BBC中文本周推荐：你不容错过的五个故事

这是2018年的第十五周。东八区时间周六一早，很多人还在周末的沉睡中，叙利亚上空连续发出几声巨响，美国联合英国和法国对叙利亚发动空袭，世界目光就此聚焦中东；中美贸易战似乎往来了几个回合，外界仍在对中美贸易战是否真正开打持有争议。在中国，传统的文化禁忌继续在艺术舞台占据绝对主导—中国审查部门给美国大片的裸体穿上衣服—而香港的色情展览也在家长投诉声中遮遮掩掩。

刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 美英法打击叙利亚 联合国秘书长称冷战重新开始

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自第一次世界大战之后，化学武器已经成为世界的严厉禁忌。然而4月7号左右的一段影片显示，这个潘多拉的盒子可能再次被打开了：男女和孩童们躺在地上，口吐白沫，无生命特征。特朗普用词激烈，说叙利亚和盟友俄罗斯、伊朗都要付出“巨大代价”。东八区时间4月14日，美英法联合对叙利亚发动空袭。BBC中文网已持续一周关注叙利亚局势，并发布系列报道：

2. 北大沈阳事件：中国高校的扑火与追责

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20年前的春天，北京大学的三年级学生高岩在家中，打开煤气，结束了自己的生命。20年后，她当年的同学李悠悠，指控她老师沈阳对高岩如“饿狼扑身”，散播消息说高岩是“神经病”，致其抑郁寡欢，最终自尽。沈阳如今已63岁。这则疑似性侵的指控，是中国版METOO吗？是迟来的舆论审判吗？我们从头为你讲起。

3. 从《水形物语》到《银翼杀手2049》 奥斯卡大片的中国特供

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今年的奥斯卡获奖大片，其中有4部获准在中国公映，却遭遇了特别删改技巧。你以为剪刀手只会删而已吗？最新的修改技术，包括给女主角的裸体穿裙子，把镜头放大成大头贴…其背后是中国电影审查制度对影业的影响。我们邀请电影学者，为你分析当中的逻辑。

4. 观点：中国对贸易战的态度为何如此强硬？

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在中国对美国亮出强硬态度之前，民众曾以为，这一次中国又和之前面对一些领土争议时一样：嘴硬实软。而如今，中美贸易战的前哨较量已经往来了三个回合。我们请来独立学者，一个回合一个回合地解析中国每一步棋背后可能的想法。

5. 禁未成年人参观 香港首个成人情色展仍需遮掩

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作为国际化都市，香港在性文化的公共讨论方面，比别的地方“落后”吗？情色艺术家提出这样的疑问。由于一直没有愿意租出的场地，在今年，香港第一次才举办面向公众的情色展览，而这在其他大城市早不是新鲜事。尽管说了仅限成年观众入场，香港的家长组织仍然投诉了他们，理由是“荼毒青少年”。