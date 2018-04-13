图片版权 Pixar Image caption 皮克斯希望《小包子》既能暖心还能暖胃。

继宫保鸡丁、咕噜肉、饺子、炒面等中华美食之后，全世界将开启另一款美食——包子的热销模式！？

这一论断并非凭空推测，而是因为世界最著名的动画制作公司皮克斯Pixar即将推出一部动画短片——《小包子》（Bao）。

皮克斯是家什么动画公司？它是制作了《玩具总动员》（Toy Story）、《海底总动员》（Finding Nemo)等热销动画片的公司，如今是迪斯尼公司的一分子。

而迪斯尼，则早在1998年就曾改编花木兰的传说，推出风靡全世界的动画大片《木兰》。

图片版权 other Image caption 包子，各地口味不同，馅可咸可甜，可荤可素，可蒸也可煎。

《小包子》公演后，全世界观众知道了这款风靡华人世界的美食，对包子的兴趣难道不会大增吗？乐观地估计，过不了多久，世界各地的食客，就能分得清楚小笼包、灌汤包、生煎包，等等特色包了。

应该说《小包子》的这个译名并不算完整代表了动画短片故事的内容，因为Bao，实际上也可以翻译成“宝”。

无论如何，《小包子》 是一个简简单单却动人心弦的暖心故事：一个孤独老去的华人妈妈，每天忍受着空巢老人的痛苦。可是有一天，她亲手做的小包子变活了，让她再次感受当妈妈的快乐。

迪斯尼皮克斯公司已经发布《小包子》动画短片的预告。这部短片由加拿大华裔女导演Domee Shi执导。这也是动画片巨头公司皮克斯第一次启用女导演执导动画短片。

她形容这个短片是华人版的姜饼人故事。

皮克斯的公告称，这个短片把镜头对准加拿大的华人移民社区，讲述父母与孩子关系的起起伏伏。

“妈妈激动地迎接这个小生命，但是包子很快成长，她不得不面对这样一个苦乐参半的现实：没有什么会永远那么娇小可爱。”

导演的妈妈，一位从中国到加拿大的移民，是本片的“文化顾问”。她做包子的技巧在动画片中得以细致体现，也确保片中准确无误地展现包包子的每一步骤。

图片版权 PIXAR Image caption 很多迪斯尼的粉丝们都很喜欢《小包子》创作风格。

以往，皮克斯的动画短片与它制作的大片一样引起轰动，有些甚至引发争议。

《熔岩》，另一部皮克斯的动画短片，讲述的是在太平洋上的某个地方，两座异性火山之间的爱情故事。

很多观众对故事情节颇不以为然，故事中的两性爱情，甚至地理位置都惹来批评。

多年来，由于动画片对墨西哥人和墨西哥文化的描绘颇为刻板，因此观众们对皮克斯最新的动画片《可可》也不乏仔细的审视。

很多人关注的一个主要问题是，亚洲人才很少成为娱乐行业的代表性人物。好莱坞被指责没有为亚洲或者亚裔美国演员提供更多出演的机会，也就是好莱坞有所谓“洗白”倾向。

因此，很多粉丝在社交平台Instagram上看到预告片后，都表示这是一部“欢乐”的片子，特别是这是皮克斯第一次启用女导演，而且是一个亚洲裔女导演。

有人说“很期待这部短片，来自皮克斯第一位女亚洲裔导演的短片。我看得出来，片子会充满感情。迫不及待想看。”

另外还有人写道：“两个我最喜欢的东西：包子和宝宝。”

不过，女导演笔下的小包子如此精灵鬼怪，也让人有感而发。

有人在Instagram上留言道：“可爱又可怕。万一哪天你吃着小笼包，它突然变活了呢？！”

有人还借题发挥这个将移民经历变成包子的寓言故事所包含的复杂情绪。

Twitter上有人留言说：“从前：他发现自己并不是一个地地道道的包子。他的爸爸是个小笼包，他也不接受自己的这个身份。相反，他想做个饺子。”