空系统升级，为它装配了俄制的SA-22和SA-17导弹。

除了防空系统，叙利亚军方还可以从沙伊拉特（Shayrat）空军基地调配苏22和米格23战斗机。这个基地有两条各长三公里的跑道，也有飞机库、储存设施等建筑。但这些战机大多都很老旧，需要大量维修才能继续服役。