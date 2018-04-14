美英法打击叙利亚 联合国秘书长称冷战重新开始

  • 2018年 4月 14日
US President Donald Trump addresses the nation on the situation in Syria April 13, 2018 at the White House in Washington, DC. Trump said strikes on Syria are under way. 图片版权 AFP

美国总统特朗普13日晚宣布，美国已联合英国和法国对叙利亚军事设施实施精准打击。

这次打击是对上周叙利亚反对派武装组织控制的城市杜马（Douma）传出毒气攻击的回应。

“一项联合法国和英国的军事力量的行动现在正在进行。”特朗普总统在演讲中称。

14日凌晨叙利亚首都大马士革已经传来巨大爆炸声。

“我们准备持续打击，直到叙利亚政权停止使用化学武器。”特朗普称。

英国首相特蕾莎·梅确认英国介入打击行动，她表示，“除了动用武力，没有其他可行的选项”。

但她同时称这次打击目的并不是“改变政权”。

英国国防部表示，英国行动计划开始后，四架狂风战斗机对叙利亚霍姆斯市附近的一个军事基地进行打击，该基地据信存储了制造化学武器的原材料。

联合国秘书长古铁雷斯4月13日在其个人社交媒体上表示，冷战已经回来了，带着复仇和不同的因素。那些过去保障危险升级的机制似乎都已经失效。

法国总统马克龙也确认法国参与此次行动。

本次行动目标打击叙利亚政府“与化学武器相关的目标”，特朗普称，行动目的是“针对化学武器的生产、扩散和使用建立强力威慑”。

“这些不是人的行为，是野兽的行径”，特朗普评价叙利亚总统阿萨德。

叙利亚的盟友俄罗斯警告西方国家军队打击行动有开启战争的风险。

路透社援引美国政府官员消息称，美国针对叙利亚的精准打击使用了战斧巡航导弹。

该社援引大马士革目击者称，在首都听到“至少有六处爆炸”。

叙利亚国家电视台确认了这次打击，并称叙利亚的空中防御力量已经完成部署。

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