美英法打击叙利亚 联合国秘书长称冷战重新开始

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美国总统特朗普13日晚宣布，美国已联合英国和法国对叙利亚军事设施实施精准打击。

这次打击是对上周叙利亚反对派武装组织控制的城市杜马（Douma）传出毒气攻击的回应。

“一项联合法国和英国的军事力量的行动现在正在进行。”特朗普总统在演讲中称。

14日凌晨叙利亚首都大马士革已经传来巨大爆炸声。

“我们准备持续打击，直到叙利亚政权停止使用化学武器。”特朗普称。

英国首相特蕾莎·梅确认英国介入打击行动，她表示，“除了动用武力，没有其他可行的选项”。

但她同时称这次打击目的并不是“改变政权”。

英国国防部表示，英国行动计划开始后，四架狂风战斗机对叙利亚霍姆斯市附近的一个军事基地进行打击，该基地据信存储了制造化学武器的原材料。

联合国秘书长古铁雷斯4月13日在其个人社交媒体上表示，冷战已经回来了，带着复仇和不同的因素。那些过去保障危险升级的机制似乎都已经失效。

法国总统马克龙也确认法国参与此次行动。

本次行动目标打击叙利亚政府“与化学武器相关的目标”，特朗普称，行动目的是“针对化学武器的生产、扩散和使用建立强力威慑”。

“这些不是人的行为，是野兽的行径”，特朗普评价叙利亚总统阿萨德。

叙利亚的盟友俄罗斯警告西方国家军队打击行动有开启战争的风险。

路透社援引美国政府官员消息称，美国针对叙利亚的精准打击使用了战斧巡航导弹。

该社援引大马士革目击者称，在首都听到“至少有六处爆炸”。

叙利亚国家电视台确认了这次打击，并称叙利亚的空中防御力量已经完成部署。