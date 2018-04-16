拉夫罗夫：俄罗斯没有对叙利亚化武攻击现场“做手脚”

Image caption 俄罗斯外长拉夫罗夫接受BBC独家专访表示，叙利亚化学武器攻击证据来自媒体报道。

美英法联军攻击叙利亚化武设施，俄罗斯否认对叙利亚疑似化学武器攻击现场做手脚。

俄罗斯外长拉夫罗夫接受BBC独家专访表示：“我可以保证俄罗斯没有对现场做手脚。”

与此同时，防止化学武器组织(OPCW)举行了紧急会议。

据报道，该组织在叙利亚的调查人员仍然没有获得当局许可，进入杜马镇对化武攻击现场搜集证据。

英国驻OPCW大使彼得·威尔逊（Peter Wilson）引述该组织总干事表示，他们的调查人员仍然在等待。

瑞典代表团引述总干事通报说，叙利亚和俄罗斯担心不能保证当地的安全。

OPCW在荷兰海牙举行闭门会议，但是路透社报道美国大使肯尼思·沃德（Kenneth Ward）对俄军有可能对证据做手脚表示担忧。

图片版权 AFP Image caption 防止化学武器组织(OPCW)的调查人员仍然无法进入叙利亚疑似化武攻击现场。

拉夫罗夫表态

俄罗斯外长拉夫罗夫再次否认叙利亚4月7日使用过化学武器。

他说：“你只引述法国，英国和美国领导人的说法，但是所有引述的证据都是基于媒体和社交媒体的报道。”

他强调，这个事件并没有发生。“真正发生的只是做戏。”

拉夫罗夫还对美国及其盟国在调查人员到达现场前开展空袭提出疑问。

一家国际化学武器监督机构的检查人员准备周六（4月14日）开始在叙利亚东古塔区杜马镇收集样品。

据报道，叙利亚总统阿萨德的部队4月7日在那里发动了化武攻击，造成至少40人死亡，数百人受伤。

OPCW的检查员只收集土壤、生物以及其他环境样品，以便确定在袭击中是否使用了化学武器，但是，这个组织并不负责断定是谁使用了化学武器。

图片版权 AFP Image caption 周六凌晨，英国皇家空军的一架狂风战斗机携带两枚“风暴之影”巡航导弹，正准备开始对叙利亚目标的攻击。

“俄美冲突形势没有逼近”

在谈到空袭问题时，拉夫罗夫再次重复了俄方的说法，周六对叙利亚发射的100多枚导弹，三分之二没有击中目标。

拉夫罗夫披露，防止美军与俄军爆发冲突的“防冲突渠道”确实发挥了作用，因此冲突形势没有逼近。

由于叙利亚城市杜马发生疑似毒气攻击，美国联合英国和法国于周六（4月14日）凌晨对叙利亚军事设施实施了精准打击。

美国总统特朗普说，一旦叙利亚再次使用化学武器，美国将再次对其发动攻击。

俄罗斯总统普京则警告西方，如果再次攻击叙利亚，将在国际上导致"混乱"。

在西方与俄罗斯之间，中国政府采取了坚定支持俄罗斯的立场，不仅在官方媒体大肆批评西方，还在联合国安理会支持俄罗斯谴责美英法的议案。

图片版权 Reuters Image caption 俄罗斯试图推动联合国安理会谴责联军行动，但未成功。图为美国和英国代表投票反对俄罗斯的决议草案。

特朗普：美国已"子弹上膛"

美国总统特朗普周六在推特上说，美国、英国和法国"完美地执行"了针对叙利亚的军事打击。特朗普感谢英法盟友，并说这次袭击已经"大功告成"。

同日，美国驻联合国代表尼基·黑利在联合国引述特朗普的话说："如果叙利亚政权再次使用毒气，美国已将子弹上膛。"

黑利说："我们的总统一旦划下红线，他就会坚守这条红线。"

白宫发言人桑德斯周日对美国广播公司（ABC）说，特朗普总统在叙利亚的长期目标是——击败"伊斯兰国"组织，遏制伊朗的野心，并制止化学武器的使用。

黑利周日接受美国哥伦比亚广播公司采访时说，由于俄罗斯继续支持叙利亚阿萨德政权，美国将于周一宣布扩大对俄罗斯的制裁。

她说，美国的新一轮制裁措施将直接针对向阿萨德政府提供化武设施和其他装备的俄罗斯公司。

图片版权 Reuters Image caption 普京警告西方，再次攻击叙利亚将导致“混乱”。

普京：攻击叙利亚将导致"混乱"

联军攻击叙利亚后，俄罗斯继续坚定支持阿萨德政权，普京总统还对联军的行动予以"最强烈的谴责"。

周日，普京与伊朗总统鲁哈尼通了电话。伊朗和俄罗斯一样，也派兵参与叙利亚内战，支持阿萨德政权。

普京对鲁哈尼说，如果西方再次攻击叙利亚，"将不可避免地导致国际关系中的混乱"。

耐人寻味的是，就在普京上述谈话发表前，俄罗斯外交部副部长里亚布科夫（Sergey Ryabkov）释放出较为缓和的信号。

里亚布科夫对塔斯社说，俄罗斯将利用一切机会缓解目前"极端危险"的政治局势。

图片版权 Getty Images Image caption 中国在安理会投票支持俄罗斯谴责联军行动的决议草案。除中俄两国外，只有玻利维亚投了赞成票。

俄谴责联军行动 仅三票支持

俄罗斯表面上很强硬，但由于前双面谍在英国中毒事件以及叙利亚化武攻击事件，该国在国际上已日趋孤立。

俄罗斯周六在联合国安理会召集紧急会议，试图推动安理会通过决议，谴责联军对叙利亚的攻击。

但是，俄罗斯的决议草案仅获得安理会15个成员国中的三票支持，因此被否决。除了俄罗斯自己，仅有中国和玻利维亚投了赞成票。

除了在联合国紧跟俄罗斯，中国政府还通过官方媒体批评美英法的军事行动。

中共党报《人民日报》周日发表评论文章，批评西方的"任性军事干预害处多多"。

《人民日报》子报《环球时报》则发表社评说，"美英法对叙实施任性攻击是可耻的"。