BBC事实核查：关于英联邦你可能不知道的七件事

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英联邦国家领导人正在伦敦会面，对于这个国际组织，你了解多少？以下是你可能不了解的七件事。

1）英联邦涵盖了世界上近三分之一的人口

全球74亿人中，大约有24亿人生活在英联邦的53个国家，其中大多数年龄小于30岁。

英联邦中人口最多的国家是印度，约占总数的一半。但是，有31个英联邦成员国的人口为150万人或以下。

2）有的成员国此前并不属于大英帝国

图片版权 Reuters Image caption 卢旺达曾经是德国和比利时殖民地，而不是英国的殖民地

卢旺达和莫桑比克分别在2009和1995年成为英联邦成员国，它们此前都不是英国殖民地或与英国有宪制联系。

曾有成员国退出英联邦。津巴布韦曾经因操纵选举而被中止成员国资格，2003年津巴布韦退出英联邦。

1999年一次军事政变后，巴基斯坦也被中止成员国资格，四年半后恢复。1961年，南非被其它成员国批评种族隔离政策而退出英联邦，但1994年重新加入英联邦。

最近退出英联邦的国家是马尔代夫，于2016年宣布退出。

3）女王是英联邦中16个国家的元首

大多数英联邦成员国是共和国，有6个国家——莱索托、斯威士兰、文莱达鲁萨兰国、马来西亚、萨摩亚和汤加——有自己的元首。

Image caption 英联邦国家中，16个国家将英女王作为自己的国家元首，6个国家有自己的国王，31个国家执行共和体制。

图片版权 Reuters Image caption 汤加有自己的元首图普六世（中）

4）覆盖区域广阔

英联邦占世界土地面积的四分之一。

其中土地面积最大的是加拿大，加拿大也是世界上国土面积第二大的国家，印度和澳大利亚的国也很大。但许多英联邦国家的面积很小，如太平洋岛国瑙鲁、萨摩亚、图瓦卢、瓦努阿图和位于加勒比海的多米尼克、安提瓜和巴布达。

图片版权 Reuters Image caption 加拿大国土面积辽阔

图片版权 Getty Images Image caption 瑙鲁国土面积很小

5）曾经改过名

图片版权 Getty Images Image caption 英联邦政府首脑1969年在伦敦会面

现代英联邦成立于1949年，“英国”一词从名字中删除，英联邦成员需对英王效忠的原则也被删除。只有乔治六世和伊丽莎白二世曾担任英联邦元首，尽管威尔士王子被普遍认为将在成为国王后担任元首，但这不是一个世袭的职位。

英联邦的创始成员国是澳大利亚、加拿大、印度、新西兰、巴基斯坦、南非、斯里兰卡和英国，他们组成了独立国家的"自由组织"。

直到2012年，英联邦才通过了《英联邦宪章》，总结了成员国在包括民主、性别平等、可持续发展、国际和平与安全等16个方面的价值观。

英联邦曾被批为“后殖民地俱乐部”，影响力不大。冈比亚2013年退出英联邦，称其为“新殖民机构”。

支持者称，英联邦成员国的好处包括发展支持和就国际目标的合作。

英联邦秘书长帕特里夏·斯科特兰（Patricia Scotland）说：“我们的成员国承诺要培育和保护民主、发展以及尊重多样性。”

6）英国仍是英联邦最大经济体，只是...

印度可能很快就会成为第一名，或许就在今年。

Image caption 英联邦国家中GDP最高和最低的国家。

53个国家的国内生产总值是10万亿美元，这与中国（11万亿美元）几乎一样多，但是仍落后于美国（19万亿美元）。

2016年，英国对英联邦的出口几乎与对德国的相同，占英国出口总额约8.9%。来自英联邦的进口占英国总进口额的7.8%，与中国的进口额相同。

7）还有其他联邦

图片版权 EPA Image caption 独立国家联合体组织最近在白俄罗斯首都明斯克会面

不要忘记法语圈国际组织（International Organisation of La Francophonie），其成员国都是说法语的国家。还有1991年，由苏联前成员国成立的独立国家联合体（Commonwealth of Independent States）。