美英法攻击叙利亚给朝鲜问题提供什么借鉴

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五角大楼说，周五夜晚对叙利亚三个目标的导弹攻击和轰炸达到了长期削弱叙利亚生化武器能力的目的。美国国防部长马蒂斯说这是"一次性的打击行动"，显然美国在尽量避免同俄罗斯和伊朗直接发生军事对抗。

众多观察家和媒体分析人士认为，美英法如何处理叙利亚问题，可为美国和川普下一步解决朝鲜问题的策略试水与参照。

特朗普不久前在电视上发表声明说，要撤回在叙利亚部署的2000名美军，"无论付出多少美国人的鲜血和财富也不会在中东建立持久和平和安全"。《华盛顿邮报》报道说，这反映了特朗普尽量减少干预的叙利亚政策，并认为特朗普的观点是错误的。

美国保守派智库学者说，如果特朗普不能维持在叙利亚部署的2000名美军，就会被朝鲜领导人金正恩解读成美国缺乏决心，他理所当然地会认为特朗普更没有对朝鲜进行军事干涉的决心。

美国企业研究所（AEI）研究员狄森（Marc Thiessen）也在《华盛顿邮报》发文说，朝鲜密切关注特朗普攻击叙利亚。此次攻击叙利亚，在惩罚叙利亚的独裁者阿萨德的同时，美国也在向金正恩表明如果他继续一意孤行研发能够摧毁美国城市的洲际弹道导弹，叙利亚的今天就是朝鲜的明天。

能否杀鸡儆猴？

特朗普去年决定向叙利亚一个空军基地发射59枚战斧式巡航导弹，旨在向阿萨德政权发出警告，即不会容忍使用化学武器。但同时也向其他国家炫耀武力，表明奥巴马政府无所作为的时代已经过去，要美国的对手不要小看特朗普政府的强硬和决心。

图片版权 Getty Images Image caption 英国派出飓风战斗机加入了对叙利亚的空袭行动

一年以后报道说阿萨德政权再次挑战特朗普政府，再次发动化武攻击。特朗普再次采取强硬措施做出回应。狄森认为这次也一样，在朝鲜和危机引发紧张尚未缓解，朝鲜领导人金正恩拒绝退让的时候，特朗普需要清楚他在叙利亚的行动不仅受到大马士革，德黑兰和莫斯科关注，朝鲜也在密切注视局势的发展。

去年在特朗普下令用导弹攻击阿萨德的时候，美国分析都认为那是对阿萨德化武攻击的"恰如其分，合乎比例"的回应。美国前中央司令部退休陆军将军杰克·基恩说"我们不应该再来一次恰如其分，合乎比例的回应。这不会遏制他（阿萨德）。"

这位退休将军说"我们必须要全部摧毁他使用这类武器攻击的能力。"他主张美国要全部摧毁阿萨达的固定翼飞机，所有的机场，机场的所有燃料，航空维修设施以及飞机弹药。他说"如果萨达姆用大炮发射化学武器，那么我们应该摧毁他所有的大炮。"换句话说，让叙利亚仅仅"流鼻血"的打击不够，应该发动大规模行动，彻底摧毁阿萨德使用大规模杀伤性武器攻击的能力。

美国参议员林赛•格雷厄姆干脆建议特朗普应该考虑"斩首"攻击行动，"把阿萨德及其亲信当作战争罪犯列为军事打击的合法目标"。他把最近说，"如果你有机会干掉他，你就应该干掉他。"

这么做的另外一个重要意义就是给金正恩看，让他明白，如果他坚持研发和测试能够威胁到美国的核武能力时，他的核设施和导弹研发项目会遭到何种打击。

利比亚和乌克兰

CNN国际事务记者詹姆斯·葛里菲斯（James Griffiths）认为，此次特朗普攻击叙利亚再次为朝鲜提供了掌握核武器的理由。

朝鲜多次表示保持核威慑是为了防止美国入侵，这是朝鲜从利比亚政权倒台，卡扎菲上校被杀当中吸取的教训。美国战略分析公司副总裁罗杰·贝克在接受CNN采访时说，"这恰恰是朝鲜要掌握核武器的原因"，朝鲜的看法是，拥有核武器会减少受到惩罚性攻击的可能性。

Image caption 在得知卡扎菲被打死的消息后，正在接受记者采访的希拉里高兴地说："我们来了，我们亲眼看了，他死了。 "

2003年12月，利比亚领导人卡扎非同美国经过数月谈判同意放弃核武器及生化武器的研发项目后，当时的美国总统小布什欢迎利比亚重回"国际社会"，英国首相布莱尔次年还访问的黎波里拥抱卡扎菲，说卡扎菲是反恐战争中的伙伴。

但是到了2011年3月，伦敦和华盛顿同卡扎菲的关系恶化，北约武装干涉利比亚，促使卡扎菲被推翻。数月内卡扎菲被反叛武装人员殴打并处决。在得知卡扎菲被打死的消息后，正在接受记者采访的希拉里高兴地说："我们来了，我们亲眼看了，他死了。 "

美国战略分析公司副总裁罗杰·贝克说，这个意思不能说得太明白，因为人们会说你在为朝鲜的行为辩解，但是"利比亚的例子就说明了美国的承诺充其量是临时性的"。

乌克兰的一些政客也说，他们在苏联解体后如果不放弃核武器，俄罗斯也不会在2014年间兼并克里米亚。美国情报局局长丹·科茨说，"很不幸，从利比亚…以及乌克兰放弃核武器的教训是，如果你有核武器，绝不要放弃。如果你没有核武器，一定要得到核武器。"

葛里菲斯举出的另外一个例子就是特朗普政府批评奥巴马同伊朗达成的核协议，特朗普政府现在从协议立场后退。德黑兰在2015年同意和平开发核能换取美国减少制裁，但是自那以后特朗普说，同伊朗达成的协议存在"灾难性的弊端"，并威胁说，如果伊朗继续测试弹道导弹，就要撕毁该协议。但是弹道导弹问题并不包括在当初达成的协议当中。

核武保证生存？

图片版权 Getty Images Image caption 五角大楼说，周五夜晚对叙利亚三个目标的导弹攻击和轰炸达到了长期削弱叙利亚生化武器能力的目的。

南加州大学的美中研究所的高级研究员齐迈可（Mike Chinoy）2月对CNN记者说，"未来同朝鲜谈判的教训是，你不能指望美国遵守任何承诺"，那么对方就会什么也不在乎，尽量拥有更多的核武器，然后说"如果你敢攻击我们，我们就炸平洛杉矶"。

即使没有核武器，朝鲜针对近在咫尺的韩国首都在三八线一侧部署了大量火炮和常规兵力。许多分析认为，这种威慑是利比亚和叙利亚都没有的，另外也没有任何迹象表明朝鲜愿意减少自己所拥有的威慑能力。

朝鲜外交部官员在2011年说，北约轰炸利比亚的"重要教训"是"必须要有自卫能力"。金正恩在那一年执掌最高权力，朝鲜开始加速发展核武器和导弹测试，在2017年11月平壤试射了一枚新型的洲际弹道导弹，朝鲜说这种新型洲际弹道导弹能够覆盖美国全境。

去年美国情报局局长丹·科茨曾经说，金正恩认为核武器是朝鲜政权生存的关键。"他一直在看……世界上发生的事情，即那些拥有核武器的国家以及他们的影响力，看到拥有核武这张王牌会带来很大的威慑能力。"

美国战略分析公司副总裁贝克认为此次"叙利亚为朝鲜提供了又一个例子，让他们将来在同美国打交道中会有所借鉴，即（朝鲜）需要何种安全保证"。