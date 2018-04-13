哥斯达黎加人与中国公民猖獗的假婚姻

Image caption 跟中国人假结婚的玛丽亚

46岁的玛丽亚（化名）是哥斯达黎加人，有一天突然有人问她想挣钱吗？

这一句话足以能打动她，因为她和她的全家穷得一无所有，食不果腹。

只要她能与一位中国公民结婚（假结婚）就可以得到200美金的报酬。

玛丽亚生活在首都圣何塞一个治安极差的贫穷社区。

一名女子找到她，问她想不想跟一名中国人结婚，然后再离婚。这样就可以赚取200美元。

这意味着她可以为全家人（她的女儿们以及孙子/孙女们）提供食物。

像玛丽亚这样跟外国人假结婚的故事在当地并不少见。邻里们都心知肚明。

而一些外国人，其中包括许多中国公民希望通过结婚拿到哥斯达黎加的合法身份。

玛丽亚回忆说，她当时（2011年）在车里签署了一份文件，都不需要离开社区就把事办了。她收到了110000科朗，相当于200美元。

"他们给我看了一个中国人的照片，对我说：'玛丽亚，你跟这个中国人结婚了'"。就这么简单。

过了不久，安排玛丽亚结婚的同一伙人（当地黑帮）又帮她跟这个中国人离了婚。

几年之后，玛丽亚又被安排与另外一名中国人结婚。

玛丽亚的几个女儿也同样"嫁给过"中国人。

Image caption 很多人生活在治安非常不好的贫穷社区

黑市

在哥斯达黎加，像玛丽亚这样跟中国人假结婚的故事并不是个例，据当地报纸报道，有时候甚至"一大家人"都嫁给了中国人。

这也是地方政府每天所面临和要处理的更大问题的一部分。

据当地2011年官方人口普查资料，生活在哥斯达黎加的外国人有385899人，其中有3389人是中国人。

但是据当地大学的专家说，中国人的人数实际上可能在5万到7万之间。而在该国居住的外国人总人数大约在100万左右。

哥斯达黎加政府对这种利用假结婚移民的情况感到担忧。当地法律负责人费尔南德兹解释说，仍在处理的案例就有1000多份。但实际数量可能更多。

假结婚的受害者有许多，既有当地人，也有外国人。那些希望通过与当地人"假结婚"而获取身份的一些外国人后来发现竹篮子打水一场空。

而操纵假结婚的黑帮团伙还盗取别人的身份，直到受害人突然发现自己的婚姻状况发生了变化才知道是怎么回事。

与此同时，一些外国人也成为假结婚的受害人。一些黑帮团伙利用中国人不懂当地语言的缘故，让他们签署文件。受害人原以为自己签署的是移民文件，而实际上却是结婚文件。

改变法律

Image caption 中国人从1855年开始移民到哥斯达黎加

为打击非法结婚现象，哥斯达黎加从2000年底收紧了相关法律。

当地移民官员对BBC西班牙语部门记者表示，新的移民法在2010年以后生效，凡是涉及假结婚的人将被监禁2到5年，同时让通过此方式获取当地永久居留证的过程更难。

例如，跟当地人结婚不再能自动获取永久居留权，但是可以先得到3年的临时居留证，之后要有证据显示跟伴侣一起同居等才能满足之后的移民要求。

这些证据包括婚礼照片、收据并要参加一年一次的面谈等。

图片版权 Getty Images Image caption 外国人如果被抓住与当地人假结婚，有可能被驱逐出境。

这些打击措施对假结婚的现象有所减缓。

"蚂蚁运动"

哥斯达黎加是拉丁美洲中国人口最多的国家。这里的中国人主要来自中国南部的广东省。

移民专家说，中国移民自从19世纪末到现在一直不断。

他们把中国的移民现象称为"蚂蚁运动"，即一个中国人来了，之后就像蚂蚁搬家一样带来了母亲以及其他的亲人等等。

今天，在哥斯达黎加居住的中国人有数万之多。

Image caption 圣荷西的中国街

哥斯达黎加既是他们的最终目的地，也是他们中转的桥梁。

因为，许多人把哥斯达黎加当作通往美国的门户。

而留下的中国人大多从事零售业、管理市场以及开24小时商店等。

中国人在这里适应得还不错，过着逍遥的哥斯达黎加式的生活。

他们与当地的文化也融合地相当好。有中国血统的哥斯达黎加人成千上万。

Image caption 圣荷西的中国城

李众（音译）在圣荷西开了一个小店。她已经做了奶奶了。

她脸上总是挂着微笑，对那些来她店里要充电器以及买电话卡的当地人和颜悦色。

Image caption 李众离开中国来拉美想过好日子

她说，她1992年前往巴拿马。她承认她是用大笔"金钱"买通中美洲的。后来又转到了哥斯达黎加。

在抵达圣荷西之后，她又把儿子弄了过来，她儿子现在也开了一家店。

在说到中国人与当地人假结婚的话题时， 她似乎想回避，但是后来表示"有许多中国人与哥斯达黎加人联姻"。

她5岁的孙子对一个"外国人"能说几句中文感到很神奇。

Image caption 李众店铺后面的家

李众说，"他不会说中文"，"他在这里出生：是个地道的哥斯达黎加人了"。

作者：BBC西班牙语驻迈阿密记者Tamara Gil